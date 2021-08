Olio essenziale di carota

Olio essenziale di carota: proprietà, consigli all’uso e rimedi naturali. L’olio essenziale di semi di carota in aromaterapia e nella cura della pelle.





L’olio essenziale di carota fa parlare di sé per le sue proprietà tonificanti e purificanti. E’ estratto per distillazione in corrente di vapore dai semi essiccati della carota selvatica, botanicamente nota come Daucus Carota Sativa.

L’olio essenziale di semi di carota non va confuso con il normale olio di carota (un olio vettore).

L’olio essenziale di semi di carota non è molto conosciuto ma, grazie alle sue proprietà, non deve passare inosservato! Si tratta di un olio essenziale ottimo per la cura naturale di pelle e capelli. E’ ricco di vitamine e acidi grassi essenziale, grazie alle sue proprietà tonificanti è spesso impiegato per la formulazione di preparati industriali destinati al settore cosmetico. E’ molto usato soprattutto per la preparazione di creme anti-rughe. Anche in ambito domestico può essere usato per realizzare una crema antirughe fai da te.

Proprietà dell’olio essenziale di carota

L’olio essenziale di semi di carote è un eccellente nutriente per la pelle: è ricco di vitamina A, C, B1, B2 e carotene.

Olio essenziale di carote come rimedio contro la cellulite

Annovera spiccate proprietà drenanti tanto da essere consigliato nella preparazione di unguenti per massaggi anti-cellulite: aiuta il sistema linfatico a drenare via le tossine e, al contempo, stimola la circolazione. Per la preparazione di un unguento anti-cellulite basterà aggiungere 5 gocce di questo olio essenziale in un cucchiaio di olio di germe di grano, un ottimo olio vettore per chi è a caccia di rimedi naturali contro la cellulite.

Olio essenziale di carote per uso interno

Per uso interno, l’olio essenziale di semi di carota, è usato per le sue proprietà purificanti: aiuterebbe il fegato a smaltire eventuali residui tossici dell’organismo. La sua assunzione orale è usata per regolare le funzioni intestinali, risulterebbe utile contro stitichezza e infiammazioni gastro-intestinali.

Per rilassarsi con l’aromaterapia

In aromaterapia può essere usato per addolcire l’ambiente, indicato per profumare le zone della casa destinate al relax.

Come ricostituente per la pelle o antirughe

Sette gocce di questo olio essenziale possono essere diluite in un cucchiaio di olio di mandorle per nutrire la pelle secca e danneggiata. Con una concentrazione leggermente più elevata (10 gocce) si può realizzare un unguento anti-rughe.

Olio essenziale di carota per nutrire capelli sciupati

Un impacco nutriente per capelli secchi e sfibrati si può ottenere diluendo 15 gocce di olio essenziale di semi di carote in un cucchiaio di olio di macadamia, numero uno nella cura dei capelli e per regolare la secrezione di sostanze sebacee del cuoio capelluto.

Olio essenziale di carota per nutrire la pelle

Diluito in olio di mandorle o in olio di cocco, è perfetto per nutrire in profondità la pelle.

Dove comprare l’olio essenziale di carota

L’olio essenziale di carote non è molto popolare quindi è difficile da reperire nelle erboristerie e nelle botteghe specializzate in prodotti naturali. Può essere però ordinato in questa pagina di Amazon: dove un flacone da 30 ml di olio essenziale di semi di carota è proposto al prezzo di 16,99 euro.

Gli abbinamenti consigliati in aromaterapia ne vedono l’impiego congiunto con:

olio essenziale di pepe nero

olio essenziale di geranio

olio essenziale di limone

olio essenziale di cedro

L’olio essenziale di semi di carote ha un aroma dolciastro e leggermente legnoso e speziato. Per uso interno, gli esperti consigliano l’assunzione di una sola goccia da prendere due volte al giorno per un periodo non superiore a un mese.

Pubblicato da Anna De Simone il 24 Agosto 2021