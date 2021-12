Olio essenziale di limone, proprietà e usi

Olio essenziale di limone per uso interno e come rimedio naturale per la pelle, per capelli e per la salute delle unghie. Dove si compra e quali sono i prodotti migliori da comprare sulla base delle recensioni di chi li ha già acquistati.





Proprietà dell’olio essenziale di limone e i mille usi per il benessere della pelle e come integratore naturale quando usato per via orale (sì, quello di grado alimentare si può bere!). Questo olio essenziale è utile per eliminare acne, macchie, cellulite e molto altro. Vediamo come sfruttarlo al meglio e dove si compra.

Proprietà dell’olio essenziale di limone

L’olio essenziale di limone è ricavato dai frutti di Citrus Limonum. Quando si parla di oli essenziali ricavati da agrumi si può usare il termine “essenze“, infatti con i termini “essenza di limone” e “olio essenziale di limone”, viene indicato il medesimo prodotto estratto dai frutti della famiglia delle Rutaceae.

L’olio essenziale di limone è conosciuto per le sue innumerevoli proprietà e per i benefici che esercita per la pelle. E’ apprezzato soprattutto per combattere la cellulite, eliminare l’acne in modo naturale e lenire disturbi d’ansia e nervosismo.

Proprietà calmanti

Nell’aromaterapia, l’olio essenziale di limone è usato per rilassare la psiche. Vaporizzato nell’ambiente (con diffusori per oli essenziali) pare abbia la facoltà di rigenerare la mente e potenziare la concentrazione.

Proprietà antisettiche

Le proprietà antibiotiche e emostatiche si rivelano utili in caso di ferite, infezioni, stomatiti, afte, herpes, gengivite…

Proprietà tonificanti e anticellulite

Stimola la circolazione linfatica e venosa, rafforza i vasi sanguigni e fluidifica il sangue. E’ un ottimo rimedio naturale per combattere la sindrome delle gambe pesanti. Questa stessa proprietà rende l’olio essenziale di limone un potente prodotto anticellulite.

Disintossica dalle tossine in eccesso. L’azione depurativa, affiancata alle proprietà tonificanti, rendono l’olio essenziale di limone un eccellente anticellulite.

Contro le impurità della pelle

Grazie alle sue proprietà purificanti, l’olio essenziale di limone è considerato un ottimo rimedio naturale contro acne, punti neri e imperfezioni del viso. Particolarmente indicato per chi ha la pelle grassa.

Proprietà schiarenti e azione anti-invecchiamento

Riesce a schiarire fino a eliminare e schiarire macchie del viso. Le sue proprietà schiarenti sono affiancate alla capacità di promuovere la formazione di nuove cellule epidermiche. Per questo motivo è indicato per pelli che presentano macchie solari, macchie di vecchiaia, rughe o smagliature.

Essenza di limone, usi e consigli pratici

L’olio essenziale di limone può essere usato per sbiancare i denti, per rinforzare le unghie, per disinfettare (aggiungendo qualche goccia nella preparazione di detersivi o direttamente nel cestello della lavatrice), per eliminare la cellulite, per maschere di bellezza, per ottimizzare la manicure… Insomma, gli usi dell’olio essenziale di limone sono davvero numerosi.

Al momento dell’impiego, è necessario diluire l’essenza di limone in un olio portante. Qualsiasi olio essenziale, infatti, se usato puro sulla pelle, può causare irritazioni anche gravi perché si tratta di un estratto puro e carico di principi attivi.

Per le macchie della pelle da schiarire, per esempio, potete aggiungere 4 gocce di questa essenza in un cucchiaio di olio extravergine di oliva e, con un batuffolo d’ovatta, tamponare nella zona interessata.

Con minori diluizioni, può essere usato per le sue proprietà toniche e per creare lozioni per massaggi anticellulite.

Per un rimedio antiforfora per i capelli, potete diluire 5 gocce di essenza di limone in un cucchiaio di olio di jojoba.

Si può usare per profumare la casa, disinfettare la biancheria o semplicemente per creare un ambiente più rilassante e accogliente, come? Mettetelo in un umidificatore, dovrete utilizzare una goccia di olio per ogni metro quadrato della stanza.

Olio essenziale di limone per uso interno

L’olio essenziale di limone si può bere? Sì, ma solo se acquistate un olio essenziale di grado alimentare e, se avete difficoltà a trovarlo, dopo vi dirò dove comprarlo.

Per uso interno, l’essenza di limone è molto usata come integratore naturale da assumere, in piccole quantità, su base quotidiana. Anche l’assunzione per via orale prevede diluizioni, quindi mi raccomando di diluire le gocce di essenza di limone in una bevanda (tè, camomilla, succo di frutta, centrifugato…) o nella semplice acqua.

L’olio essenziale di limone, per uso interno, attiva e migliora le difese immunitarie, stimolando la produzione di globuli rossi e bianchi. Ha proprietà antibatteriche e così previene la comparsa di tosse, raffreddori e infiammazioni del cavo orale (gengiviti, afte, stomatiti). E’ un blando calmante e per questo è usato per alleviare le tensioni nervose… tuttavia, a tale scopo, è più indicato l’olio essenziale di lavanda che agisce come leggero sedativo naturale.

Olio essenziale di limone, dove comprarlo

Quando si parla di oli essenziali ma in generale questo vale per tutti i rimedi naturali, sono due i fattori che determinano l’efficacia dei trattamenti; il primo è la costanza dell’impiego, il secondo fattore è la qualità: i principi attivi degli oli essenziali vengono conservati solo se il processo produttivo è seguito con estrema attenzione così da rispettare le caratteristiche di ogni pianta.

Non solo, se acquistate un olio essenziale di limone puro, questo non è detto che sia adatto all’assunzione: anche se il processo di produzione è lo stesso, un olio essenziale nato per uso esterno è soggetto a meno controlli e vede una filiera produttiva (anche a livello di confezionamento) più elastica. Per questo motivo, se avete comprato un olio essenziale per uso esterno (più economico) potrete usarlo solo per la salute della pelle anche se la composizione chimica è la stessa.

L’essenza di limone può essere acquistata in erboristeria oppure online, nei siti specializzati o su Amazon.

Tra i vari prodotti presenti sul più importante e utilizzato sito di e-commerce ne segnaliamo due dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Il primo è l’olio essenziale puro al 100% della Naissance, perfetto per uso esterno, come tonico naturale per la pelle e detergente adatto alla pelle grassa o per profumare un ambiente con il suo profumo fresco e frizzante, utilizzato tramite un diffusore di aromi.

Questo prodotto ha ricevuto il riconoscimento Amazon’s Choice, grazie alle oltre 2.000 recensioni positive dagli utenti che lo hanno acquistato con una media di 4,5 stelle su 5.

Maggiori informazioni in questa pagina di Amazon. Qui di seguito una foto del flacone.

Il secondo, adatto per uso interno, è il flaconcino da 10 ml di olio essenziale di limone bio e al 100% puro, prodotto dalla LaborBio, un’azienda specializzata in oli essenziali per uso alimentare.

Anche questo prodotto è stato premiato con il riconoscimento Amazon’s Choice per aver ricevuto oltre 1.500 recensioni positive dagli utenti che lo hanno acquistato con una media di 4,5 stelle su 5.

Maggiori informazioni in questa pagina di Amazon. Qui di seguito un’immagine del flaconcino.

Pubblicato da Anna De Simone il 6 Dicembre 2021