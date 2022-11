Proprietà e utilizzi dell’olio di bergamotto

Olio essenziale di bergamotto: caratteristiche, modalità di utilizzo, dove comprarlo e a quale prezzo.

L’olio essenziale di bergamotto o essenza di bergamotto, è estratto dalla scorza dell’agrume. Occorrono le bucce di circa 100 bergamotti per produrre solo 85 ml di olio essenziale. Questo olio è ottenuto con il processo di spremitura a freddo delle scorze.

La composizione percentuale di qualsiasi olio essenziale cambia in base alla materia di origine e in base alla produzione. In linea di massima, i composti più abbondanti in questo olio essenziale sono:

Limonène

Acétate de Linalyle

Linalolo

γ-Terpinène

β-Pinène

E’ grazie a questi composti che l’olio essenziale di bergamotto assume determinate proprietà. Vediamo quali sono …

Olio essenziale di bergamotto

L’olio essenziale di bergamotto va usato sulla pelle solo se diluito con olio vettore (o olio portante) come l’olio di mandorle o l’olio di avocado.

L’olio essenziale di bergamotto è usato ad esempio per il trattamento della psoriasi o per mitigare la depigmentazione della pelle (come la vitiligine).

Viene anche usato come repellente naturale per allontanare gli insetti oltre che come olio solare abbronzante.

In realtà l’impiego dell’olio essenziale di bergamotto come abbronzante non è da noi consigliato in quanto ‘esposizione ai raggi ultravioletti della luce di alcuni composti quali bergaptene, citroptene, bergamottina e nerale potrebbe causare un effetto irritante per la pelle e non solo abbronzante.

Olio essenziale di bergamotto per uso interno

Molti utenti sono interessati all’olio essenziale di bergamotto per uso interno e al suo impatto sul colesterolo. Questo perché il bergamotto, se paragonato ad altri agrumi, contiene più polifenoli. Si ritiene che i polifenoli possano avere un ruolo cruciale nell’inibizione dell’assorbimento dei grassi abbassando così il livello di colesterolo totale.

Alcuni studi indicano anche che il bergamotto favorisce la secrezione di ormoni in grado di aumentare i tassi metabolici (stimolare il metabolismo).

Chi è interessato all’olio essenziale di bergamotto per questi motivi, può valutare di aumentare il consumo di fave nell’alimentazione quotidiana: le fave svolgono un’azione attivante del metabolismo in quanto apportano il precursore del neurotrasmettitore L-dopa. Inoltre contengono un elevato tasso di polifenoli e di fibre vegetali che riducono sensibilmente l’assorbimento di grassi e aiutano la regolare espulsione delle tossine.

L’impiego degli oli essenziali per uso interno può celare dei rischi per la salute, pertanto è consigliato solo quando non vi sono alternative naturali altrettanto efficaci. Meglio comunque consultare il proprio medico prima di impiegarlo come rimedio fai da te.





Chi non può farne a meno, può sfruttare il Tè Earl Grey, un tipo di tè nero aromatizzato con olio essenziale di bergamotto.

Olio essenziale di bergamotto in aromaterapia

In aromaterapia, l’olio essenziale di bergamotto, soprattutto se associato a quello di lavanda e di menta piperita, riesce a contrastare lo stress e a ridurre la fame nervosa.

E’ anche perfetto per profumare gli ambienti domestici in cui trascorrete la maggior parte del tempo come il soggiorno o la cucina ed è utile anche per mitigare gli odori del bagno.

In aromaterapia l’olio essenziale di bergamotto è inoltre impiegato per placare lo stress emotivo e per distendere lo spirito.

Caratteristiche e proprietà dell’olio essenziale di bergamotto

L’olio essenziale di bergamotto presenta un profumo fresco, tenue, fruttato e leggermente balsamico. Annovera proprietà astringenti e purificanti. Altre proprietà dell’essenza di bergamotto:

deodoranti

vermifughe

antibiotiche

antisettiche

antispamodiche

sedative

analgesiche

antidepressive

disinfettanti

febbrifughe

cicatrizzanti

digestive

Dove acquistare l’olio essenziale di Bergamotto

L’essenza di bergamotto può essere acquistata nelle erboristerie o presso i negozi specializzati nella vendita di prodotti naturali. Il prezzo dell’olio essenziale di bergamotto varia in base alla casa produttrice, al processo di estrazione (c’è ancora chi lo produce artigianalmente con la premitura manuale delle scorze) e alla materia prima impiegata (se di coltivazione biologica o meno).

Come sempre i prezzi più competitivi si trovano online dove la concorrenza è maggiore.

E’ importante però scegliere senza rinunciare alla qualità.

Pubblicato da Anna De Simone il 11 Novembre 2022