Olio essenziale di pompelmo: proprietà e utilizzi

Olio essenziale di pompelmo: proprietà, utilizzi, rimedi naturali, prezzo e dove comprarlo. Tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio l’essenza di pompelmo.





L’olio essenziale di pompelmo è estratto dalla buccia del frutto di Citrus x paradisi e contiene un’elevata quantità di limonene. Il pompelmo è un ibrido originario delle Barbados, si è formato con il fortuito incrocio tra le specie arancio dolce (Citrus sinensis) e pomelo (Citrus grandis) introdotte nelle Piccole Antille dall’Asia.

Olio essenziale di pompelmo per cellulite

Le proprietà dell’olio essenziale di pompelmo sono molteplici tanto che questa essenza è usata come rimedio naturale per un gran numero di disturbi, primo tra tutti, la cellulite.

L’olio essenziale di pompelmo è ottimo per la composizione di unguenti da usare per massaggi anti-cellulite.

Per preparare un unguento per massaggi anti-cellulite, unite:

4 gocce di Olio essenziale di Pompelmo

2 gocce di Olio essenziale di Cipresso

2 gocce di Olio essenziale di Rosmarino

2 gocce di olio essenziale di Arancio Dolce

2 cucchiai di olio di mandorle

Perché questa scelta? L’olio essenziale di rosmarino stimola la circolazione sanguigna svolgendo un’azione perfetta per contrastare la ritenzione idrica.

L’olio essenziale di cipresso annovera proprietà astringenti e toniche mentre l’olio essenziale di pompelmo favorisce il drenaggio delle tossiche. Quello di arancia dolce ha un effetto drenante. L’olio di mandorle è d’obbligo perché gli oli essenziali non vanno usati puri sulla pelle, inoltre ha un ottimo potere diluente e facilita l’assorbimento degli altri oli essenziali.

Per dimagrire

L’olio essenziale di pompelmo è utile per dimagrire? In realtà non aiuta a perdere peso ma ha un effetto diuretico. Per uso interno, l’olio essenziale di pompelmo può essere sfruttato per le proprietà diuretiche. A tale scopo consigliamo di consumare succo di pompelmo fresco senza dimenticare di bere i famosi 8 bicchieri d’acqua al giorno.

Olio essenziale di Pompelmo: proprietà

L’olio essenziale di pompelmo annovera proprietà disinfettanti, stimolanti, antidepressive, antisettiche, linfo-stimolanti e toniche. E’ per le sue proprietà che l’essenza di pompelmo risulta molto indicata nel contrastare la cellulite.

Le proprietà dell’essenza di pompelmo sono dovute ai principi attivi costituenti: limonene, alpha pirene, sabinene, mircene, geraniolo, linalolo, citronella, acetato di nerile e terpinenolo. I due composti più abbondanti sono il limonene e il mircene. Il mircene è uno dei più importanti prodotti chimici utilizzati nell’industria dei profumi.

In aromaterapia è apprezzato per le sue proprietà stimolanti sul sistema nervoso.

Altri usi dell’olio essenziale di Pompelmo

Grazie alle sue proprietà toniche e disinfettanti, può essere aggiunto al detergente fatto in casa per la pulizia della pelle e del viso (per approfondire: tonico fai da te).

Per uso interno, l’olio essenziale di pompelmo è usato in caso di affezioni in corso al tratto gastro-intestinale, in particolare allo stomaco, colon e intestino. E’ usato come rimedio naturale in caso di problemi ai reni o al sistema urinario. Per uso topico è utile in caso di infezioni della pelle.

Grazie alle sue proprietà disinfettanti e antisettiche, può essere usato per il trattamento di piccole ferite, di tagli o per curare l’acne. Per coadiuvare l’azione detergente del sapone, potrebbe essere saggio aggiungere qualche goccia di olio essenziale di pompelmo nei saponi fai da te contro acne e brufoli (sapone allo zolfo) o nei saponi idranti ed emollienti (sapone al burro di karitè).

Uso interno dell’olio essenziale di Pompelmo

Tornando all’olio essenziale di pompelmo per uso interno, vi raccomandiamo di scegliere un prodotto idoneo all’assunzione per via orale. Per uso interno è diffusa la credenza che questa essenza possa aiutare a dimagrire. In realtà, questa essenza aiuta a eliminare i liquidi in eccesso e non dà un reale dimagrimento. Si può ottenere il medesimo beneficio con acque che stimolano la diuresi.

Nell’articolo dedicato alle proprietà del pompelmo abbiamo visto come il succo di questo frutto possa aiutare nella perdita di peso. Le stesse proprietà sono da ricollegare all’olio essenziale che aiuterebbe a controllare la fame favorendo la perdita di appetito.

Prezzo dell’olio essenziale di Pompelmo

L’essenza di pompelmo può essere acquistata nelle botteghe specializzate nella vendita di prodotti naturali o mediante la compravendita web. Trattandosi di prodotti naturali, l’efficacia dell’olio di pompelmo sta nel processo di estrazione: se la produzione non è stata attenta, qualsiasi trattamento con olio essenziale di pompelmo potrebbe risultare inefficace.

Tra i prodotti che vi consigliamo per l’ottimo rapporto qualità / prezzo e per aver ricevuto recensioni a 5 stelle dagli utenti che lo hanno ordinato vi segnaliamo il flacone da 30 ml proposto in questa pagina di Amazon al prezzo di 19,99 euro.

Qui sotto vi anticipo una foto del flacone.

La parte usata per la produzione di questa essenza è la scorza dei frutti. Un’altra porzione di grande interesse del pompelmo è costituita dai suoi semi.

I semi di pompelmo

I semi di pompelmo sono protagonisti di diversi estratti ma non contribuiscono alla produzione dell’olio essenziale.

Gli estratti di semi di pompelmo trovano un buon numero di applicazioni. Annoverano proprietà antivirali e antimicrobiche. I semi di pompelmo sono arrivati alla ribalta per le possibili attività svolte nel contrastare la proliferazione di tessuti cancerogeni. In altre parole, ai semi di pompelmo vengono attribuite proprietà anticancro ma non vi sono ancora studi chiari a sostegno di questa tesi.

L’estratto di semi di pompelmo è consigliato a chi soffre di cistiti ricorrenti ed infezioni dell’apparato urinario. L’azione antimicrobica naturale dell’estratto permette combattere i batteri responsabili della cistite e di altre infezioni del tratto urinario, senza tuttavia alterare la flora batterica naturale del nostro organismo.

Pubblicato da Anna De Simone il 22 Novembre 2021