Olio Essenziale di Arancio Dolce

Olio essenziale di arancio dolce: proprietà, prezzo, dove comprarlo, usi e consigli per sfruttare al meglio i benefici dell'essenza di arancio dolce.





Dall‘arancio si ricavano due oli essenziali: l’olio essenziale di arancio dolce è prodotto a partire dalla scorza del frutto, mentre l’olio essenziale di Neroli è estratto dalle foglie dell’albero di arancio. L’essenza di arancia è ha un profumo dolce, fresco e fruttato.

Proprietà e usi dell’olio essenziale di arancia dolce

Sono molte le proprietà e i benefici dell’essenza di arancia dolce. Con le proprietà andremo ad analizzarne anche gli usi così da capire come sfruttare al meglio i benefici dell’olio essenziale di arancio.

Proprietà calmanti

Utile in aromaterapia per contrastare nervosismo, ansia e lenire i sintomi dello stress. Per sfruttare le sue proprietà calmanti lo si può usare in aromaterapia o con inalazioni ponendo 5-8 gocce di olio essenziale di arancio dolce in acqua già in ebollizione. Una volta tolta la pentola dal fuoco, coprire il capo con un asciugamano e respirare il vapore emesso.

Proprietà digestive

Per uso interno, può aiutare la digestione contrastando stitichezza, meteorismo e costipazione.

Proprietà sedative

E’ considerato un blando sedativo e usato per combattere l’insonnia in modo naturale. Prima di andare a letto, concedersi un lungo bagno rilassante in vasca con acqua calda e 15 gocce di essenza di arancio dolce da emulsionare con sali del mar Morto (o comune sale grosso da cucina) e agitando bene l’acqua prima di immergersi.

Proprietà antispasmodiche

Svolge un’azione muscolo-rilassante, è indicato in caso di massaggi per lenire muscolatura pesante e tensioni muscolari. Sciogliete poche gocce di essenza di arancio dolce nell’olio di mandorle tiepido.

Proprietà astringenti e leviganti

Utile da aggiungere a un tonico fai da te per chi ha problemi di pori della pelle dilatati. Può aiutare a combattere gli inestetismi della ritenzione idrica combinato a massaggi anti-cellulite. Le sue proprietà astringenti tornano utile per curare l’acne e in caso di capelli grassi.

Attenzione!

Prima di impiegare l’essenza di arancia dolce per uso interno, assicuratevi di aver acquistato un prodotto idoneo. Gli esperti consigliano di diluire 2-4 gocce di olio essenziale di arancio dolce in un cucchiaino di miele.

L’olio essenziale di arancio dolce in aromaterapia

L’olio essenziale di arancio dolce è popolare in aromaterapia per le sue proprietà ansiolitiche e calmati. In aromaterapia è usato contro stati d’ansia e stress. Perfetto da usare come profumatore d’ambiente nella stanza di uno studente in procinto di un esame. E’ usato come rimedio naturale per altri disturbi emotivi come depressione e nervosismo.

Olio essenziale di arancia: prezzo e dove comprarlo

L’essenza di arancio dolce può essere acquistata in erboristeria o nelle botteghe specializzate nella vendita di prodotti naturali. E’ possibile comprare l’olio essenziale di arancia anche online, su Amazon.

L’unica raccomandazione prima dell’acquisto è di leggere bene le descrizioni del prodotto e soprattutto i commenti di chi lo ha acquistato: evitate prodotti con troppe recensioni negative e prediligete un olio essenziale biologico: i principi attivi degli oli essenziali vengono conservati solo se il processo produttivo è seguito con estrema attenzione così da rispettare le caratteristiche di ogni pianta. Il prezzo dell’olio essenziale di arancio dolce, infatti, varia molto in base al metodo di coltivazione di partenza. Un flacone di essenza d’arancio dolce bio è molto più costoso della stessa quantità prodotta a partire da metodi agricoli standard.

Tra i prodotti di ottima qualità che potete comodamente ordinare online vi segnaliamo l’olio Essenziale di Arancio Dolce di Naissance: un flacone da 30 ml, puro al 100% e vegan, è disponibile in questa pagina di Amazon a 18,99 euro con spese di spedizione gratuite. Ha ricevuto un punteggio di gradimento di 4 stelle su 5 dagli utenti che lo hanno ordinato.

Le proprietà degli oli essenziali

Pubblicato da Anna De Simone il 24 Ottobre 2021