Cosa seminare adesso e in ogni mese dell’anno

Cosa seminare adesso e in ogni mede dell’anno: il calendario delle semine. Dai consigli su cosa seminare in inverno agli abbondanti raccolti dell’estate. Il calendario completo per ottimizzare la gestione dell’orto.





E’ lecito interrogarsi su cosa seminare adesso perché, diciamocelo, è sempre il momento buono per iniziare a coltivare l’orto!

Cosa seminare adesso

Cosa seminare adesso?

Le carote sono un evergreen, si possono seminare in ogni momento dell’anno, così anche le cipolle! L’aglio e le erbe aromatiche sono più esigenti mentre così come carote e cipolle, anche il cavoletto di Bruxelles non scherza, l’epoca di semina, infatti, va da marzo ad agosto!

Nell’interrogarti su cosa seminare nell’orto noterai che la gran parte di semi, per germinare, ha bisogno di temperature intorno ai 18°C. In più, i giovani germogli soffrono i danni legati alle gelate tardive. Ciò significa che la domanda “cosa piantare adesso” potrebbe essere più appropriata! L’orto non va avanti solo di semine ma anche di trapianti. Puoi trapiantare nell’orto piantine già sviluppate così da ovviare al problema delle gelate che danneggiano le giovani piantine e anche alle temperature di germinazione.

Calendario delle semine

Il calendario delle semine ti aiuta a capire cosa piantare in ogni mese dell’anno. Oggi ti proponiamo un breve calendario delle semine e dei trapianti. Non mancheranno consigli e articoli di approfondimento dedicati ai lavori da fare nell’orto in quel determinato mese. Proprio come il nostro calendario, iniziamo con gennaio.

Cosa seminare a gennaio

Semina in pieno campo:

Bulbilli di carciofo

Aglio

Scalogno

Bulbilli di cipolla (anche quella germogliata nel frigo!)

Puoi seminare in serra:

Lattughe

Radicchio e cicorie

Rucola

Rapanelli

Cosa piantare?

Puoi trapiantare:

Carciofi

Fave

Piselli

Fragole

Prezzemolo

Per approfondire: cosa seminare a gennaio

Semine di febbraio

Si semina ciò che si trapiantava nel mese di gennaio, aggiungendo le patate nelle varietà precoci. Da questo momento in poi è possibile seminare carote!

Cosa piantare a febbraio? Se hai una serra tunnel puoi mettere a dimora piante di:

Lattuga

Indivia

Bieta

Songino

Cavoli

Cicorie

Fagioli

Piante aromatiche

Puoi procedere alle semina in ambiente protetto, di:

Sedano

Cavoli

Porri

Anguria

Melone

Melanzane

Cetrioli

Se abiti nel meridione d’Italia, da questo momento in poi puoi anche coltivare i cavoletti di Bruxelles.

Semine di marzo

Si possono seminare in pieno campo:

Piselli

Fave

Ceci

Fagioli

Fagiolini

Lattughe

Spinaci

Carote

Bieta

Songino

Cicorie

Ravanelli

Aglio e cipolla

Patata

Nel meridione d’Italia è possibile già trapiantare melanzane e pomodori. Per un approfondimento: cosa seminare a marzo

Semine di aprile

Le temperature aumentano così, le semine in pieno campo nel mese di aprile si fanno più numerose!

Piselli

Fave

Ceci

Fagioli

Fagiolini

Pomodoro

Melanzana

Peperone

Zucche

Carote

Zucchine

Cetrioli

Rapanelli

Bieta

Spinaci

Lattughe

Cicorie

Porri

Patate

Piante aromatiche

Si può procedere alla messa a dimora di altri legumi, di anguria e melone. Questo è anche il mese degli asparagi. Per altre info: cosa seminare ad aprile.

Semine di maggio

Si avvicina l’estate. Si procede alle semine di tutte le piante che si possono coltivare ad aprile.

I trapianti sono altrettanto numerosi:

Insalata

Pomodori

Peperoni

Melanzane

Zucche

Zucchine

Cetrioli

Porri

Cipolle

Cavoli

Legumi

Spinaci

Biete

Anguria

Melone

Per altre info: cosa seminare a maggio

Semine di giugno

Il nostro calendario delle semine continua. Cosa coltivare in estate? Ecco le semine di giugno:

Fagioli

Fagiolini

Carote

Prezzemolo

Pomodori

Zucchine

Spinaci

Bieta

Rapanelli

Lattughe

Cicorie

Songino

Piante aromatiche

Si può procedere alla messa a dimora di tutte le piante indicate nel paragrafo “cosa piantare a maggio”. Per un approfondimento sui lavori dell’orto e sulle semine precoci, è disponibile la guida: cosa piantare a giugno.

Semine di luglio

Nel mese di luglio, le temperature sono ideali per seminare in pieno campo:

Fagioli nani

Fagiolini

Carote

Zucchine

Spinaci

Bieta

Cime di rapa

Finocchi

Rapanelli

Lattughe

Songino

Radicchio

Cicorie

Rucola

Per un approfondimento: cose seminare a luglio

Semine di agosto

Si semina tutto quanto visto per il mese di luglio. Al nord è possibile avviare la semina di quelle verdure a maturazione tardo-autunnale come:

Broccolo di rapa

Verza

Cavolfiore

Cavolo cappuccio

Cavolo nero

Per un approfondimento: cose coltivare ad agosto

Semine di settembre

Cosa seminare a settembre? In pieno campo via libera per la semina di:

Carote

Prezzemolo

Spinaci

Bieta

Cime di rapa

Finocchi

Rapanelli

Rucola

Lattughe

Songino

Radicchio

Cicorie

Porri

In questo mese, l’orto si prepara all’arrivo dell’autunno. A fine settembre iniziano le prime piogge e chi ha a disposizioni dei teloni, può iniziare a organizzare le prime serre tunnel.

Semine di ottobre

Nella serra, in questo mese, è possibile coltivare:

Lattughe da tagli

Radicchio

Songino

Rucola

Rapanelli

Spinaci

Finocchi

Cavoli

In pieno campo cosa seminare?

Asparagi

Fave

Piselli

Aglio

Scalogno

Cipolla

Per altre info: cosa coltivare a ottobre

Semina di novembre

A novembre si coltiva ciò che si può coltivare nel mese di ottobre. Chi è fan dei legumi può coltivare la cicerchia. Mentre chi ama i piccoli frutti può coltivare mirtillo e lamponi. Un approfondimento sul calendario delle semine dedicato al mese di novembre lo trovi qui: cosa coltivare a novembre.

Semina di dicembre

Si procede alla semina di:

Asparagi

Fave

Piselli

Aglio

Scalogno

Cipolla

Per tutte le info: cosa coltivare a dicembre

Che sia estate o inverno, autunno o primavera, chiedendosi cosa seminare adesso si avrà accesso a una grande varietà di scelte. Di ogni pianta, inoltre, esistono i cultivar “precoci” o “tardivi”, così la messa a dimora si può anticipare o protrarre. Per le varietà giuste e adatte alla tua zona, interroga il consorzio agrario di fiducia.

Pubblicato da Anna De Simone il 13 Agosto 2019