Olio essenziale di Rosa damascena: proprietà e utilizzi in aromaterapia

Rosa damascena: proprietà dell’olio essenziale e preparazione dell’acqua di rosa. Maschera rigenerante per il viso e olio rigenerante per massaggi realizzato con petali di rosa damascena. Come coltivare una rosa damascena.

Olio essenziale di Rosa damascena

Nei paesi musulmani, la rosa damascena è considerata il fiore del Profeta. L’olio essenziale di rosa damascena è considerato un efficace antistress, è usato come analgesico e come calmante per dormire bene la notte.

Quello di damascena è uno degli oli essenziali più costosi al mondo. Vi basterà pensare che un flacone da 2 ml di Olio essenziale di Rosa Damascena Puro al 100% si compra su Amazon in questa pagina al prezzo di 45,99 euro (rilevazione del 21 maggio 2023) e vi stiamo segnalando uno dei prodotti dal migliore rapporto qualità/prezzo presenti sul mercato.

L’olio essenziale di damascena è molto costoso non per scelte di mercato ma perché la Rosa damascena distilla le sue gocce di oli essenziali con estrema parsimonia e per ricavarne solo poche gocce sono necessari quintali di petali di rose.

In commercio esistono oli essenziali di damascena già diluiti e quindi meno costosi, il nostro consiglio è quello di acquistare un olio puro e naturale al 100% ed eseguire le diluizioni in piena autonomia. L’olio essenziale di rosa damascena, così come qualsiasi altro olio essenziale, non può essere usato puro sulla pelle: dato l’alta concentrazione di principi attivi, gli oli essenziali vanno diluiti in olio portante o olio vettore. 2 ml di olio essenziale di damascena possono essere diluiti in 120 ml di olio vegetale a vostra scelta.

Proprietà dell’olio essenziale di Rosa damascena

L’olio essenziale di Rosa Damascena è uno degli oli più apprezzati in aromaterapia per le sue molteplici proprietà benefiche. Queste includono:

1. Proprietà antidepressive e in generale capacità di migliorare l’umore

2. Azione antiansia e antistress

3. Proprietà afrodisiache

4. Effetti antinvecchiamento, grazie alle sue proprietà antiossidanti ideali per aiutare a ridurre i segni del tempo sulla pelle.

5. Proprietà antisettiche (l’olio essenziale di rosa damascena può aiutare a prevenire infezioni)

6. Proprietà anti-infiammatorie e anti-dolorifiche (in particolare come rimedio naturale contro l’emicrania)

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, un articolo pubblicato su “Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine” ha studiato gli effetti ansiolitici e antidepressivi dell’olio essenziale di Rosa Damascena. Lo studio ha riscontrato che l’inalazione dell’olio può avere un effetto positivo sulla depressione e l’ansia nei topi. Potete leggere lo studio in questa pagina

Come creare una maschera rigenerante per il viso con l’olio essenziale di Rosa damascena

Creare una maschera rigenerante per il viso a base di olio essenziale di Rosa Damascena è un processo piuttosto semplice. Ecco una ricetta di base che potreste provare:

Ingredienti

– 1-2 gocce di olio essenziale di Rosa Damascena

– 1 cucchiaio di miele (preferibilmente biologico)

– 1 cucchiaio di yogurt naturale (preferibilmente biologico)

Procedimento

1. Mescolate il miele e lo yogurt in una piccola ciotola fino a quando non si combinano completamente.

2. Aggiungete 1-2 gocce di olio essenziale di Rosa Damascena alla miscela. Assicuratevi di non aggiungere troppo olio, in quanto gli oli essenziali sono molto potenti e l’uso eccessivo può irritare la pelle.

3. Mescolate bene gli ingredienti fino a ottenere una consistenza omogenea.

4. Applicate la maschera sul viso pulito, evitando il contorno occhi.

5. Lasciate in posa per circa 15-20 minuti.

6. Sciacquate il viso con acqua tiepida e asciugate delicatamente con un asciugamano pulito.

Questa maschera dovrebbe lasciare la pelle idratata e rigenerata, grazie alle proprietà rigeneranti dell’olio essenziale di Rosa Damascena e alle proprietà idratanti e lenitive del miele e dello yogurt. Tuttavia, come sempre, assicuratevi di testare la maschera su una piccola area della pelle prima di applicarla su tutto il viso per controllare eventuali reazioni allergiche.





Come creare un olio per massaggi con i petali di rosa damascena

Potreste creare un semplice ma efficace olio per massaggi con petali di rosa damascena con i seguenti ingredienti e procedimento:

Ingredienti

– Petali di Rosa Damascena (una manciata)

– Olio di jojoba o olio di mandorle dolci (circa 1 tazza)

Procedimento

1. Prima di tutto, raccogliete i petali di Rosa Damascena. Assicuratevi che siano freschi e puliti. Potete risciacquarli delicatamente sotto l’acqua fredda per rimuovere eventuali impurità, poi asciugateli tamponando con un panno pulito.

2. Mettete i petali in un barattolo di vetro pulito e asciutto.

3. Versate l’olio di jojoba o l’olio di mandorle dolci sopra i petali fino a coprirli completamente.

4. Chiudete il barattolo ermeticamente e lasciatelo in un luogo fresco e buio per almeno 2 settimane. Questo permetterà all’olio di assorbire i benefici dei petali di rosa.

5. Dopo 2 settimane, filtrate l’olio attraverso un colino a maglie fini o un panno di mussola per rimuovere i petali. Conservate l’olio in un barattolo di vetro pulito e asciutto.

6. Il vostro olio di petali di rosa è pronto per essere utilizzato per massaggi profumati e rigeneranti!

Proprietà dell’acqua di rose damascene

L’acqua di rosa damascena è l’alternativa economica dell’olio essenziale. L’acqua di rosa damascena può essere acquistata o preparata in casa con un procedimento molto semplice. Se l’acqua di rosa è preparata in modo corretto, conserverà tutti i principi attivi contenuti nel suo olio essenziale. Per le istruzioni complete e le informazioni su come preparare una maschera di bellezza con acqua di rosa (o con il suo olio essenziale) vi rimandiamo all’articolo guida “Come fare acqua di rose“.

Come coltivare una rosa damascena

Se volte coltivare la rosa damascena per l’estrazione dell’essenza e la preparazione di acqua di rose, vi consigliamo di scegliere la Damascena Katzantik, comunemente nota come Rosa Bulgara che offre buone rese e un elevato contenuto di principi attivi.

Questa rosa produce una serie di fioriture a intervalli di circa 6 settimane fino al tardo autunno. Vi sono alcune varietà di damascena rifiorenti che producono fiori a intervalli più brevi. Per la coltivazione della rosa damascena vi consigliamo di seguire le indicazioni viste per la coltivazione di rose rifiorenti e rifiorentissime nei seguenti articoli:

Pubblicato da Anna De Simone il 21 Maggio 2023