Razze di galline: elenco e caratteristiche

Le galline sono animali domestici molto comuni in tutto il mondo, allevate per la produzione di uova e carne.

Esistono molte razze di galline, ognuna con caratteristiche uniche in termini di aspetto, dimensioni, personalità e produttività. In questo articolo, elencheremo le principali razze di galline e descriveremo le loro principali caratteristiche.

Elenco delle razze di galline più note

Qui di seguito vi proponiamo un elenco delle razze di galline più note, con le principali caratteristiche.

Leghorn

Originaria dell’Italia, la razza Leghorn è una delle più popolari per la produzione di uova. Queste galline sono di piccole dimensioni, leggere e attive, con una colorazione bianca o nera.

Rhode Island Red

Rhode Island Red sono una delle razze di galline più popolari negli Stati Uniti, famose per la loro rusticità e per la produzione di uova di alta qualità. Queste galline sono di taglia media, con un piumaggio marrone-rossiccio e un carattere docile.

Plymouth Rock

Anche la razza di galline Plymouth Rock ha origini negli Stati Uniti. Ha un piumaggio a strisce bianco-nero o bianco-rosso ed è nota per la sua buona produttività di uova. Le Plymouth Rock sono di taglia media e hanno un carattere docile.

Sussex

Originaria dell’Inghilterra, la razza Sussex ha un piumaggio bianco con punte nere, rosse o marroni. Queste galline sono di taglia media, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Orpington

Originaria dell’Inghilterra, la razza Orpington ha un piumaggio morbido e voluminoso di colore nero, bianco, blu o rosso. Queste galline sono di taglia grande, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Wyandotte

Originaria degli Stati Uniti, la razza Wyandotte ha un piumaggio con una combinazione di colori argento, oro, nero, blu o bianco. Queste galline sono di taglia media, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Brahma

Originaria dell’Asia, la razza Brahma ha un piumaggio pesante e voluminoso di colore bianco, nero o grigio. Queste galline sono di taglia grande, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Silkie

Originaria dell’Asia, la razza Silkie ha un piumaggio morbido e setoso di colore bianco, nero, grigio o blu. Queste galline sono di piccole dimensioni, con un carattere docile e una bassa produttività di uova.

Araucana

Originaria del Cile, la razza Araucana ha un piumaggio di colore bianco, nero o blu e produce uova di colore azzurro o verde. Queste galline sono di taglia media, con un carattere attivo e un’ottima produttività di uova.

Marans

Originaria della Francia, la razza Marans ha un piumaggio marrone-rossiccio scuro e produce uova di colore marrone scuro. Queste galline sono di taglia media, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Hamburg

Originaria della Germania, la razza Hamburg ha un piumaggio di colore bianco con punte nere o blu. Queste galline sono di piccole dimensioni, attive e vivaci, con una buona produttività di uova.

Minorca

Originaria dell’isola spagnola di Minorca, la razza Minorca ha un piumaggio nero lucido e produce uova di colore bianco. Queste galline sono di taglia media-grande, con un carattere attivo e una buona produttività di uova.

Faverolle

Originaria della Francia, la razza Faverolle ha un piumaggio morbido e voluminoso di colore bianco, nero, blu o grigio con punte rosse. Queste galline sono di taglia media, con un carattere docile e una buona produttività di uova.





Jersey Giant

Originaria degli Stati Uniti, la razza Jersey Giant è una delle galline più grandi al mondo, con un piumaggio nero o bianco. Queste galline sono di taglia grande, con un carattere docile e una buona produttività di uova. Qui sotto una foto.

Sussex a collo azzurro

La Sussex a collo azzurro è una variante della razza Sussex. Ha un piumaggio bianco con un collo azzurro metallico. Queste galline sono di taglia media, con un carattere docile e una buona produttività di uova.

Come scegliere la razza giusta di galline da allevare

Scegliere la razza giusta di galline da allevare dipende dalle esigenze specifiche di ogni produttore. Ci sono diverse razze di galline, ognuna con caratteristiche uniche, e il tipo di razza che scegli dipenderà da ciò che intendi fare con le uova o la carne che produci.

Prima di scegliere una razza di galline, è importante considerare il clima e l’ambiente in cui verranno allevate. Le galline sono animali rustici, ma alcune razze sono più adattabili di altre a condizioni climatiche estreme. Ad esempio, alcune razze di galline sono più resistenti al caldo, mentre altre sono più resistenti al freddo.

Un altro fattore da considerare è la produttività della razza. Alcune galline producono più uova di altre, mentre altre sono note per la qualità della carne che producono. Se stai cercando di produrre uova da vendere al mercato, potresti scegliere una razza di galline che è nota per la sua elevata produttività. D’altra parte, se stai cercando di produrre carne, potresti voler scegliere una razza che è nota per la qualità della sua carne.

La dimensione della razza è un altro fattore da considerare. Alcune razze di galline sono molto grandi e richiedono spazi maggiori per vivere comodamente. Se hai uno spazio limitato, potresti scegliere una razza più piccola. Alcune razze di galline sono anche più attive di altre, e se non hai uno spazio all’aperto grande, potresti voler scegliere una razza più tranquilla.

Infine, è importante considerare il prezzo della razza. Alcune razze di galline sono più costose di altre, e il costo di acquisto delle galline può influenzare la tua decisione. D’altra parte, il prezzo potrebbe non essere l’unico fattore importante da considerare, poiché alcune razze più costose possono offrire benefici a lungo termine, come una produttività più elevata o una maggiore resistenza alle malattie.

Quanto costa una gallina in Italia

In Italia, il prezzo medio di una gallina varia in base alla zona geografica e alla razza della gallina stessa. In media, una gallina comune da allevamento può costare circa 10-20 euro, mentre una gallina di razza più pregiata può costare dai 30 ai 50 euro.

Ecco alcuni esempi di razze di galline più pregiate e il loro prezzo indicativo:

Gallina Padovana: una razza italiana antica e di taglia medio-piccola, che può costare circa 40-50 euro.

Gallina Olandese: una razza di gallina robusta e resistente, che può costare circa 30-40 euro.

Gallina Marans: una razza francese nota per le sue uova scure, che può costare circa 40-50 euro.

Gallina Brahma: una razza di gallina originaria degli Stati Uniti, di taglia grande e caratterizzata da un piumaggio elegante, che può costare circa 40-50 euro.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo correlato dedicato alle razze di galline ornamentali.

Razze di galline nane

Le cinque principali razze di galline nane sono le seguenti:

Gallina Moroseta nana, caratterizzata dalla pelle nera e un piumaggio pregiato bianco, simile alla seta. La gallina Moroseta è allevata come razza ornamentale e da compagnia per il suo “carattere” docile e tranquillo. Qui sotto una foto.

Olandese, razza nota per il suo piumaggio bianco con macchie nere e una cresta a forma di V sulla testa. Sono buone produttrici di uova e di solito sono molto amichevoli e curiose.

razza nota per il suo piumaggio bianco con macchie nere e una cresta a forma di V sulla testa. Sono buone produttrici di uova e di solito sono molto amichevoli e curiose. Piumato di Sebright , nota per suo piumaggio unico, con una colorazione dorata o argento e una caratteristica cresta a forma di rosa sulla testa. Sono abbastanza timide e non sono molto produttive in termini di uova.

, nota per suo piumaggio unico, con una colorazione dorata o argento e una caratteristica cresta a forma di rosa sulla testa. Sono abbastanza timide e non sono molto produttive in termini di uova. Nera di Guinever , ha un piumaggio nero lucente e una cresta a forma di rosa sulla testa. Sono molto attive e curiose e sono ottime per il controllo dei parassiti nel giardino.

, ha un piumaggio nero lucente e una cresta a forma di rosa sulla testa. Sono molto attive e curiose e sono ottime per il controllo dei parassiti nel giardino. Sultana , conosciuta anche come “Frizzle”, questa razza ha un piumaggio arricciato e riccio. Sono di taglia molto piccola e non sono particolarmente produttive in termini di uova, ma sono molto amichevoli e carine.

, conosciuta anche come “Frizzle”, questa razza ha un piumaggio arricciato e riccio. Sono di taglia molto piccola e non sono particolarmente produttive in termini di uova, ma sono molto amichevoli e carine. Sussex Nano, ha un piumaggio rosso e bianco e una cresta a forma di rosa sulla testa. Sono buone produttrici di uova e di solito sono molto docili e adattabili a diverse condizioni di vita.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 24 Aprile 2023