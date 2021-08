Irrigazione delle piante durante le vacanze

Prima di partire per le vacanze dobbiamo occuparci di diverse questioni domestiche: mettere il frigorifero alla minima intensità, chiudere gas e acqua, impostare un sistema d’allarme e… predisporre un piano di irrigazione automatica per le piante che abbiamo in casa, in giardino o in balcone.

Se dovete irrigare un gran numero di piante (in giardino, in balcone o in terrazza), potete predisporre un impianto di irrigazione automatica fai da te con timer e programmi pre-impostati. Se quelle che dovete irrigare sono poche piante che coltivate in casa o in balcone, ecco alcune strategie che vi torneranno utili.

Irrigazione delle piante durante le vacanze

Se le vostre piante sono acidofile, ricordate di non irrigarle con l’acqua del rubinetto e seguite le norme per l’irrigazione delle piante acidofile.

#1. Microclima e posizione delle piante

Per prima cosa, spostate i vasi ponendoli in posizione più ombreggiata. Radunateli tutti nella stessa zona così la vegetazione contribuirà a creare un microclima più umido.

#2. Il tipo di vaso

Il vaso è un fattore fondamentale quando la pianta deve rimanere per lunghi periodi senza acqua. Prestate più attenzione alle piante poste in vasi bassi e larghi perché hanno più limitata capacità di assorbimento. Anche i vasi neri sono più svantaggiati a causa del maggior assorbimento delle radiazioni solari. I vasi in vetroresina doppia, per la presenza di un’intercapedine, sono quelli che consumano meno acqua. Rispetto alla plastica, anche i vasi di coccio fanno consumare più acqua perché traspiranti e porosi.

#3. Strategia del doppio vaso

Servirà un vaso di coccio e un vaso di plastica. Il vaso di plastica dovrà essere senza buchi di scolo, riempitelo di torba leggermente pressata.

All’interno di questo vaso collocate il contenitore di coccio (con la pianta). Prima di partire per le vacanze, inzuppate d’acqua la torba presente nel vaso di plastica. La torba satura d’acqua sarà una riserva d’acqua: l’acqua, per osmosi, passerà attraverso le porosità del vaso di coccio e andrà a idratare il terreno della vostra piantina.

#4. Bottiglia capovolta

Una strategia molto diffusa per irrigare le piante durante le vacanze prevede l’uso di una bottiglia di plastica forata sul tappo e capovolta. Il fai da te, però, è molto complesso perché generalmente la bottiglia si vuota troppo in fretta o il foro si tappa a causa del terriccio. Potete però acquistare dei beccucci da montare che costano solo pochi euro.

#5 Prodotti mirati

In commercio si trovano diversi prodotti per irrigare le piante a lungo termine, così da evitare la manutenzione quotidiana. Dai beccucci già citati ai prodotti in gel. Vediamo quali sono i più efficaci.

Prodotti in gel

Si tratta di un cilindro che va “stappato” e piantato nel terreno del vaso. L’acqua va ceduta gradualmente perché contenuta in forma di un “solido colloidale”, una sorta di gelatina che gradualmente rilascia acqua nel terreno. Si tratta di un’ottima soluzione per le lunghe assenze. Questi prodotti possono essere acquistati nei negozi specializzati nella vendita di articoli da giardino oppure online.

Su Amazon, vi segnaliamo Aqua Control Biogel: una confezione di 3 cilindri è sufficiente per mantenere idratate 3 piante in vaso.

Il prodotto consiste in acqua con cellulosa che viene assorbita gradualmente dalla pianta: per utilizzarlo con successo dovrete creare una piccola tasca nel terriccio per poi inserirvi la sacca cilindrica dopo aver eseguito un taglio longitudinale nella parte bassa così da far scorrere lentamente il gel verso la terra.

Ovviamente cercate comunque di togliere i vari dalla luce diretta del sole dove la temperatura sale esponenzialmente nei mesi estivi, altrimenti l’idratazione sarà sufficiente per un numero inferiore di giorni.

Trovate maggiori informazioni, altre foto e link per ordinare in questa pagina di Amazon.

Un altro prodotto simile è “Il disseta pianta in gel”: anche in questo caso è sufficiente a sostituire un’irrigazione dai 20 ai 30 giorni.

Lo trovate in questa pagina di Amazon a 9,3 euro.

Beccucci per irrigazione

Sfruttando una grande bacinella d’acqua, è possibile irrigare le piante durante le vacanze, anche se vi assentate per oltre un mese! Il prodotto trasferisce l’acqua dalla bacinella al vaso con intensità differente: più il livello dell’acqua è elevato rispetto al piano della superficie del vaso, più l’intensità irrigua sarà elevata. Un set per l’irrigazione completo di ottima qualità e con tanti accessori (sotto vedete una foto) è disponibile in questa pagina di Amazon.

Il kit di irrigazione a goccia proposto include 25 metri di tubo, ugelli per l’irrigazione, raccordi per tubi, connettori per rubinetti e altri strumenti utili. Grazie a questo prodotto potrete annaffiare 20 piante contemporaneamente. Questo prodotto ha ottenuto il riconoscimento Amazon’s Choice grazie a oltre 120 recensioni positive da parte degli utenti che lo hanno acquistato.

Su Amazon troverete anche anche altri beccucci, alcuni con appositi rubinetti, ideati per essere innestati su una bottiglia capovolta. Spesso le recensioni sono negative, forse per la bassa qualità del prodotto, o forse per l’errato utilizzo da parte degli utenti. Provate a navigare un po’ tra i vari prodotti per vedere se trovate qualche prodotto che vi convince.

Il vantaggio è che costano pochi euro: un investimento modesto nel caso voleste provare a utilizzarli.

