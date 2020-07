Come usare gli oli essenziali

Come usare gli oli essenziali: 11 modi per utilizzare gli oli essenziali sfruttandone a pieno tutti i benefici.





L’uso degli oli essenziali sta diventando molto popolare negli ultimi tempi. Sarà perché iniziano ad arrivare, timidamente, le prime conferme delle teorie su cui si basa l’aromaterapia, sarà che sempre più persone sono a caccia di rimedi naturali… gli oli essenziali sono ormai molto richiesti!

L’uso degli oli essenziali può tornare utile nella pratica quotidiana, per pulire la casa, per prendersi cura di pelle e capelli o per migliorare la nostra salute e la qualità della vita.

In aromaterapia si prescrivono gli oli essenziali anche per uso interno, ma su questo fronte vi raccomandiamo di consultarvi con un buon erborista ma anche con il medico di fiducia per assicurarsi che non vi siano interazioni con farmaci, alimenti o reazioni allergiche.

Vediamo qui di seguito 11 idee per utilizzare gli oli essenziali con profitto:

1) Come usare gli oli essenziali per contrastare il mal di testa

Un rimedio naturale contro l’emicrania consiste nell’aggiungere 8 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di menta piperita a un bicchierino (50 ml) di Olio di mandorle dolci. Frizionate le tempie con un massaggio circolare usando questo composto. Chi soffre di mal di testa cronico può farlo 2 o 3 volte al giorno.

In alternativa, mescolate quattro gocce di olio essenziale con un vettore (una sostanza oleosa come l’olio di jojoba o l’olio di mandorle) e usate questo preparato per massaggiare le tempie o sulla parte posteriore del collo. Il massaggio dovrà essere caratterizzato da movimenti delicati e circolari.

Tra i migliori oli essenziali per alleviare il mal di testa segnaliamo l’olio essenziale di lavanda.

2) Come usare gli oli essenziali per pulire bottiglie e borracce

Se andate in bicicletta o in gita impiegando la vostra classica borraccia, potreste avere la necessità di lavarla con olio essenziale di limone. L’essenza di limone annovera proprietà antisettiche e antivirali, è ottimo a contrastare gli odori ed è perfetto per pulire le borracce. Aggiungete 1 o 2 gocce di questa essenza direttamente nella borraccia, riempirla d’acqua e agitare bene. Se impiegate un olio essenziale puro e sicuro, non sarà neanche necessario risciacquare dopo l’uso.

3) Come usare gli oli essenziali per fare un deodorante stick

Un deodorante anti-odore, naturale, fresco e in grado di rispettare la pelle può essere preparato a partire da ingredienti naturali ricchi di oli essenziali. Le istruzioni dettagliate sono contenute nel nostro articolo deodorante stick fai da te per uomo o donna. La differenza di genere è dettata dalla scelta degli oli essenziali da usare che hanno una fragranza più o meno accentuata in base all’impiego del deodorante.

4) Come usare gli oli essenziali sulla pelle contro l’acne e punti neri

Per il benessere della pelle e in particolar modo per eliminare l’acne in modo naturale, è possibile sfruttare l’olio essenziale dell’albero da tè. Stando a quanto riportato dal Medical Journal of Australia, il tea tree oil è efficace quanto il perossido di benzoile, ingrediente comunemente diffuso nelle creme per il trattamento dell’acne.

Potete applicare l’olio essenziale dell’albero del tè direttamente sulla pelle, usando un cotton fioc o un discetto di cotone. Tutte le informazioni sulle proprietà dell’olio di tre tea sono disponibili nell’articolo Olio essenziale di Tea Tree. Se a lungo andare, notate che l’olio essenziale di Tea Tree tende a irritare la pelle, potete valutare l’alternativa dell’olio essenziale di geranio, analogamente al tea tree oil svolge un’azione antibatterica e antinfiammatoria, utile per il trattamento dell’acne e altre impurità del viso (punti neri).

Particolarmente indicato per eliminare i punti neri e per chi ha la pelle grassa, è l’olio essenziale di limone.

5) Come usare gli oli essenziali contro l’insonnia

Chi è a caccia di rimedi naturali contro l’insonnia può trovare negli oli essenziali degli ottimi alleati. Tra gli oli essenziali più indicati segnaliamo quello di lavanda (è rilassante, rigenera, perfetta contro lo stress) e l’olio essenziale di salvia sclarea, considerato un sedativo naturale.

Vi basterà aggiungere poche gocce di olio essenziale direttamente sulla federa o su un batuffolo di cotone inserito sotto la federa.

6) Come usare gli oli essenziali per aumentare la concentrazione

Oli essenziali come il rosmarino, cipresso, pompelmo, limone e menta piperita, vi aiuteranno a mantenere alti i livelli di concentrazione. L’olio essenziale di menta piperita ha anche un ottimo effetto sulla memoria. Diffondeteli nell’ambiente della sala da studio ed evitateli in camera da letto prima di dormire.

7) Come usare gli oli essenziali per profumare casa

A tale scopo vi servirà l’impiego di un diffusore di oli essenziali. Vi ricordiamo che gli oli essenziali sono perfetti per profumare casa in modo naturale ma non vanno bruciati direttamente (quindi fate attenzione! Se comprate bruciatori meglio usare delle miscele ad hoc) ne’ mescolati con l’acqua senza un adeguato agente disperdente. Tutte le informazioni per l’impiego degli oli essenziali nei diffusori (elettrici o fai da te) sono contenuti nell’articolo dedicato ai Diffusori di oli essenziali.

8) Come usare gli oli essenziali per massaggi rilassanti che allontanano stress e tensioni nervose

Per un massaggio anti-stress si può preparare un unguento unendo 6 gocce del preziosissimo olio essenziale di Nardo in un cucchiaio di olio di mandorle dolci per effettuare un leggero massaggio all’interno delle braccia per risalire fino al petto. Il massaggio andrebbe effettuato due volte al giorno, al mattino e alla sera. Se l’olio essenziale di nardo risulta troppo costoso per i vostri gusti, potete sostituirlo con olio essenziale di Melissa.

9) Come usare gli oli essenziali per massaggi tonificanti

Un unguento per massaggi tonificanti si prepara con olio essenziale di Pino Silvestre. Questo olio essenziale ha spiccate proprietà tonificanti, per un forte effetto anticellulite, si può diluire al 2% in olio di avocado.

10) Come usare gli oli essenziali per massaggi anticellulite

L’olio essenziale di carota possiede spiccate proprietà drenanti tanto da essere consigliato nella preparazione di unguenti per massaggi anti-cellulite: aiuta il sistema linfatico a drenare via le tossine e, al contempo, stimola la circolazione. Per la preparazione di un unguento anti-cellulite basterà aggiungere 5 gocce di questo olio essenziale in un cucchiaio di olio di germe di grano, un altro ottimo olio vettore per chi è a caccia di rimedi naturali contro la cellulite.

11) Come usare gli oli essenziali per la cura dei capelli

Il migliore olio essenziale da usare per curare i capelli in modo naturale è l’olio essenziale di cedro. Consigliato per rinforzare i capelli, stimolarne la crescita, combattere la forfora… molto utile sia per capelli grassi, sia per capelli secchi. Riesce a idratare la cute e funziona meglio se combinato con olio portante: olio di jojoba per capelli.

Controindicazioni nell’utilizzo degli oli essenziali

Ogni olio essenziale presenta specifiche controindicazioni. In genere, le controindicazioni sono prevalentemente per uso interno. L’unica controindicazione per uso esterno sta nelle diluizioni.

Gli oli essenziali non vanno mai usati puri sulla pelle perché possono dare vita a irritazioni anche gravi. L’olio essenziale va diluito in olio vettore a concentrazioni che raggiungono un massimo del 3%. Per gli oli essenziali forti come quello di timo, chiodi di garofano o cannella, la concentrazione scende addirittura tra lo 0,5 e l’1%. Gli oli essenziali considerati “forti” sono ricchi di fenoli o aldeidi dermocaustici, cioè principi attivi che possono causare forti irritazioni cutanee.

Pubblicato da Anna De Simone il 28 Luglio 2020