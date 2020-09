Piante che fioriscono in autunno

Piante che fioriscono in autunno: tra ottobre e novembre vanno piantati bulbi da fiore come tulipani, giacinti e narcisi mentre a inizio ottobre sbocciano piante meno note come colchichum, crocus e solanum. Vediamo quali sono le piante che fioriscono in autunno, alcuni accorgimenti per la coltivazione e indicazioni sulla scelta.





Piante che fioriscono in autunno: considerazioni e raccomandazioni

Anche se l’autunno è la stagione in cui cadono le foglie non mancano piante in grado di regalarci bellissime fioriture a patto di scegliere bene e di aggiungere alcune attenzioni.

Una prima considerazione riguarda la possibilità di scegliere piante che fioriscono per un periodo più esteso, iniziando in estate ma prolungandosi fino all’inizio dell’autunno e quindi fino alla fine di settembre – inizio di ottobre. Una di queste è ad esempio l’Aster o Margherita di San Martino di cui trovate qui aventi nel nostro articolo alcune informazioni di base e una bella immagine.

Talvolta è possibile prolungare la fioritura semplicemente spostando le piante al sole nelle ore centrali della giornata, coprendole con appositi teli o spostandole in una zona più protetta nelle ore notturne.

In autunno è opportuno diminuire l’apporto di concime e di acqua pur accertandosi di mantenere il terreno umido e quindi annaffiando periodicamente nel caso in cui la natura non provveda con le consuete piogge autunnali.

Le piante da giardino più grandi e rustiche sono quelle più resistenti anche se sarà comunque preferibile praticare una leggera pacciamatura alla base.

Piante in autunno: indicazioni generali su alcune piante da giardino

L’autunno non pregiudica interamente lo spazio verde, esistono infatti molte varietà di piante che bene reggono i primi freddi e possono quindi restare tranquillamente all’aperto facendo bella mostra sui nostri balconi e terrazzi.

Tra le varietà più diffuse e apprezzate abbiamo i ciclamini , li troviamo in diversi colori e dimensioni: stanno benissimo all’esterno, anche se preferibilmente in un luogo asciutto e riparato, dal momento che temono le gelate. Le specie più piccole sono quelle più resistenti

, li troviamo in diversi colori e dimensioni: stanno benissimo all’esterno, anche se preferibilmente in un luogo asciutto e riparato, dal momento che temono le gelate. Le specie più piccole sono quelle più resistenti Altra pianta molto indicata per l’autunno è l’ erica : il suo periodo di fioritura inizia proprio d’autunno e dura per tutto l’inverno. Non ha bisogno di molto spazio solo di un buon drenaggio e a tal proposito vi consigliamo di aggiungere della ghiaia al contenitore per evitare i ristagni idrici

: il suo periodo di fioritura inizia proprio d’autunno e dura per tutto l’inverno. Non ha bisogno di molto spazio solo di un buon drenaggio e a tal proposito vi consigliamo di aggiungere della ghiaia al contenitore per evitare i ristagni idrici Da citare anche le coloratissime viole , sono resistenti e sopravvivranno senza problemi anche sotto la neve

, sono resistenti e sopravvivranno senza problemi anche sotto la neve Stesso discorso anche per i cavoli ornamentali e per la vinca , una pianta sempreverde con portamento ricadente

e per la , una pianta sempreverde con portamento ricadente Da non trascurare il solanum, una particolare pianta che in autunno si riempie di bacche colorate.

Piante in autunno: elenco

Qui di seguito vi proponiamo un elenco di piante che fioriscono in autunno con il link al nostro articolo di dettaglio quando disponibile.

Piante che fioriscono in autunno: Grevillea

Le sue origini sono australiane ma la pianta si adatta bene al clima mediterraneo. A fine ottobre, la Grevillea fiorisce regalando uno spettacolo molto particolare: fiori dal lungo calice che si sviluppano in riccioli colorati da cui spuntano piccoli stomi flessi e un unico pistillo. I colori sono i più disparati: rosa, rosa vivace, giallo, rosso, arancio…

Piante che fioriscono in autunno: Corbezzolo

Questa pianta ci consente di conferire sapore (per i frutti), colore (per i fiori) e gioia (per il profumo) alla stagione autunnale. I fiori spuntano con l’inizio dell’autunno e si trasformano in frutti rossi a ciclo concluso.

Piante che fioriscono in autunno: Ciclamini

I ciclamini sono in grado di regalare fiori tutto l’anno, anche nei mesi d’autunno. In autunno, i ciclamini vanno trapiantati in un vaso con della terra fresca con una base argillosa e posizionati in una zona luminosa.

Piante che fioriscono in autunno: Erica

L’Erica è un genere della famiglia Ericaceae, comprendente circa 700 specie sempreverdi a portamento arbustivo. La produzione di fiori avviene principalmente in autunno, ed è abbondante, per questo motivo le piante di Erica sono coltivate come ornamentali.

Potete apprezzare una bella pianta di erica con i suoi colorati fiori nell’immagine di apertura di questo articolo.

Piante che fioriscono in autunno: Aster

L’aster comprende oltre 250 diverse varietà per cui può presentare forme, colori e “grado di resistenza alle intemperie” decisamente variabili.

L’aster del New England è una delle varietà resistenti, adatte al nostro autunno e con un’abbondante fioritura. I colori dell’aster spaziano dal rosa tenue al fucsia, dal bianco al blu fino ad arrivare al viola intenso.

Piante che fioriscono in autunno: Viole

Si tratta di piccole piante perenni ornamentali che offrono una bella presenza in giardino, in terrazzo o in balcone grazie ai loro bei fiori profumati. Sono molto resistenti al freddo.

Piante che fioriscono in autunno: Cavoli ornamentali

I cavoli ornamentali riescono a colorare il giardino in pieno inverno e in autunno. La messa a dimora può essere effettuata a inizio autunno, necessitano di una zona ben soleggiata dove l’acqua non ristagna. Se coltivati in vaso, i cavoli ornamentali, devono essere supportati da una fertilizzazione che va sostenuta ogni 15-20 giorni. Per scegliere la varietà più adatta, affidatevi al colore o al periodo di fioritura.

Piante che fioriscono in autunno: solanum

Il Solanum è un genere di piante da fiore appartenente alla famiglia delle Solanaceae. I fiori sono regolari, con 5 petali e 5 sepali. Il calice è a forma di campana.

Pubblicato da Anna De Simone il 16 Settembre 2020