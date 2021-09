Giornata Internazionale della Pace: 21 settembre

Giornata Internazionale della Pace, dovrebbe esserlo ogni giornata della vita di ciascuno di noi, ma dato che evidentemente non lo è, è stata istituita questa occasione in data 21 settembre. Un promemoria ma non solo, anche una opportunità per i grandi capi e per i semplici cittadini per ripensare alla propria condotta. E perché non fare pace anche con l’ambiente in cui viviamo, nella Giornata Internazionale della Pace?







Giornata Internazionale della Pace: quando è stata istituita

A istituire questa la Giornata internazionale della Pace è stata l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. Era il 30 novembre 1981, siamo a ben oltre 30 anni fa, e la data prescelta è quella del 21 settembre. Una giornata che in Italia ci accoglie al rientro, non troppo presto per coglierci impreparati, ma ancora abbronzati e rilassati, quello sì, per avere la pazienza e la voglia per definire buoni propositi per la nuova stagione.

Lo si può fare riflettendo tra sé e sé ma anche partecipando ad iniziative organizzate nella nostra città, da associazioni e gruppi, ufficialmente e non, con l’obiettivo di far risuonare un messaggio forte nella Giornata internazionale della pace, così forte da assordare chi la minaccia ogni giorno.

Le Nazioni Unite hanno dedicato alla Giornata internazionale della pace una pagina web ufficiale che potete visitare in questo indirizzo: https://www.un.org/en/observances/international-day-peace

Iniziative per la Giornata Internazionale della Pace 2021

In ogni grande città si ricorda questa data con numerose iniziative. Non che le più piccole siano meno attive, anzi, ma spesso c’è meno risonanza sui media. Occhio, quindi a volantini, e annunci su giornali locali, o a gruppi Facebook che propongono qualche interessante incontro. Attenzione particolare la darei, fossi in voi, ai flash mob.

Per chi non li conosce, sono delle divertenti ed efficaci “performance” in piazze e strade, brevi e coreografiche, che credendo nell’unione che fa la forza, improvvisano uno “show” per lanciare un messaggio. E se quello di pace lo si lancia in tanti, assieme, in strada, in modo attraente, è perfetto per far sapere a tutti che è La Giornata internazionale della pace. Se abbiamo una bandiera della pace, deve sventolare, il 21 settembre, e una spilletta arcobaleno può essere un gadget da indossare, anche su giacca gessata, per un fine assolutamente lodevole.

Il messaggio del Papa per la Giornata Internazionale della Pace

Anche Papa Francesco parlerà sicuramente della Giornata Internazionale della Pace, inevitabilmente, lo ha sempre fatto e non aspetta certo il 21 settembre per citare questo tema. Ne ha parlato anche in un interessante documento ricco di spunti umani ma ancora che religiosi. La sua figura è nota per come sa rivolgersi a chi crede ma anche a chi non è del tutto convinto, e riesce però a trovare delle idee da condividere con il papa e con chi, come lui, ha ideali di Pace.

In questo scritto di inizio anno, Papa Francesco sa rivolgersi ai cittadini del mondo, parlando di Pace in modo diretto, semplice e facendo capire che è un bene che ci riguarda tutti. Particolarmente interessante, e perfetto per la Giornata Internazionale della Pace, è il paragrafo dal titolo “Promuovere una cultura di solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza”, ricco di proposte per chi è genitore o educatore, ma anche per chi ogni giorno con i propri gesti semina messaggi.

La Chiesa Cattolica celebra inoltre il primo giorno di ogni anno la “Giornata Mondiale della Pace” con analoghi obiettivi della Giornata Internazionale della Pace.

Quest’anno il Pontefice Papa Francesco ha in particolare raccomandato l’importanza della “cura reciproca“. E’ quindi molto probabile che il 21 settembre Papa Francesco voglia ricordare l’importanza di questa buona pratica.

Giornata Internazionale della Pace: il ruolo dell’Onu

Come accennato la Giornata internazionale della pace viene è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67 che inizialmente stabiliva come il terzo giovedì di settembre ogni anno, sarebbe stato un giorno di pace e di non-violenza.

Un giorno, quindi, in cui tutti sarebbero stati invitati caldamente a cessare ogni genere di ostilità, tra Paesi, in un singolo Paese, tra vicini di casa o di banco, tra amici e famigliari. Su vari piani, regionali, locali, nazionali e universali, la Giornata Internazionale della Pace è diventata una giornata da comunicare e da dedicare alle attività di educazione e sensibilizzazione. Per capire che ce n’è bisogno, basta sfogliare un giornale che non sia di soli Gossip, e anche quello, sarebbe intriso di piccole liti ben evitabili.

Dal 2002, la Giornata Internazionale della Pace è il 21 settembre e non è più necessario contare i lunedì, va ricordata la data, e soprattutto la necessità di pace.

Pubblicato da Marta Abbà il 21 Settembre 2021