Frasi belle brevi

Frasi belle, per parlare di cose belle, come la vita, l’amore, l’amicizia, ma anche per riflettere su temi meno piacevoli in modo costruttivo. Le frasi belle sono quelle che restano in mente e nel cuore, quelle che tornano in mente nei momenti più incredibili e sanno farci cambiare idea e agire in modo opportuno. Meglio segnarsene una riserva, non si sa mai.







Frasi belle sulla vita

Sulla vita troviamo frasi molto poetiche ma anche frasi belle e ciniche che ci aiutano a restare con i piedi per terra e ad approfittare del qui ed ora.

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere. (Osho)

La vita si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ciascuno. (Anaïs Nin)

Frasi belle d’amore

Molte frasi belle d’amore, finiscono per essere così sdolcinate da sconfinare nel melenso, ma ce ne sono altre che sanno davvero ritrarre al meglio questo sentimento.

“Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo” (Frida Kahlo)

“Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano” (Paulo Coelho)

“Mentre lui le insegnava a fare l’amore lei gli insegnava ad amare“. (Fabrizio De André)

Frasi belle brevi

Quelle che si incidono su un anello, che si scrivono nel profilo dei social, che si imparano a memoria, sono le frasi belle e brevi, come queste!

E’ il ben pensare che conduce al ben dire. (Francesco De Sanctis)

La differenza tra genio e stupidità è che il genio ha i suoi limiti (Albert Einstein)

Tutto quello che sei capace di immaginare è reale (Pablo Picasso)

Non separarti dalle tue illusioni.quando sono andate tu ancora esisti,ma hai cessato di vivere. (Mark Twain)

Il mio unico rimpianto nella vita e’ di non essere qualcun altro (Woody Allen)

Lo scopo della vita e’ vivere in sintonia con la natura (Zeno)

Frasi belle di canzoni

Ce ne sono molte, mi piace “pescarle” da qualche cantante italiano indimenticabile.

“Ama e ridi se amor risponde/piangi forte se non ti sente/dai diamanti non nasce niente/dal letame nascono i fior/dai diamanti non nasce niente/dal letame nascono i fior” (Fabrizio De Andrè “Via del Campo”)

„Guarda sempre in faccia il mondo e non avere paura di niente | non abbassare lo sguardo di fronte alla gente | potranno dirti bugie potranno prenderti in giro | è una partita che si gioca all’ultimo respiro.“ (Jovanotti)

Perché forse in fondo è vero | che per essere capaci di vedere cosa siamo | dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano.“ da Il viaggio (pochi grammi di coraggio) Daniele Silvestri

Frasi belle sull’amicizia

Ci sono tanti generi di amicizia, tra uomini e donne, tra donne e tra uomini, tra giovani e anziani, tra fratelli o cugini. Difficile trovare frasi belle che sappiano raccontare universalmente questo sentimento speciale.

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. (Albert Camus)

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. (Aristotele)

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere. (Douglas Pagels)

Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole. (C.S. Lewis)

Un Facebook-dipendente mi ha detto: ho fatto 500 amicizie e in un giorno: io non le ho fatte in 86 anni. Ma quanti amici può davvero avere un essere umano?. Risposta: 150. Non di più. È questo il Numero di Dunbar: ovvero, la quantità massima di persone che possono far parte del nostro paesaggio emotivo. Andare oltre sarebbe un esubero, uno spreco di tempo. (Zygmunt Bauman)

Frasi belle da dedicare

Se si desiderano frasi belle con cui sorprendere, questo è il libro che fa per noi: “111 piccoli 11. Poesia al microscopio”. Lo ha scritto Ada Ascari, è una collezione di componimenti brevissimi, di 11 parole, un universo di emozioni e sensazioni, un vero e proprio tesoro di frasi belle da dedicare.

Se vi è piaciuto questo articolo continuate a seguirmi anche su Twitter, Facebook, Google+, Instagram

Ti potrebbero interessare anche:

Pubblicato da Marta Abbà il 13 febbraio 2018