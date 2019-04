Come rinforzare le ciglia

Come rinforzare le ciglia e le sopracciglia per averle più lunghe, più folte e soprattutto più sane. Dall’alimentazione ai rimedi naturali per ciglia fragili.





Ciglia e sopracciglia possono essere molto fragili. Se quando ti sfreghi le ciglia ne cade via sempre qualcuna, dovresti prestare particolare cura alla tua alimentazione.

Le ciglia sono uno degli elementi più importanti del nostro viso e avere sopracciglia perfette è il sogno di molte. Le ciglia possono mettere in maggiore risalto gli occhi e rinnovare l’intensità del proprio sguardo. Proprio per questo motivo sapere come rinforzare le ciglia è fondamentale per potersi garantire un aspetto più sano e, semplicemente, migliore.

Ma come fare? in che modo puoi rinforzare le ciglia seguendo metodi fai-da-te che ti permetteranno di avere ciglia più forti e folte?

Come rinforzare le ciglia con gli oli naturali

Iniziamo con uno step davvero molto semplice, e davvero molto efficace: rinforzare le ciglia con gli oli.

Gli oli sono infatti una ottima soluzione per poter rinforzare le ciglia, per renderle più folti e più lunghe. Per esempio, l’olio di oliva ti potrà dare una mano ricostituente fin nel medio termine, e le sue caratteristiche di idratazione e di nutrimento si estenderanno non solamente alle ciglia, quanto anche alla pelle.

Usarlo è inoltre molto semplice. Tutto quello che devi fare è prendere uno scovolino (pulito!) di un mascara, o un bastoncino delicato, e passare la sostanza delle ciglia, con leggerezza e senza fretta. Trattandosi di una sostanza naturale e poco aggressiva, puoi ripetere questa operazione anche tutte le sere, prima di andare a dormire, naturalmente dopo esserti struccata.

Altro olio che ti verrà in aiuto è l’olio di ricino. L’olio di ricino è infatti un portento per idratare le ciglia, dare loro una maggiore lucentezza e incrementarne la forza e il volume. Anche questa sostanza potrà essere applicata tutti i giorni, preferibilmente la sera, dopo essersi struccate. Attenzione però a non esagerare: l’olio di ricino deve essere puro al 100% e, soprattutto, deve essere utilizzato in quantità davvero minime!

Alimentazione: i nutrienti che rinforzano le ciglia

Una forte mano d’aiuto per poter rinforzare le ciglia è inoltre legata alla corretta alimentazione.

È ben noto, infatti, che alcuni cibi sono ideali per poter dare al nostro organismo gli elementi nutritivi di cui ha bisogno: per avere ciglia forti e voluminose, prova a preferire i cibi che contengono molti sali minerali come magnesio, zinco e vitamine A, B, C ed E: dalle mandorle al pesce, non dovresti certamente avere alcuna difficoltà nel trovare il tuo cibo preferito, con il quale arricchire di bontà e di salute la tua dieta!

Gli errori che commetti e che causano ciglia fragili

Se fin qui ci siamo soffermati su alcune cose che dovresti assolutamente fare se vuoi ciglia più forti, permettici ora di condividere con te alcuni comportamenti che non dovresti ripetere!

In primo luogo, stai attenta a non utilizzare troppo il piegaciglia, che è uno strumento che sul brevissimo termine potrebbe darti qualche elemento di vantaggio in più, ma che alla lunga rischia di indebolire le ciglia, portandole poi a spezzarsi.

Un altro accessorio che devi utilizzare con particolare parsimonia è il mascara waterproof, che richiede maggiori sforzi per essere rimosso. Dunque, produrrà anche maggiore stress alle tue ciglia, che potrebbero indebolirsi e, dunque, spezzarsi.

Un altro errore che molte donne commettono, e che tu non dovresti affatto replicare, è infine quello di andare a letto senza struccarsi: anche se sei stanca, ritagliati qualche minuto di tempo per poter rimuovere ogni residuo di make up, dalla pelle e dagli occhi. Se il mascara rimarrà tutta la notte sulle ciglia, finirà per renderle più secche e inclini a rompersi.

Dunque, di qui, una conclusione che dovrebbe esserti cara nel momento in cui acquisti i tuoi accessori di make up: evita di comprare prodotti di scarsa qualità, spesso di marche sconosciute, prive di elementi nutritivi preziosi che potrebbero controbilanciare la tensione e lo stress che sono determinate dalla loro applicazione.

Se poi noti che nonostante gli accorgimenti che sopra abbiamo avuto modo di riepilogarti, le tue ciglia sono sempre più deboli e continuano a spezzarsi e a cadere, non ti rimane che condividere la tua situazione con un buon dermatologo, che verificherà se ci sono delle cause specifiche che ti impediscono di rinforzare le ciglia e di avere ciglia più forti e voluminose. La tua salute e la tua bellezza ti saranno grate!

Sopracciglia fragili

Analogamente, bisogna prestare attenzione anche al make up usato per le sopracciglia. Le tinte per sopracciglia possono essere molto dannose se non scelte con molta attenzione.

Nota bene: non lasciarti condizionare, la modella in foto ha sicuramente ciglia finte!

Pubblicato da Anna De Simone il 1 Aprile 2019