Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, un maestoso e robusto, ma buonissimo cane made in Italy appartenente al gruppo dei pastori e dei bovari e di antiche origini. E’ una razza di taglia “XXL”, minimo, docile e amichevole, abituata a fare gruppo, o meglio, a fare gregge.







Cane da Pastore Maremmano Abruzzese: origini

Sono da ricercare nell’epoca dei romani le origini di questa razza, utilizzata da sempre nella Maremma toscana e in Abruzzo, regione da cui prende il nome. Il suo principale compito, tuttora valido, è quello di fare la guardia alle greggi. Questo cane lo fa in maniera eccelsa e nessuno ha mai messo in discussione questo suo ruolo anche se oggi lo si trova anche come cane da compagnia, in luoghi spaziosi in cui può sentirsi libero.

Cane da Pastore Maremmano Abruzzese: temperamento

Come ogni cane, o quasi, che ha il compito di badare al gregge ed è in continuo contatto con altri animali, il Cane da Pastore Maremmano Abruzzese ha un carattere forte e generoso. Ciò non significa che sia quieto, zitto e mogio, ha dei guizzi di energia e vitalità ma sa anche riflettere. Altrimenti sarebbe un pessimo pastore. In generale non ha una indole aggressiva, tende ad accogliere, ad assecondare gli esseri viventi con cui convive, senza farsi sottomettere ma neanche reagire impulsivamente.

Cane da Pastore Maremmano Abruzzese: caratteristiche

Quando dico che questa razza è XXL intendo una altezza al garrese che per i maschi può superare anche i 70 cm, per le femmine non è molto minore, il peso varia dai 35 ai 45Kg. E’ un cane robusto e muscoloso e lo si vede subito, dal tronco ma anche dagli arti, proporzionati ma ben strutturati. Il corpo del Cane da Pastore Maremmano Abruzzese è armonioso ed equilibrato, mantiene una certa agilità e la coda piuttosto lunga ne slancia la figura, guarnita di pelo ”svolazzante” come è.

La testa di questo cane pastore è piatta e ampia,a forma di cono, il muso appare allungato ma non aguzzo e termina con un tartufo molto grande e pigmentato di nero. Il pelo del Cane da Pastore Maremmano Abruzzese è folto e spesso, lungo e molto abbondante, un po’ meno però sul muso e sulle orecchie.

Di solito è liscio ma è accettata anche la presenza di una lieve ondulazione. Il mantello è una delle caratteristiche che più restano in mente di questa razza anche perché può essere solo bianco uniforme, le sfumature sono tollerate ma solo se quasi invisibili.

Cane da Pastore Maremmano Abruzzese: allevamenti

In Italia, zitto zitto, questo cane si è fatto col tempo conoscere e amare. Infatti ci sono oltre 30 allevamenti ufficialmente riconosciuti da ENCI che si occupano di questa razza. Caso vuole che l’Abruzzo sia la seconda e non la prima regione per numero di allevamenti dedicati, a superarla spunta la Lombardia, con 6, la regione “patria” ne conta 5 e a seguire a parimerito con quattro ci sono Piemonte, Lazio e Campagna.

Cane da Pastore Maremmano Abruzzese: prezzo

Il prezzo di un cucciolo di Cane da Pastore Maremmano Abruzzese può partire da 600 euro ma raggiungere anche i 1000, dipende molto sia dal pedigree del singolo esemplare, sia dalle annate, sia dal tipo di cane che stiamo cercando, C’è chi vuole un Cane da Pastore Maremmano Abruzzese perché è bello, chi perché è un ottimo guardiano per il gregge. Ci sono molte variabili in gioco.

Cane da Pastore Maremmano Abruzzese nella storia

Le origini di questo cane sono da cercare nel ceppo dei grandi cani bianchi del Centro Europa, cani antichissimi ed utilizzati da millenni come guardiani di animali da pascolo e di greggi. Già ai tempi era chiaro che questi cani Pastore avevano un carattere diffidente e bellicoso ma non per questo sono stati messi da parte, erano perfetti per il lavoro che dovevano svolgere.

Questa razza è arrivata in Italia dal Medio Oriente e ha nel sangue qualcosa in comune con i cani da montagna dei Pirenei, con i Kuvasz ungheresi, con i Tatra della Polonia, con i Cuvac slovacchi, con i Šarplaninac e con gli Akbash della Turchia. Troviamo il Maremmano decantato già in età romana da Catone e da Palladio, oltre che in molti altre testimonianze scritte o iconografiche.

Pubblicato da Marta Abbà il 14 settembre 2018