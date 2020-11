Tulipano rosa: significato, prezzo e dove comprarlo

Il tulipano rosa è un fiore molto bello, sia per la sua forma che per il suo colore. Porta con sé un importane significato che andremo presto a scoprire e che non è uguale a quello dei tulipani di altri colori, men che meno di quello rosso.

Sapete cosa significa regalare un tulipano rosa? E coltivarlo nel proprio giardino? Andiamo a scoprirlo partendo dalla storia del suo nome. Deriva dalla parola “tullband” che significa “turbante,copricapo” dato che questo fiore sembra proprio un cappello in miniatura.







Tulipano rosa: caratteristiche

Rosa o meno, il tulipano resta uno dei fiori più amati da tutti noi ma spesso sappiamo davvero poco sul suo conto. E’ un fiore che non è nato in Olanda come molti potrebbero pensare ma arriva i Europa dalla Turchia. Se ci fate caso questo Paese lo ha eletto anche a suo simbolo nazionale. La grande attività di coltivazione che si registra nei paesaggi olandesi però fa sì che tutti noi finiamo per pensare che i creatori dei tulipani, del tulipano rosa e di tutti gli altri, siano proprio loro.

Ci sono diverse leggende sull’arrivo dei tulipani in occidente, la tesi più accreditata è quella che narra come questo fiore sia giunto a noi attraverso dei bulbi che erano stati regalati ad un mercante che in Turchia aveva acquistato delle stoffe persiane. L’uomo vedendo spuntare dei fiori colorati ne fu incuriosito e chiese ad un esperto di botanica di studiarli. Fu quello il momento in cui si diffusero velocemente anche in Europa dove incontrarono molto consenso.

Per chi non lo sapesse, il mese della fioritura dei tulipani è quello di aprile. In questo periodo si raggiunge l’apice della bellezza e se visitate l’Olanda in questo periodo potete assistere ad un vero spettacolo.

Tulipano rosa: significato

Esistono tantissime varietà e tanti colori di tulipano, non solo il tulipano rosa, sono tutti diversi e di origine naturale e a ciascuno viene attribuito un significato particolare. C’è però un linguaggio dei simboli comune a tutti loro: sono fiori che esprimono un attaccamento molto forte, un sentimento semplice e che sorge dal cuore. Sono da sempre molto amati e riempiti di significato, non è mai stato un gesto banale quello di regalate dei tulipani.

Durante l’Impero Ottomano questi fiori erano visti come dei portafortuna e non solo venivano regalati e offerti ma anche rappresentati su tappeti e stoffe. Durante le feste dei sultani erano ostentati come simbolo di potere. Poi passando di colore n colore possiamo conoscerne i significati più precisi, ad esempio i tulipani bianchi comunicano pentimento e se li si regala si ha la coscienza sporca, quelli gialli sono legati al concetto di nascita oppure di sentimenti d’amore non ricambiati ma a volte possono diventare anche simbolo di luminosità e ottimismo.

Prima di passare al tulipano rosa, raccontiamo di quelli variegati che non potendo essere attribuiti ad alcun colore, finiscono per comunicare semplicemente il concetto di bellezza non banale, non comune, capace di attirare tutti in modo magico.

E regalare coltivare un tulipano rosa cosa potrebbe significare? Il rosa cosa comunica? Questo tipo di fiori di questo colore viene spesso associato e regalato come segnale di amore romantico, non troppo passionale ma più che altro tenero. Comunicano la volontà di prendersi cura dell’altro, quindi potrebbero essere regalati anche ad una nonna da un nipote. Sono simbolo di premura e sono quindi perfetti anche per festeggiare una nascita, sia per i maschi che per le femmine, perché il significato del tulipano rosa non fa questo tipo di ragionamenti divisivi.

Se avete trovato dei tulipani che più che rosa sono violacei, allora il significato cambia e stiamo dimostrando un sentimento di modestia. Sono fiori semplici e il violetto li rende ancora più semplici, trasmettono gioia, una gioia fatta di piccole cose, di gesti quotidiani. Oltretutto non scordiamo che la loro forma assomiglia ad una coppa ma allo stesso tempo richiama il ventre materno. Questo si traduce in un messaggio di protezione e di gratitudine.

Se non trovate il tulipano rosa in vendita e vi viene in mente di optare per quello rosso, sappiate che state completamente cambiando messaggio. Nulla di grave ma è importante esserne consapevoli. Il tulipano rosso non è più amore romantico e tenero ma passionale e focoso. C’è una leggenda dietro a questi fiori di questo preciso colore, si racconta che siano di un tono così acceso in ricordo del sangue di un giovane morto suicida dopo aver subito una delusione sentimentale. Conoscendo questa leggenda, regalare tulipani rossi potrebbe sembrare anche un po’ triste, li si associa ad amori infelici.

Se non la si conosce, invece, si collega in automatico il colore alla passione erotica sfrenata, infatti questo tulipano color sangue veniva donato dai sultani alle donne scelte per far parte del proprio harem. Può in alcuni contesti essere inteso anche come simbolo di amore onesto e che non conosce ostacoli.

Tulipano rosa: prezzi

I tulipani rosa o di altro colore non sono dei fiori molto costosi anche perché c’è un’abbondanza di produzione per cui non vanno a ruba anche se piacciono molto. Con una decina di euro si può acquistare una trentina di bulbi, più se ne compra più i prezzi diventano convenienti naturalmente, ma questa non è una regola che vale per i tulipani rosa e basta, bensì è la legge del mercato.

Bulbi di tulipano rosa

Non è necessario andare a fare un salto in Olanda nel mese di aprile per poter avere tra le mani dei bulbi di tulipano rosa. Lo spettacolo merita ma se per il momento non avete viaggi in programma potete ordinare i vostri bulbi da casa vostra comodamente attraverso Amazon. Esistono confezioni con un mix di 20 tulipani rosa e rosa viola, con fiore doppio quindi corposo e audace .

Bouquet di tulipani rosa artificiali

Se temete di non essere in grado di coltivare i tulipani e preferite avere la loro bellezza a portata di mano tutto il giorno, 365 giorni all’anno, potete optare per dei tulipani in lattice, sempre rosa, ornamentali e molto eleganti come arredo., delicati e vitali.

Pubblicato da Marta Abbà il 25 Novembre 2020