Tulipano bianco: significato, coltivazione e sogni

Il tulipano bianco è il fiore protagonista di molti bouquet e giardini fioriti. E' un fiore bianco, i suoi petali hanno una forma sobria e il colore esprime purezza ed eleganza.





I tulipani iniziarono a diffondersi, per la prima volta, nei Paesi europei, intorno al 1554, quando l’ambasciatore di Ferdinando I alla corte di Solimano il Magnifico ne spedì alcuni bulbi al responsabile dei giardini reali olandesi. E’ così, che il tulipano nonostante le sue origini lontane (asiatiche) è divenuto simbolo dei Paesi Bassi.

Se per noi europei il tulipano è il fiore simbolo dell’Olanda, nelle zone più orientali del globo, lo stesso fiore è visto come simbolo della Turchia. La stessa parola Tulipano ha origini turche. La parola tulipano deriva dal turco tullband, che significa copricapo, turbante… il nome gli è stato affibbiato per la forma del suo calice. Questo fiore bianco era famoso in Turchia già nel 1400.

Tulipano bianco: significato

Cosa significa il tulipano bianco nel linguaggio dei fiori?

Nel linguaggio dei fiori, il tulipano è simbolo dell’eternità, della fama e della gloria. Sono molte le leggende che girano intorno ai bulbi di tulipani e anche i tulipani bianchi sono legati a molteplici significati.

Diciamolo subito: i tulipani sono il simbolo dell’Olanda. Questo fiore bianco è associato alla felicità, all’amore, alla gioia eterna.

Mentre il tulipano rosso è associato alle dichiarazione d’amore eterno, il tulipano bianco è simbolo di calma, pace, serenità e stabilità. Come tutti i fiori bianchi, anche questo rappresenta purezza e innocenza.

Come peculiarità, il tulipano bianco è associato a un nuovo inizio e per questo sono spesso scelti per realizzare bouquet di scuse. Da un lato sono simbolo di pace e serenità e dall’altro sanciscono un nuovo inizio.

In alcune culture, il tulipano bianco rappresenta la dignità dell’essere.

Altri significati attributi a questo fiore: rinascita, rinnovamento, stabilità.

Sognare un tulipano

Sognare un tulipano può avere molteplici significati, soprattutto in campo amoroso.

Tutti i significati sono collegati a momenti piacevoli per cui non bisogna temere questo tipo di sogno! Ecco alcuni dei possibili significati:

Sognare un tulipano suggerisce al sognatore di prendere iniziative in campo amoroso

Sistemare i tulipani significa che si farà una proposta amorosa

Coltivare tulipani denota la dolcezza del sognatore

Regalare tulipani per un uomo è pronostico di matrimonio con una donna virtuosa

Cogliere tulipani promette profitto in una buona occasione

Il tulipano bianco nei bouquet da sposa

Il tulipano bianco, come premesso, è simbolo di innocenza, purezza, eleganza e sancisce un nuovo inizio. E’ talvolta usato nella preparazione di bouquet da sposa dove assume la sua connotazione più romantica: l’eleganza di un amore perfetto e puro.

Il tulipano bianco per un elogio funebre

Questo fiore può essere scelto per l’estremo saluto: per augurare pace eterna. L’eternità è associata al tulipano, così come la pace e la serenità. In più, il bianco è da sempre simbolo di purezza celeste, è il colore associato al paradiso.

Varietà di tulipani bianchi

Non tutti i tulipani bianchi sono uguali. Per esempio, un tulipano bianco screziato di viola, evoca sì stabilità ma anche lustro e regalità: il viola sul bianco del tulipano esprime ammirazione e può essere regalato a persone speciali.

Quando il tulipano bianco porta toni caldi alle estremità dei petali, si dice che possa simboleggiare un’indomabile passione che non si spegnerà con il tempo.

Come coltivare tulipani bianchi

Per la coltivazione è possibile seguire le indicazioni viste nella guida su “come coltivare tulipani“. In particolare, per coltivare tulipani bianchi dovrai:

Disporre i tulipani in una zona soleggiata o solo leggermente ombreggiata. Una zona parzialmente ombreggiata tarderà la sfioritura dei tulipani.

Avere del terriccio fertile, fresco e non incline ai ristagni idrici. Il tulipano si può coltivare in vaso o in piena terra. Se vuoi coltivare tulipani in giardino, prima della messa a dimora dei bulbi, dovrai eseguire una vangatura profonda per smuovere il terreno e renderlo più soffice.

Scegli i tulipani bianchi che ti piacciono di più. Si fa presto a parlare di fiori bianchi… la verità è che in commercio esistono molte varietà di tulipano chiaro, dal bianco pure al bianco caldo, senza considerare i vari tulipani bianchi con screziature colorate.

Come curare i tulipani

I tulipani non sono fiori esigenti: non temono malattie e non richiedono particolari attenzioni. In primavera, quando iniziano a vegetare, assicurati di fornire la giusta dose d’acqua. Quando irrighi, però, fai attenzione a non bagnare il fogliame.

