Gruccione: caratteristiche, dove vive e quando migra

Il Gruccione è un uccello dell’ordine dei Coraciformi, gruppo tassonomico che comprende anche il Martin pescatore e la Ghiandaia marina. In Europa, ma anche in Africa, in Asia meridionale e in Australia, è presente il genere Merops; gli altri due generi, Nyctyornis e Meropogon, sono distribuiti in India, Indocina e Indonesia.

L’unica tipologia di Gruccione diffuso nel nostro Paese è il Merops apiaster. I gruccioni sono uccelli diurni che trascorrono la più parte del loro tempo su un posatoio, in attesa di catturare qualche insetto aculeato.

Caratteristiche del Gruccione

Le sue dimensioni sono medio-piccole (lunghezza 26-30 cm) ed è facilmente riconoscibile grazie al suo piumaggio variegato. L’esemplare adulto maschio, durante il periodo estivo della riproduzione, presenta la parte posteriore della testa, nuca e il collo di colore marroncino con una macchia bianca frontale. Il mento e la gola sono gialli con collare nero. Ha l’iride dell’occhio rossa e la stria oculare nera. Il becco è nero, molto lungo, ricurvo ed appuntito.

Le parti superiori del corpo sono colorate: castano, castano dorato con sfumature di verde e blu. Le parti inferiori sono verdi-azzurro con riflessi metallici. Le ali triangolari, a punta, hanno delle fasce colorate di castano, verde e azzurro e con il bordo scuro; nella parte inferiore sono arancioni chiaro. La coda è verde-blu metallico. L’individuo adulto femmina è poco più piccola rispetto al maschio ed è più verde. Le ali, in particolare, presentano sfumature blu e nero. L’apertura alare è mediamente di 46 cm, il suo peso è di circa 40-75 grammi.

Dove vive il Gruccione

Gli habitat preferiti dal Gruccione sono le aperte campagne alberate o le zone cespugliose, spesso anche le rive dei fiumi con banchi sabbiosi e i boschi dalle ampie radure. Gli insediamenti di questo particolare uccello, prevedono la presenza di bacini di acqua dolce vicino a foreste, savane, praterie ed aree agricole. Per nidificare, esso ha bisogno di pareti verticali formate da terreno argilloso o sabbioso.

Cosa mangia il Gruccione

La sua alimentazione è basata su insetti che cattura direttamente in volo, soprattutto le api. Queste vengono ripetutamente tramortite e colpite su una superficie dura con l’ausilio del becco. I suoi predatori più comuni sono i serpenti, la lucertola ocellata e il nibbio bruno.

Quando migra il Gruccione

Il Gruccione compie migrazioni che coprono distanze superiori ai 15 mila km ogni anno. Tutte le popolazioni sono migratrici e svernano in Africa meridionale. Durante la stagione invernale il Gruccione non è presente nel nostro territorio. In Sardegna è stimata una popolazione nidificante e migratrice di 3.000-5.000 coppie.

Dove fotografare il Gruccione

Il Gruccione si adatta bene a zone soleggiate, aperte, dove sia presente una macchia mediterranea o cespugli in prossimità di corsi d’acqua. È presente in Europa meridionale e sud-orientale, Russia, Asia e Africa. Fotografare l’uccello non è comunque un’impresa facile, nonostante sia molto diffuso; sarà necessario un lungo periodo di osservazione per individuare la zona di caccia e i posatoi. La miglior tecnica è quella di creare delle postazioni fisse o mobile di fronte ai posatoi, ma non in prossimità dei nidi per non compromettere la stagione riproduttiva.

Canto del Gruccione

Potete ascoltare il canto del gruccione nel video che segue, opera dello You Tuber Claudio Nicolò.

Riproduzione del Gruccione

Il Gruccione predilige vivere in gruppi della sua stessa specie in inverno e durante la nidificazione in colonie. Costruisce il proprio nido in un tunnel sabbioso o nelle dune, dove vengono deposte dalle 5 alle 7 uova. Entrambi i sessi si occupano della cova che dura circa 20 giorni. Di solito la specie effettua non più di una covata l’anno: se una coppia trova un luogo favorevole alla costruzione del nido, ne sopraggiungono altre, fino a formare vere e proprie colonie.

Quanto vive il Gruccione

Rispetto alle aspettative di vita, è opportuno sapere che i Gruccioni vivono in media intorno ai 5/6 anni.

Come allontanare il Gruccione

il Gruccione crea grossi problemi agli allevatori di api, insetti di cui è estremamente ghiotto: se individua un’arnia, ogni singolo individuo può consumare anche fino a 200-250 api al giorno. Il Gruccione Europeo resta comunque un uccello protetto. Non lo si può uccidere e non lo si può tenere in cattività; ciò significa che per allontanarlo dalle zone rurali non si devono impiegare fucili, veleni, maglie, reti o qualunque altro mezzo che possa causarne la morte.

Esaminiamo insieme alcune valide strategie per l’allontanamento del Gruccione.

Aquilone-Falco scaccia-uccelli

L’Aquilone-Falco imita la presenza di un falco svolazzando nella zona di caccia del Gruccione. Il dispositivo é costituito da un palo telescopico ben visibile installato nelle vicinanze di alveari. Il palo é disponibile in due dimensioni: 5 o 7 mt di altezza. Sulla sommità del palo si aggancia un aquilone falco con la sua gamma di colori realistici. Il dispositivo é realizzato con materiale che grazie al vento, riesce a restare in volo per parecchio tempo, impedendo così al Gruccione di fiondarsi sulle arnie.

Dissuasori sonori

Versi di caccia dei differenti predatori come falchi, aquile, gufi;

dei differenti predatori come falchi, aquile, gufi; Suoni elettrici molesti ad intermittenza.

13 Settembre 2022