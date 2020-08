Filodendro: pianta e sua cura

Filodendro, la pianta che ama gli alberi. E’ così che spiega il suo stesso nome, Philodendron, che deriva dal greco ed esplicita come la sua natura istintiva sia quella di arrampicarsi agli alberi tanto da abbracciarli in modo quasi soffocante. In senso affettuoso, ovviamente, perché non è una pianta fastidiosa, si attacca ai tronchi e li sfrutta come sostegno ma in appartamento possiamo tranquillamente fornirgli tubi o strutture in sostituzione o lasciare che il Filodendro ricada a cascata diventando una bellissima pianta da ingresso.







Filodendro: pianta

E’ una delle piante da appartamento più diffuse in Europa e nella stessa Italia, ce ne sono però centinaia di specie che si differenziano per colori, dimensioni e preferenze climatiche. Tutte arrivano però dall’America meridionale e la maggior parte è di tipo rampicante.

Il Filodendro di questo tipo ha quindi fusti sottili e carnosi da cui poi nascono delle grandi foglie di forma ovale o a cuore. Un’altra caratteristica peculiare di queste varietà arrampicatrici, riguarda le radici con molti internodi e che si avvolgono al sostegno che trovano disponibile.

Le meno comuni specie a fusto eretto mostrano foglie tendenzialmente più allungate e con forma acuminata, spesso con colori molto più originali e dimensioni ridotte.

Filodendro: varietà

Andare a conoscere tutte le specie esistenti di Filodendri sarebbe impossibile visto che ne esistono almeno mezzo migliaio, ma possiamo iniziare a conoscerne qualcuna, quelle che sono più facilmente reperibili in commercio o che comunque con le loro forme ci hanno colpito maggiormente.

Il Philodendron hederaceum ( o Scandens o Oxycardium) è una delle varietà più comuni nelle nostre zone e che viene generalmente coltivato in casa. Ha delle foglie consistenti e di colore verde scuro, monocrome, tranne per alcuni cultivar come la Brazil che mostra anche una banda gialla al centro. Sono piante che si adattano bene anche agli appartamenti non troppo luminosi. Ha un fusto con molte radici a vista e per farlo sentire a suo agio dobbiamo vaporizzare molto spesso passando anche le foglie ogni tanto con un panno verde. Cresce piuttosto velocemente per cui è meglio intervenire ogni tanto potandolo per evitare che si prenda troppo spazio.

Il Philodendron hastatum, o Domesticum, è originario del Brasile è sviluppa delle foglie molto grandi, di almeno 40 centimetri, carnose e color verde brillante. Questa varietà è robusta e resistente, e oltretutto cresce anche molto velocemente, arrivando fino a quasi due metri di altezza. Le specie che troviamo in commercio hanno delle foglie che crescono in modo piuttosto eretto appese a dei piccioli tanto che sembrano voler alarsi in punta di piedi per prendere più luce. Se coltivata in appartamento, questa pianta tende a svilupparsi in orizzontale.

Il Philodendron bipinnatifidum, o Selloum, è un’altra varietà piuttosto comune di Filodendro e ha delle dimensioni considerevoli. I piccioli fogliari possono essere lunghi anche 60 centimetri e larghi 45, tanto per darvi un’idea. Con questa taglia ingombrante è difficile sistemarla in appartamento ma per fortuna ne esiste un ibrido più compatto, Philodendron var. ‘Xanadu’ più adatto per la coltivazione in casa e facilmente reperibile in commercio.

Oltre a queste tre varietà principali, possiamo trovare anche le seguenti:

Philodendron Speciosum, simile al bipinnatifidum con foglie intere dai margini dentellati

simile al bipinnatifidum con foglie intere dai margini dentellati Philodendron Erubescens, rampicante, fino a 2 metri di altezza, facile da curare e originaria della Colombia,

rampicante, fino a 2 metri di altezza, facile da curare e originaria della Colombia, Philodendron tuxtlanum , detto anche Orecchie di Elefante, è piccolo, rampicate a crescita lenta.

, detto anche Orecchie di Elefante, è piccolo, rampicate a crescita lenta. Philodendron x evansii, ibrido tra più specie, molto ornamentale con grandi foglie

ibrido tra più specie, molto ornamentale con grandi foglie Philodendron Glorosium, a crescita lenta, nativa della Colombia, con foglie a forma di cuore, con una superficie vellutata, margini rosati e venature chiare (verde pallido, bianco o rosa).

a crescita lenta, nativa della Colombia, con foglie a forma di cuore, con una superficie vellutata, margini rosati e venature chiare (verde pallido, bianco o rosa). Philodendron Bipennifolium , rampicante, non adatta alla coltivazione in appartamento

, rampicante, non adatta alla coltivazione in appartamento Philodendron Melanochrysum, o Andreanum , rampicante che ama l’ombra originaria della Colombia, arriva a 2 metri di altezza.

, rampicante che ama l’ombra originaria della Colombia, arriva a 2 metri di altezza. Philodendron goeldii Ha foglie verdi molto belle disposte in un una forma circolare. Sono molto diverse rispetto alle altre specie di Filodendro, che assomigliano quasi ad una Schefflera

Ha foglie verdi molto belle disposte in un una forma circolare. Sono molto diverse rispetto alle altre specie di Filodendro, che assomigliano quasi ad una Schefflera Philodendron corcovadense , non supera il metro, da vita a molti ibridi adatti a case piccole

, non supera il metro, da vita a molti ibridi adatti a case piccole Philodendron radiatum , rampicante con folie fortemente lobate

, rampicante con folie fortemente lobate Philodendron x wilsonii, rampicante con foglie lobate grandi grandi anche un metro

rampicante con foglie lobate grandi grandi anche un metro Philodendron wendlandii, originaria del Costa Rica con foglie ovali e verdi che formano cespugli a rosetta

Filodendro: frutto commestibile

Non tutte ma alcune varietà di questa pianta, fortunatamente anche le più diffuse, producono anche dei fiori e di conseguenza, dei frutti. I fiori possiamo immaginarli simili nell’aspetto a delle calle. Quando il Filodendro è coltivato all’aperto da dei diligenti pollici verdi, allora ci regala anche frutti grossi e in quasi tutti i casi commestibili. Certo, è difficile ottenerli dagli esemplari che vivono in appartamento.

Filodendro: proprietà

Una proprietà comune a tutte o quasi le numerose varietà di Filodendro è la capacità di adattarsi ai nostri appartamenti creando un angolo verde molto gradevole e facile da curare. I Philodendri più diffusi sono tra tutti, in Italia, lo scadens e l’hastatum.

Il primo, detto anche cuspidatum, viene utilizzato sia nella versione rampicante, sia in quella ricadente, in entrambi i casi ha delle foglie cuoriformi non molto grandi e che possono avere colori molto diversi, sia che siano a tinta unica sia variegate. Per il Filodendro Hastatum, le foglie si fanno sagittate e poi oblunghe ed ondulate, hanno una consistenza più carnosa e crescono velocemente, in alcuni casi sfoggiano anche variegature o colori originali come il carminio.

Filodendro gigante

Le varietà di dimensioni maggiori di questa pianta sono quelle a fusto eretti, di tipo arbustivo, caratterizzate anche da foglie più grandi e a volte con bordi irregolari. Sono meno comuni rispetto alle altre, dalle nostre parti, e di solito vengono coltivate all’aperto o in serra, in modo che possano raggiungere le dimensioni anche di un paio di metri. E’ il caso ad esempio del Philodendron erubescens che supera il metro e mezzo con delle belle foglie lucide, rosa da giovani e poi più ramate, lunghe anche 30 cm.

Possiamo anche incontrare una pianta che molto simile ad alcune specie di filodendroma che non appartiene, ad essere rigorosi, a questa tipologia. Si tratta della Monstera deliciosa, un rampicante che cito ora perché diventa enorme se lasciato crescere, con foglie altrettanto estese, verde scuro lucido, spesso decorate con incisioni anche profonde.

Filodendro: prezzo

Oltre ad essere gradevole, decorativa e facile da coltivare, il Filodendro è anche una pianta piuttosto conveniente come prezzo, se ne trovano esemplari da appartamento ad una decina di euro, sia on line che in negozi specializzati e vivai. Quelli rampicanti devono poter poi contare su sostegni e tubi di plastica ricoperti di spugna, meglio se provvediamo poi ad innaffiarli regolarmente in estate mentre nei mesi invernali possiamo farlo ogni tanto. La posizione ottimale è quella luminosa ma senza sole diretto che potrebbe dare fastidio al Filodendro, abituato a vivere nel sottobosco delle foreste tropicali.

Filodendro con foglie gialle: rimedi

Le foglie gialle o altri “disturbi” che possono affliggere il Filodendro sono per la maggior parte dei casi conseguenza di errori umani di coltivazione visto che siamo di fronte ad una pianta in generale sana e robusta. Quando le foglie risultano gialle e appassite o abbiamo sbagliato a dosare le annaffiature oppure abbiamo sottoposto la nostra pianta a temperature troppo basse.

Può accadere anche che le foglie presentino delle chiazze scure, in questo caso è “colpa” della muffa grigia. In questo caso possiamo intervenire effettuando un rinvaso in modo da eliminare anche le parti compromesse. I parassiti più “affezionati” al Filodendro sono le cocciniglie e il ragnetto rosso, per cacciarli ci vogliono prodotti specifici.

