Come coltivare lamponi in giardino o in vaso: varietà e istruzioni alla coltivazione delle piante di lampone. Dal raccolto al periodo migliore per la semina o la messa a dimora.





Coltivazione dei Lamponi

I lamponi venivano coltivati già nell’antichità tanto che già nel XVI secolo i Greci e i Romani ne facevano uso, coltivandoli e utilizzandoli per cibarsi. Lo possiamo anche intuire dal nome scientifico di “Rubus idaeus” che tradotto suona come “rovo del monte Ida” perché è proprio sulle pendici di questo monte greco che crescevano lamponi in modo particolarmente abbondante.

Dal punto di vista botanico, la pianta di lampone è un un arbusto appartenente alla famiglia delle rosaceae, produce frutti dal colore rosso vivo e dal gusto decisamente gradevole, sono pochi coloro che non lo amano.

Quando piantare i lamponi: il periodo migliore

La messa a dimora della pianta del lampone va terminata entro aprile. E’ possibile scegliere tra diverse varietà. Per semplicità, le varietà di lampone si possono differenziare in due grandi classi, le unifere e le rifiorenti.

I lamponi uniferi fioriscono solo una volta producendo frutti solo tra maggio e luglio. Chi ha la possibilità di coltivare solo una pianta di lampone, potrà puntare, invece, alla varietà rifiorente. I lamponi rifiorenti (anche noti come biferi) esprimono una prima produzione tra maggio e luglio e una seconda produzione di frutti tra agosto e ottobre.

Le piante di lampone si possono comprare presso i consorzi agrari e i vivai più forniti oppure online. Il raccolto dei lamponi va eseguito a maturazione completa, quando i frutti si filano dal ricettacolo con estrema facilità. La grande soddisfazione del raccolto può essere "assaporata" sia coltivando piante di lampone in giardino che in vaso.

Il raccolto dei lamponi va eseguito a maturazione completa, quando i frutti si filano dal ricettacolo con estrema facilità. La grande soddisfazione del raccolto può essere “assaporata” sia coltivando piante di lampone in giardino che in vaso.

Varietà di Lamponi

Come premesso, i lamponi possono essere raggruppati in due grandi classe di varietà. Se vi ritrovate presso un vivaio sprovveduto, ecco come capire quali sono le varietà unifere o rifiorente. Tra le varietà di lamponi unifere:

Malling promise

Malling exploit

Willamette

Malahat

Radboud

Glen ample

Tulameen

Shoenemann

Niniane rubaca

Cascade delight

Tra le varietà di lamponi rifiorenti rientrano invece:

Himbo

Heritage

Autumn bliss

Polka

Sugana

Vi ricordo che i consorzi agrari e i vivai possono selezionare anche varietà in proprio. Queste segnalate sono solo alcune delle varietà registrate a livello commerciale ma non sono di certo le uniche.

Come coltivare i lamponi

E’ possibile coltivare piante di lampone in vaso o in piena terra. Certo, se la coltivazione del lampone è in vaso bisogna ridurre le aspettative in termini di raccolto. Sebbene le piante di lampone abbiano un portamento arbustivo, con le giuste precauzioni, è possibile coltivarle anche in vaso.

Terriccio ideale per le piante di lamponi

Le piante di lampone necessitano di un terreno fertile abbastanza acido. Acquista del terriccio specifico oppure arricchisci il terriccio universale con torba e compost ben maturo. Questa miscela ti sarà utile sia se vuoi coltivare lamponi in vaso, sia se vuoi avviare la coltivazione di lamponi in giardino e vuoi migliorare la qualità del suolo. Come? Al momento della messa a dimora, riempi la buca con la miscela di terriccio appositamente formulata e mescolata a una parte del terreno dello scavo.

Come irrigare le piante di lampone

Bisogna evitare l’irrigazione a pioggia o a spruzzo in quando può favorire la comparsa di marciume da botrite o muffa grigia sui frutti. Nelle coltivazioni professionali, le piante di lampone vanno irrigate con il sistema a goccia con ala gocciolante autocompensante con fori distanti 20 o 30 cm e pressione d’esercizio inferiore a 1 bar. In ambito domestico andrà bene qualsiasi sistema di irrigazione che fornisce acqua direttamente a livello del suolo.

Concimi per lamponi

Tra i concimi specifici segnaliamo il solfato di potassio. Dove comprarlo? Nei garden center, presso i consorzi agrari oppure online.

Per tutte le informazioni sul concime per lamponi vi rimando alla pagina: Vitax fertilizzante di potassio

Come potare i lamponi

La potatura del lampone coltivato in vaso o in giardino, è un processo fondamentale per garantire una buona produzione e salvaguardare le piante dalle malattie.

Il periodo migliore per la potatura cade appena dopo il raccolto.

Come potare le piante di lamponi? La potatura del lampone prevede l’eliminazione dei tralci dell’anno precedente che nella varietà rifiorente coincidono con i tralci del secondo anno che hanno già esaurito la produzione. Il taglio va effettuato rasente al ceppo.

Non vanno tagliati, invece, i tralci formatisi nel corso della primavera che concorreranno a fornire la seconda produzione a partire, nel caso delle varietà a maturazione precoce, dalla terza decade di agosto.

Il processo di potatura e selezione dei tralci può essere eseguito seguendo questi passi:

Tagliare all’altezza del ceppo dei tralci vecchi che hanno prodotto l’anno precedente (si riconoscono subito perché sono secchi, hanno dimensioni consistenti e delle desquamazioni oltre che distacchi di parti di corteccia).

Per ogni ceppo, selezionare 5-6 tralci (i più sani) ed eliminare i superflui. In questo modo, la pianta di lampone concentrerà la produzione sui 5-6 tralci di un anno più vigorosi.

I tralci selezionati dovranno essere fissati con legacci di plastica morbida ai fili inferiori e superiori che fungono da sostegno alla spalliera. In questo modo la pianta di lampone crescerà con apertura a ventaglio, ideale per aumentare la produzione dei piccoli frutti.

I tralci selezionati dovranno essere spuntati:

-13 cm al di sopra del filo superiore nel caso del lampone unifero

-al di sotto del racemo posto più vicino al suolo nel caso del lampone rifiorente.

Come coltivare lamponi in vaso

Per la coltivazione del lampone in vaso, seguite le stesse istruzioni viste in precedenza. Cercate di preferire una varietà rustica (più resistente) e compatta. Il vaso va posizionato in un posto soleggiato e riempito con terreno ben drenante e soprattutto ricco di sostanza organica.

Cure per avere piante di lamponi sane

Le cure sono tutto nella coltivazione di lamponi. Ecco un sommario delle principali attenzioni:

Esegui una potatura invernale per eliminare i rami secchi e morti e una potatura estiva.

Elimina i rami bruciati dei polloni infetti (in caso di malattie).

Evita di concimare con fertilizzati eccessivamente ricchi di azoto come il letame, i concimi universali o i concimi orticoli. Usa un concime specifico ad alto tenore di potassio.

Usa la micro-irrigazione per prevenire malattie, risparmiare acqua e avere raccolti saporiti.

Non lasciare che le erbe infestati popolino eccessivamente sul suolo dove crescono le piante di lampone . Le erbe non devono mai superare i 20 cm di altezza dal suolo.

. Le erbe non devono mai superare i 20 cm di altezza dal suolo. Un telo di nylon è utile per evitare che i lamponi si bagnino in caso di forte umidità e di piogge frequenti.

Malattie dei lamponi: botrite o muffa grigia

Come curare una pianta di lampone colpita da muffa grigia?

Quando i lamponi si ricoprono di muffa, è importante porsi alcune domande, forse stai sbagliando qualcosa!

Le piante sono distanziate almeno 40 – 50 cm l’una dall’altra?

C’è altra vegetazione che impedisce un buon arieggiamento?

Il suolo crea ristagni idrici?

Le piante sono soggette a stress legate a una potatura eccessiva?

Stai esagerando con le irrigazioni?

Le piante di lampone sono poste all’ombra?

La botrite, infatti, è una malattia fungina che si diffonde più facilmente in ambienti umidi e fitti di vegetazione, con clima temperato. La muffa grigia nei lamponi va gestita mediante attente pratiche agronomiche che ti descriveremo nel paragrafo dedicato alle cure da dedicare alla coltivazione lamponi.

In caso di malattia in corso, essa può essere contrastata mediante fungicidi specifici come “Boscalid” o, ancora meglio, con “karma 85” ammesso in agricoltura biologica e a base di bicarbonato di potassio all’85%. Non solo blocca la malattia in corso ma, con diluizioni maggiori, può essere applicato anche su piante sane per prevenzione.

Un altro ottimo funghicida adatto alle piante di lampone, al fine di eliminare gli insetti defogliatori e succhiatori, è un insetticida ad azione rapida ammesso anche in agricoltura biologica.

