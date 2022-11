Alchemilla: varietà e proprietà in erboristeria

Alchemilla, una pianta interessante perché ricca di proprietà utili, già note ai nostri antenati che ne facevano abbondante uso. Oggi è apprezzata soprattutto per la sua azione antinfiammatoria, disinfettante, antisettica e antidiarroica.

Attenzione però, si tratta di una pianta da assumere solo dopo aver consultato il medico, non perché sia velenosa, ma perché può interagire con altri farmaci, ad esempio, oppure se presa in dosi errate, può crearci fastidio invece che darci sollievo. Iniziamo a capire intanto a cosa serve e come trovarla.

Alchemilla Vulgaris

L’Alchemilla più comune è la Vulgaris, chiamata anche erba stella o erba ventaglia per il suo aspetto. Appartiene alla famiglia delle Rosaceae e cresce soprattutto nelle zone montuosi. Spesso viene trascurata la sua identità di pianta, siamo tutti interessati quasi esclusivamente alle parti erbacee che consumiamo sia fresche, sia disseccate, sapendo che sono ricche di flavonoidi e di tannini. Proprio questi ultimi sono i responsabili della tanto cercata azione astringente e antidiarroica dell’Alchemilla.

Alchemilla Mollis

Sempre nella famiglia delle Rosaceae e sempre come Alchemilla, troviamo la Mollis che produce un fiore giallo-verdastro da luglio in poi. E’ una pianta perenne con foglie abbondanti, ama il terreno fresco e le posizioni in semi ombra, come vicine di casa sceglie le Felci e gli Iris.

Proprietà dell’Alchemilla

Dopo questo breve excursus per pollici verdi, torniamo alle proprietà della nostra Alchemilla i cui estratti sono usati soprattutto nel processo di preparazione di prodotti per pelli grasse e parti cutanee screpolate o arrossate.

L’alchemilla è utilizzata anche per fare risciacqui e gargarismi in caso di mal di denti o di infiammazioni alla gola, di raucedini e fastidi simili.





Ad uso topico, questa pianta torna utile come anti infiammante e disinfettante, a volte anche per la sua azione antisettica ginecologica.

Tintura madre di Alchemilla

I benefici dell’Alchemilla sono noti fin dai tempi antichi, tanto che nella medicina popolare era ritenuta un rimedio per il trattamento di disturbi gastrointestinali, dismenorrea e disturbi associati alla menopausa. Questo era l’uso interno, che se ne faceva, mentre esternamente già la si applicava su eczemi e ulcere.

Oggi è possibile acquistare la tintura madre di Alchemilla nelle erboristerie o su Amazon, in questa pagina, dove trovate il flacone da 100 ml proposto da Naturalma, azienda italiana specializzata in prodotti naturali di qualità.

Qui sotto vi anticipo un’immagine del prodotto.

Tisana di Alchemilla

L’alchemilla può essere assunta anche sorseggiando una tisana in una miscela arricchita da tiglio, fiori d’arancio, camomilla, escolzia e passiflora.

Alchemilla in Capsule

In campo omeopatico l’alchemilla si propone in granuli, come tintura madre oppure in capsule, come queste, che comprendono anche Agnocasto, Maca Rossa, Acido Folico e altre vitamine e che sono confezionate senza additivi, adatte anche per i vegani e vegetariani.

Pubblicato da Marta Abbà il 15 Novembre 2022