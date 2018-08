Vino da abbinare alle cozze

Vino da abbinare alle cozze: quale vino bere con le cozze, consigli sull’abbinamento giusto in base alla regione e al piatto.





Sono tanti i tipi di vino disponibili sul mercato e gli abbinamenti tra vino e cibo possono essere davvero difficili!

Come abbinare il vino ai cibi

Non tutti siamo sommelier e per gli abbinamenti tra vino e alimenti possiamo lasciare spazio al senso pratico e affidarci al nostro palato: nessuna regola, lasciati guidare da ciò che ti piace! Certo, accogliere i consigli dei sommelier esperti è un ottimo punto d’arrivo, ma è altrettanto bello lasciarsi andare a esperienze sensoriali del tutto personali.

Se hai una cena e non vuoi sbagliare, fai bene ad affidarti ai consigli dei sommelier, se invece ti piace sperimentare, trova la combinazione perfetta per te, sorso dopo sorso, boccone dopo boccone! :)

E’ importante dire che devi diffidare dai portali che ti indicano un unico vino per alimento. Lo abbiamo visto anche nell’articolo intitolato “vino da bere con la mozzarella“, gli abbinamenti e i gusti cambiano in base a tanti fattori: contorni, preparazioni del piatto, ricetta… anche la varietà di mitile fa il suo! Qualcuno consiglia di bere un vino bianco asciutto con le cozze, tuttavia questo consiglio non è sempre giusto.

Le cozze possono essere crude e cotte, cotte in bianco o al pomodoro… ogni ricetta può avere il suo abbinamento.

Vino da bere con cozze crude

Se mangiate crude è opportuno evitare vini aromatici. Così potrai puntare, in questo caso, su vini asciutti e semplici. Qualche esempio? Il Trebbiano, il Bombino o il Bianco d’Alessano.

Vino da bere con l’impepata di cozze o cozze gratinate

Anche in questo caso vince il vino bianco ma qui è possibile osare di più e puntare a vini dal sapore più articolato. In questo contesto puoi abbinare alle cozze dei vini bianchi quali il Greco (molto popolare il Greco di Tufo nell’Italia Meridionale), il Pecorino (popolare in Marche e Abruzzo) e il Tocai dei vigneti veneziani.

Vino da abbinare alle cozze al sugo di pomodoro o cozze al pomodoro

Se le cozze sono accompagnate dal pomodoro, sappi che questo ingrediente aggiunge una nota acre al mitile. Per l’abbinamento giusto, i sommelier consigliano di puntare a un vino tenero e tendente al dolce. In questo contesto il vino bianco può lasciare spazio al vino rosato, consigliati sono i rosati salentini che si addicono bene soprattutto quando le cozze conservano ancora tutto il sapore salato del mare!

Vino da servire con le cozze

Come premesso, non solo la ricetta fa la differenza, ma anche la varietà di cozza che porti in tavola può condizionare la scelta del vino da servire.

Nella ricetta dedicata al ragù di cozze, ti abbiamo già parlato delle cozze di Scardovari, che, al contrario delle cozze tarantine e -più in generale- delle cozze meridionale, presentano un sapore più delicato e una minore sapidità. Quando le cozze si presentano poco sapide e delicate, si possono abbinare dei vini più discreti e cauti come la Garganega dei Colli Euganei.

Se la ricetta in cui impieghi le cozze è molto elaborata (cozze gratinate con aggiunta di formaggi, cozze da accompagnare con legumi come ceci, fagioli e lenticchie) puoi servirla con un Catarratto siculo. Mentre se le cozze sono accompagnate da spezie, erbe aromatiche e verdure, puoi scegliere vini che fanno da mediatori tra il sapore forte dei molluschi e quello tenero delle verdure: un buon Vermentino o un Pigato ligure dal sapore schietto e salino.

Cozze con vino rosso?

Anche se l’abbinamento tra cozze e vino rosso sembra un po’ forzato, come affermato in premessa, non dobbiamo lasciarci condizionare da pregiudizi e vincoli di vario genere e lasciare spazio alla sperimentazione. Nel Meridione d’Italia il connubio tra cozze e vino rosso è tutt’altro che proibito. Un vino rosso asciutto, di medio corpo, si può abbinare perfettamente a diverse portate a base di cozze. In Campania, un Costa d’Amalfi Rosso si può servire non solo con le cozze ma anche con polpo, altri molluschi e crostacei.

Vino da abbinare alle vongole

E per le vongole? Quale vino servire? Anche qui il discorso dovrebbe dilungarsi in base alla preparazione e alla ricetta. Il consiglio generale prevede l’uso di un vino bianco di medio corpo. La Falanghina è molto apprezzata per accompagnare spaghetti alle vongole e altre ricette a base di questo frutto di mare, ma se si torna al crudo (vongole crude) meglio un vino bianco più asciutto.

Pubblicato da Anna De Simone il 7 agosto 2018