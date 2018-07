Vino da bere con la mozzarella

Tra i tanti tipi di formaggi italiani, la mozzarella di certo conquista un posto d’onore sulle nostre tavole, soprattutto d’estate, quando la classica caprese diventa un piatto fresco e pronto all’uso. La ricetta della caprese la conosciamo tutti: pomodoro fresco affettato, mozzarella, un filo d’olio e per profumare, si fa a scelta tra origano o basilico! Tutti sappiamo apprezzare la mozzarella, ma non tutti sappiamo con quale vino servirla.

Quale vino abbinare alla mozzarella?

Se la mozzarella è servita al naturale, da sola, il principio di abbinamento di base prevede l’uso di vini rosati e vini rossi non tannici, questa regola di abbinamento è valida per tutti i latticini. In genere si preferiscono rosati e vini rossi dotati di un’elevata acidità e di un buon tono alcolico.

Vino rosso e mozzarella

Quindi sì, il connubio vino rosso e mozzarella esiste, a patto che il rosso in questione non sia tannico, il motivo? I vini tannici tendono a lasciare la bocca secca anche dopo un singolo sorso, e ciò non ti consentirà di apprezzare a pieno il sapore della mozzarella. Quale vino scegliere? Affidati alle specialità della tua regione! Se sei in Campania, con la mozzarella di Bufala di Battipaglia o con quella più salata di Mondragone e del casertano, puoi servire un buon Piedirosso. Se vivi in Piemonte puoi esaltare il sapore del Dolcetto ovadese classico o Superiore, con la dicitura “superiore” si indica un Dolcetto ovadese che ha una gradazione alcolica minima di 12,5 ed è stato invecchiato per un anno. Il sapore asciutto, morbido e aromatico del Dolcetto ovadese, gradevolmente mandorlato, accompagna alla perfezione una bella mozzarella di Bufala campana!

Via libera anche ad altri vini come la Barbera monferrina e il Carasuolo d’Abruzzo.

Vino bianco e mozzarella

Con che vino abbinare la mozzarella? Rosso e rosato sì, ma dipende anche dal contorno. Quando la mozzarella è servita singola, la scelta del vino rosso o del rosato è vincente ma se ci sono contorni come asparagi, zucchine, spinaci, zucca arrostita, cuor di carciofi, funghi arrostiti e altre verdure grigliate, possiamo chiamare in causa anche il vino bianco.

Il vino bianco con la mozzarella in solitaria non è un abbinamento vincente: è troppo amaro mentre la mozzarella ha un sapore grasso, intenso ed è molto elastica… tuttavia quando si aggiungono verdure particolarmente dolci, il vino bianco può creare un simpatico contrasto con il suo temperamento più amaricante. Anche in questi casi si possono scegliere vini tipici della propria regione: se vivi al meridione un buon Greco di Tufo può accompagnare spiedini di verdure con mozzarella, se vivi nel settentrione puoi dare voce al vivido e lungo Riesling dell’Alto Adige.

Quali verdure abbinare alla mozzarella

Quali verdure abbinare alla mozzarella e il vino bianco? Asparagi, zucchine, spinaci, zucca arrostita, cuor di carciofi, funghi arrostiti, patate al cartoccio condite con burro… e altre verdure grigliate dolci.

Il discorso cambia ulteriormente quando vuoi abbinare la mozzarella a verdure acide o dal sapore meno dolce (come i pomodori); quale vino abbinare alla caprese di cui parlavamo prima? La fragranza dell’olio extravergine d’oliva e l’acidità del pomodoro, si possono domare al palato con un ottimo Nero d’Avola o Frappato.

Dopo aver visto quale vino è più adatto alla mozzarella di Bufala, anche in base agli abbinamenti con le verdure, passiamo in rassegna gli altri latticini e gli abbinamenti consigliati.

Vino per latticini

Quando si parla di latticini si pensa immediatamente alla mozzarella ma questo non è l’unico “latticino” tipico delle nostre tavole. Tutte le varianti “affumicate” (come la mozzarella affumicata di Agerola) si possono accompagnare sempre con un buon vino rosso come l’Aglianico, meglio se nelle versioni giovanili.

I vini rossi più giovani possono accompagnare anche latticini come stracciatella e burrata.

Di un vino non è importante solo il sapore ma anche la temperatura. A che temperatura servire il vino con la mozzarella?

Per il vino rosato 10-12 °C

Per i rossi poco tannici 14 – 16 °C

Per i vini bianchi da bere con mozzarella e verdure dolci 9 – 10°C

Per assicurarti di bere il vino alla giusta temperatura, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato al termometro per il vino e alla temperatura ideale alla quale degustare i vini.

Pubblicato da Anna De Simone il 2 luglio 2018