Garcinia Cambogia: funziona con queste precauzioni

La Garcinia Cambogia funziona davvero come integratore nelle diete in quanto aiuta a mantenere il colesterolo e i trigliceridi sotto controllo, grazie al fatto che contiene acido idrossicitrico.

L’acido idrossicitrico contenuto nella buccia della Garcinia Cambogia (nome scientifico Garcinia Gummi – Gutta) aiuta infatti a trasformare gli zuccheri assunti direttamente in energia anziché trasformarli in grassi.

Tra gli effetti della Garcinia rientra anche la creazione di un senso di sazietà che aiuta chi sta seguendo una dieta a limitare gli eccessi.

Il nome Garcinia deriva dalla regione dell’Indonesia in cui cresce il ceppo principale di questa pianta della famiglia delle Clusiaceae. La Garcinia Cambogia è una variante presente in alcune aree del Sud Est Asiatico, tra cui la Cambogia.

Tutti gli studi medici effettuati sulla Garcinia Cambogia non hanno riscontrato effetti collaterali rilevanti, anche nel caso di assunzione di dosi elevate.







Garcinia cambogia: la pianta e la sua coltivazione

La pianta della garcinia cambogia conosciuta anche con i nomi di Brindleberry, Malabar tamarindo e Kudam puli, è un albero di media altezza (tra i 5 e i 7 metri) che cresce in paesi con clima tropicale come Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar, Filippine, India meridionale e Cambogia da cui deriva il nome.

Le zone climatiche in cui è ottimale la coltivazione sono la 10 e la 11: in Calabria e Sicilia è quindi possibile tentare la coltivazione, sapendo però che dal momento della semina una pianta necessita di un periodo variabile tra 7 e 10 anni per generare frutti.

E’ possibile anche provare ad avviare la coltivazione acquistando la pianta “in tenera età”: in questo caso è possibile vedere se si riesce a farle generare frutti in 3-4 anni.

Garcinia Cambogia: come si presenta il frutto

Il frutto della Garcinia Cambogia ha dimensioni simili a quelle di un arancia e una forma simile a quella di una zucca. Potete vederlo nell’immagine di apertura di questo articolo. Inizialmente è di colore verde e quando giunge a maturazione assume un colore rosso o giallo

Garcinia Cambogia: l’utilizzo nella tradizione

Gli abitanti delle zone in cui cresce questo frutto utilizzano da secoli le scorze essiccate come rimedio naturale per i problemi di stomaco. La sostanza contenuta nella buccia che porta gli effetti benefici è chiamata acido idrossicitrico (o abbreviato) HCA. Oltre ad avere effetti benefici nel caso di problemi di stomaco, in base a numerosi studi effettuati, l’HCA è in grado di bloccare un enzima che trasforma lo zucchero in grasso.

Da qui l’utilizzo della Garcinia Cambogia come integratore in alcune diete per perdere peso.

Garcinia Cambogia: come assumerla

La garcinia cambogia, per chi non ha la fortuna di poterne consumare le foglie secche o gli estratti, direttamente sul luogo in cui cresce la pianta, può essere consumata in pastiglie da assumere con acqua, preferibilmente mezz’ora o un’ora prima dei pasti.

Per quanto riguarda il numero di assunzioni giornaliere, il consiglio è quello di leggere con attenzione la posologia riportata su ogni flacone.

Garcinia cambogia: precauzioni da adattore

La prima precauzione riguarda le categorie di persone a cui è sconsigliata l’assunzione di Garcinia Cambogia: si tratta delle donne in gravidanza o di chi soffre di diabete.

La seconda precauzione , è quella di valutare con attenzione l’assunzione di Garcinia Cambogia insieme ad altre sostanze e integratori con “effetti dimagranti”, come ad esempio l’efedrina, l’arancio amaro, la caffeina e altri integratori appositamente studiati per accelerare il metabolismo e bruciare grassi.

La terza precauzione è a mio parere la più importante e riguarda l’acquisto del prodotto.

Il frutto della Garcinia non è acquistabile nei nostri mercati per cui è necessario acquistare gli estratti disponibili in capsule. In rete esistono decine di negozi online ma solo alcuni possiedono i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza per la salute, mantenendo un prezzo competitivo.

Pubblicato da Matteo Di Felice il 24 maggio 2018