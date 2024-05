Un italiano vince il premio Sostenibilità al Chelsea Flower Show 2024

Il Chelsea Flower Show 2024 ha visto il trionfo dell’italiana Michela Trinca, premiata per il suo innovativo giardino “La Mia Venezia”. Trinca ha progettato un giardino ispirato alla tradizione mediterranea, utilizzando piante che possono resistere a temperature elevate, come Bougainvillea e Citrus x limon, evidenziando come il cambiamento climatico abbia permesso la coltivazione di queste piante anche nel clima britannico​​.

Il Chelsea Flower Show, rinomato evento annuale organizzato dalla Royal Horticultural Society (RHS), ha quest’anno puntato particolarmente sulla sostenibilità ambientale. Tutti i giardini in mostra hanno superato rigorosi audit ambientali, confermando l’impegno degli organizzatori verso pratiche più ecologiche​​.





Il premio di Trinca si inserisce in un contesto più ampio di giardini che esplorano soluzioni innovative per affrontare i cambiamenti climatici e promuovere la biodiversità. Ad esempio, il giardino “Tomie’s Cuisine the Nobonsai” del designer giapponese Tsuyako Asada ha esplorato metodi di giardinaggio senza sprechi per ridurre il consumo d’acqua​​.

Il Chelsea Flower Show continua a essere una vetrina internazionale per il design paesaggistico e l’orticoltura, attirando visitatori da tutto il mondo e sottolineando l’importanza di un approccio sostenibile al giardinaggio.

Foto Francesco Bongarrà