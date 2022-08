Perché i tappi di sughero nei vasi delle piante sono importanti per curare il giardino

Quando si possiede una casa con spazio esterno, il biglietto da visita dell’intera abitazione è rappresentato proprio dal giardino. Si tratta di un valore aggiunto non indifferente, che può costruire la casa in una vera e propria reggia dei sogni. Ciò nonostante, bisogna prendersi cura dell’intero spazio periodicamente e senza trascurare alcun dettaglio, per non rendere il proprio angolo di relax e ristoro un incubo ad occhi aperti.

Sono diversi i consigli che si incontrano quando si scorre in rete in cerca di suggerimenti sull’argomento. Lettoquotidiano.it, ad esempio, offre degli spunti di riflessione decisamente efficaci riguardo un metodo utilizzato anche dagli esperti di giardinaggio, i pollici verdi e gli addetti ai lavori. Parliamo dell’utilizzo di tappi di sughero per il monitoraggio delle aree. È risaputo, del resto, che il giardino richieda attenzioni diverse e, ovviamente, si comporti in determinati modi, in funzione della stagione in cui ci si trova.

Prendersi cura del giardino, infatti, è una pratica che cela insidie e fattori d’esame diversi in funzione del periodo in cui si decide di farlo. Fare manutenzione agli spazi aperti in inverno è totalmente diverso dall’estate, ma un giardiniere provetto sa come fare per assicurarsi risultati perfetti durante tutte e quattro le stagioni. Di seguito, scopriremo tutti i segreti del sughero impiegato per la cura del giardino attraverso i tappi.

Come prendersi cura del giardino stagione per stagione

Come detto, il giardino richiede cure diverse in funzione della stagione. Partiamo dalla primavera, un periodo molto particolare per l’aumento delle temperature e, di conseguenza, del carico di lavoro che un orto e un giardino impiegano. In questo periodo di transizione dall’inverno all’estate, è fondamentale mantenere le piante attive e fornire tutti i nutrienti di cui hanno bisogno, magari non limitandosi a curare quelle già presenti, ma anche piantandone di nuove.

Durante l’inverno, le piante sono interessate da uno stato di torpore dal quale si risvegliano proprio in primavera. Per questo motivo, esse hanno bisogno di essere fertilizzate, specie quando non è stato fatto durante i mesi più freddi, magari per ragioni legate all’insicurezza. In questo modo, permetteremo alle piante di svilupparsi al meglio, di diventare più vigorose e di crescere senza problemi. Un altro fattore di cui bisogna tener conto è che, con l’arrivo del caldo, arrivino anche i primi parassiti.

Durante l’estate, invece, il compito dei padroni di casa è quello di monitorare la crescita e stimolarla durante le fasi fotosintetiche delle colture. Occorrerà, però, prevenire con il monitoraggio la comparsa di malattie, oltre che rimuovere le erbacce. In autunno, invece, bisognerà accompagnare le piante nel processo di dormienza invernale, applicando del compost fresco e rimuovendo dal giardino le colture vulnerabili al gelo.

In inverno, poi, con il calo delle temperature, il giardino va curato in ogni caso, seppur in maniera meno urgente e impegnativa. Occorrerà sfruttare le giornate di sole per fare la dovuta manutenzione, mentre a fine stagione, si dovranno applicare fertilizzanti e letame alle colture che lo richiedono. Dato l’irrigidimento del clima, le grandi colture, come quelle di dimensioni ridotte, possono puntare su ripari di paglia, sistemi di irrigazione antigelo e serre che permetteranno ai proprietari di dormire sonni tranquilli. Si sconsigliano, poi, le potature d’inverno, specie quando c’è il rischio di gelate improvvise.





L’importanza dei tappi di sughero per la cura del giardino

Quando ci si prende cura del giardino, risulta fondamentale provvedere periodicamente all’eliminazione dei rami secchi. Bisognerà, poi, annaffiare regolarmente le piante, eliminare gli afidi e tutti i parassiti presenti, oltre che rinvasare le piante. È, inoltre, importantissimo che la fertilizzazione delle piante avvenga in maniera cadenzata, con prodotti di qualità, acquistati in negozi specializzati, oppure naturali, preparati in casa con materiale organico.

Per quanto riguarda i tappi di sughero, invece, la loro presenza è comune in ogni casa e, quando vengono spezzettati all’interno del terreno, riescono, una volta decomposti, a nutrire le piante e, inoltre, ad evitare che si formino muffe. A dire il vero, questa pratica si rivela provvidenziale, non solo per curare il giardino, ma anche in cucina, trovando applicazione nel frigorifero.

Quando si salta la pulizia dell’elettrodomestico, infatti, è molto facile che questo emani un cattivo odore. Oltre a tutti i rimedi naturali più comuni che accorrono in aiuto, ormai da decenni, quando si palesa questa circostanza, tra cui l’uso dell’aceto, dei fondi del caffè e del limone, i tappi di sughero riescono a fungere brillantemente all’obiettivo, assorbendo gli odori e contenendo l’umidità.

Comunque sia, quando si possiede un giardino di grandi dimensioni, è bene accostare alle pratiche di manutenzione comune che si eseguono periodicamente, anche le prestazioni di un esperto, in grado di assicurare che le piante crescano in maniera rigogliosa, senza intoppi e libere dal rischio di malattie o della comparsa di parassiti.

Per maggiori info: https://www.lettoquotidiano.it/2022/07/08/giardino-metti-tappi-di-sughero-nei-vasi-delle-piante-il-trucchetto-di-ogni-giardiniere/