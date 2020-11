Strumenti da giardinaggio: nomi e prezzi

Strumenti da giardinaggio, da scegliere bene, evitando tutte le “bacchette magiche” che si raccontano essere la soluzione per ogni nostra incapacità, evitando le truffe e le “fuffe” ma scegliendo quelli che incarnano il ragionevole compromesso qualità prezzo.

Il pollice verde non è tutto, è importante ma va accompagnato ad un set di Strumenti da giardinaggio che faccia sì che il verde brilli davvero. E se proprio si è convinti di non avere il pollice verde, ci si può sempre affidare alle ditte di giardinaggio.







Strumenti da giardinaggio: zappa

“Vai a zappare” è spesso usato come denigratorio ma sfido chi lo dice ad fare sul serio questa operazione e a farla bene. Non è affatto banale come non lo è l’individuare la zappa che fa per noi. Possiamo trovarne e provarne una con punta quadrata e bidente, un comodo manico in legno. Il suo prezzo su Amazon è di 16,60 euro.

strumenti da giardinaggio: pala

Anche la pala è uno di quegli strumenti da giardinaggio che sembra facile scegliere ed invece… invece quando ci si trova davanti ad una decina di tipi di pala, come si fa? Io consiglio una vanga da giardino con testa in acciaio al carbonio, molto resistente perché trattato termicamente.

Ha anche un rivestimento in modo che non si rovini con ruggine, graffi, umidità e sostanze alcaline che nel suolo abbondano. L’asta è di frassino laccato e la forma del manico, in propilene, risulta ergonomica, quindi decisamente comoda. Su Amazon la troviamo a 16,74 euro.

Strumenti da giardinaggio: rastrello

Il rastrello deve essere pratico e resistente, nulla di complicato e dispendioso, basta questo da 7 euro acquistabile su Amazon ed estremamente efficace.

Strumenti da giardinaggio: forbici

Le forbici, spesso sottovalutate tra tutti gli strumenti da giardinaggio, sono invece importanti perché molto diverse da quelle che usiamo per altri scopi, in casa. Quelle da giardino devono avere una impugnatura morbida e le lame in titanio. Queste, da 20 cm, tagliano tutto o quasi, possono essere usate con la mano destra o sinistra, restano affilate per oltre 100.000 tagli. Su Amazon una confezione doppia costa 9,99 euro.

Strumenti da giardinaggio: roncola

Tra le varie che possiamo acquistare, se il nostro pollice è mediamente verde, quella che fa per noi è una roncola da 27 cm, in acciaio forgiato, con un comodo manico in cuoio. Su Amazon la troviamo a 22,38 euro.

Strumenti da giardinaggio: decespugliatore

Non è affatto il più banale da comprare, questo, tra i veri strumenti da giardinaggio. Possiamo optare su questo decespugliatore a motore a benzina con potenza nominale di 750 W. Ha una capacità di taglio di Ø 380 millimetri e su Amazon è acquistabile al prezzo di 99,90 euro.

Strumenti da giardinaggio: canna per annaffiare

Venti metri di canna per innaffiare ci possono bastare per realizzare un giardino come desideriamo. Completo di accessori, di lancia e di kit di raccordi per effettuare i vari collegamento che risultano utili, questo tubo on line su Amazon costa 15,94 euro.

Strumenti da giardinaggio: soffiatore per foglie secche

Fa pensare un po’ all’autunno, questo strumento da giardinaggio, ma è veramente utile. Lo rimpiangeremmo, se non lo avessimo. Un compromesso per non intristirsi troppo, è quello di acquistarne uno portatile, con accensione elettronica e una gittata orizzontale di 5 metri. Su Amazon lo troviamo al prezzo di 190 euro.

Pubblicato da Marta Abbà il 23 Novembre 2020