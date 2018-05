Piscine fuori terra: consigli

Le piscine fuori terra si stanno rivelando la soluzione sempre più gradita da chi desidera rinfrescarsi in giardino nei periodi più caldi dell’anno.

Piscine fuori terra: che cosa sono

Come è intuibile dal nome, le piscine fuori terra sono piscine che non richiedono alcuno scavo in quanto non sono interrate o parzialmente interrate. Richiedono solo una superficie livellata che possa sopportarne il peso e possono essere montate rapidamente e senza bisogno dell’intervento di un tecnico.

L’acquisto di una piscina di questo tipo presenta alcuni importanti vantaggi rispetto a una piscina interrata. Ecco i principali che vi segnalo:

1) Il prezzo di acquisto è inferiore e i costi di installazione sono nulli

2) Le piscine fuori terra non richiedono concessioni edilizie e non sono soggette a tasse. Fanno eccezione solo i modelli con strutture in legno che richiedono un basamento di cemento.

3) Le piscine fuori terra non implicano alcuno scavo e nel caso in cui si decida di spostarle o di allocare ad altro utilizzo lo spazio in cui si desidera allocarle non creano alcun problema.

Piscine fuori terra: i nuovi modelli San Marco

Oltre ai brand più rinomati di piscine sono stato particolarmente colpito dall’offerta delle piscine San Marco, in particolare i modelli di punta Ischia, Capri e Panarea. Queste piscine fuori terra presentano una serie di vantaggi e dotazioni non riscontrabili nei prodotti di altri concorrenti.

Ecco una breve recensione delle piscine Ischia, Capri e Panarea della San Marco con i punti di attenzione emersi dalla mia analisi:

Le piscine San Marco sono offerte con ben 5 anni di garanzia (in modo frazionale decrescente, dal 100% per il primo anno, al 70% del secondo anno, al 40% del terzo, al 20% del quarto e al 10% del quinto) mentre i prodotti di altre marche offrono una garanzia per periodi più brevi. La durata della garanzia a mio parere resta uno dei punti più importanti per testimoniare la qualità del prodotto e l’impegno dell’azienda produttrice a garantire il cliente in caso di problemi.

La San Marco è un’azienda italiana e sul sito ufficiale www.grupposanmarco.eu è presente in bella vista il numero di telefono della Linea Cliente, indice di trasparenza e volontà di rendere facilmente contattabile il produttore per ogni evenienza.

Le piscine fuori terra San Marco sono spedite gratuitamente in tutta Italia, Isole Maggiori comprese.

Nelle piscine San Marco si presta particolare attenzione a una filtrazione dell’acqua ottimale, grazie all’elemento filtrante di ultima generazione Aqualoon e alla collocazione delle bocchette nei due angoli opposti, invece che sullo stesso lato, come fatto dai modelli di marche concorrenti. Le tubature recepiscono la normativa francese in merito alla distanza minima dei kit di filtrazione dalla vasca: minimo 3 metri, la normativa “più severa in europa”.

Ogni piscina può essere acquistata con diverse configurazioni di accessori, in modo da soddisfare ogni necessità. Le piscine fuori terra San Marco Ischia, Capri e Panarea prevedono ben 5 possibili configurazioni (Basic, Medium, Silver, Gold e Titanium).

Le piscine fuori terra San Marco sono particolarmente resistenti ai climi freddi e resistono addirittura a temperature di -15° mentre i prodotti di altre marche richiedono lo smontaggio al di sotto degli 8° o al massimo dei 5° centigradi.

Le piscine San Marco si presentano curate in ogni dettaglio: ad esempio, la scaletta è bloccata da apposite cinghie in modo da aumentare la sicurezza ed evitare le fastidiose oscillazioni in fase di entrata e uscita dalla piscina.

Dimensioni e forme delle Piscine fuori terra Ischia, Capri e Panarea San Marco

Le dimensioni e le forme delle piscine fuori terra possono variare notevolmente e talvolta le foto possono trarre d’inganno.

La piscina San Marco modello Capri ha le seguenti dimensioni: 549 x 274 x 122 cm.

La piscina San Marco modello Ischia ha le seguenti dimensioni: 732 x 366 x 132 cm.

La piscina San Marco modello Panarea ha le seguenti dimensioni: 428x183x122

Piscine San Marco: prezzi

I prezzi delle piscine fuori terra dei modelli che ho valutato variano da 690 Euro a 1.299 Euro, con possibilità di acquisto a rate.

Ho scelto di fare una recensione sulle piscine Ischia, Capri e Panarea San Marco perché rappresentano un’ottima alternativa alle proposte del mercato, per la solidità dei materiali e per la grande comodità di non doverle smontare durante la stagione invernale.

Pubblicato da Matteo Di Felice il 4 maggio 2018