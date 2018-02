Pane di riso

Pane di riso: come fare il pane con la farina di riso. Ricetta del pane con farina di riso e di mais o riso e grano saraceno. Ricetta classica e consigli del dott. Mozzi.





Ecco gli ingredienti per fare il pane con la farina di riso. Per questa ricetta potete usare sia farina di riso bianca che farina di riso integrale. Per un sapore più caratteristico, consiglio l’uso di farina di riso integrale. Ecco gli ingredienti per una pagnotta di pane di riso.

500 g di farina di riso integrale

12 g di lievito di birra

200 ml di acqua

15 g di sale

20 ml di olio extravergine d’oliva

30 ml di latte di soia (opzionale)

Sul piano da lavoro, disponete la farina a fontana. Aggiungete il sale e l’olio.

Fate sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida. Aggiungere, gradualmente, l’acqua alla farina e mescolate.

Ungete una ciotola e usatela per contenere il vostro impasto. Riponetelo in un luogo tiepido e lasciatela lievitare per 90 minuti o fin quando l’impasto di riso non avrà raddoppiato il suo volume.

Quando l’impasto con farina di riso è ben lievitato, modellatelo con le mani per conferirgli una forma di filone o pagnotta.

Ungete una teglia o usate della carta da forno. Fate cuocere in forno a 200 °C per circa 30 – 45 minuti: controllate la cottura con la tecnica dello stuzzicadenti.

Se volete che il pane di riso appaia più brillante, spennellatelo con un po’ di olio extravergine d’oliva.

Pane con farina di riso e grano saraceno

Potete realizzare delle miscele di farina, per esempio, seguendo la ricetta precedente e usando questi ingredienti per ottenere un buon pane di riso e grano saraceno.

250 g di grano saraceno

250 g di farina di riso integrale

300 ml di acqua

15 gr di sale

12 g di lievito di birra

Se il composto dovesse risultare troppo fluido, trasferitelo in un contenitore da forno. Il pane assumerà la forma del contenitore di cottura.

Pane con farina di riso e mais

Sempre seguendo il procedimento della ricetta del pane di riso, usate questi ingredienti per realizzare un pane di farina di riso e mais.

250 gr di farina di riso integrale

150 gr di farina di mais

100 gr di maizena

300 ml di acqua

12 gr di lievito di birra

15 gr di sale

Farina di riso integrale, dove comprarla

La farina di riso integrale riesce a conferire un sapore più caratteristico al pane. In generale, le farine di cereali vanno sempre preferite nella forma integrale. Nel caso del riso, la cosiddetta crusca che circonda il chicco di riso è particolarmente ricca di vitamine del gruppo B (soprattutto B1, B2 e B3), vitamina D, magnesio, ferro, calcio e potassio.

Dove trovarla? La farina di riso integrale è facile da trovare nei supermercati più forniti o sfruttando la compravendita online. Se il supermercato vicino casa ne è sprovvisto, a “questa pagina Amazon” potete scegliere tra molte marche e non manca farina di riso integrale biologica, cioè ottenuta dalla macinazione di chicchi di riso integri coltivati con metodo biologico.

Pane di riso, consigli del dott Mozzi

Il dottor Mozzi, famoso per le sue teorie sugli abbinamenti alimentari, sconsiglia di consumare cereali per cena, riso compreso. Il consumo di pane di riso così come di altri cereali per cena, è controindicato soprattutto per chi è in sovrappeso o ha problemi di ipertensione o diabete.

Come mangiare il pane di riso? E’ sconsigliato l’abbinamento del pane di riso con prodotti dolci come marmellate, miele, Nutella o altre creme spalmabili al cioccolato. Si può invece usare in sostituzione del classico pane o in abbinamento con creme di semi oleosi non zuccherate, come la crema di arachidi o la crema di mandorle, o di nocciole.

Pubblicato da Anna De Simone il 24 febbraio 2018