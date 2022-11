Olio essenziale di luppolo

Olio essenziale di luppolo: proprietà, usi, controindicazioni e dove comprarlo. Benefici e processo di estrazione dell’olio essenziale di luppolo.

Il luppolo, botanicamente noto come Humulus lupulus, è una pianta a fiore appartenente alla famiglia delle Cannabaceae e allo stesso ordine delle ortiche! Si tratta di una pianta perenne che con i suoi fusti può raggiungere l’altezza di 7 metri.

Il luppolo è un’autentica scoperta per il mondo dell’erboristeria e della medicina alternativa: fino a oggi nel luppolo sono state identificate più di 1000 sostanze chimiche che si ritrovano in quantità differenti negli estratti come oli essenziali e tinture madri. Tra le sostanze attive del luppolo citiamo gli acidi amari, flavonoidi prenilati, glicosidi flavonolici come il kempferolo, la quercetina, la quercitrina, la rutina e l’astragalina. Annovera quantità apprezzabili di tannini che possono raggiungere o addirittura superare il 4%.

Come usare il luppolo e il suo olio essenziale

Se avete una coltivazione di luppolo, vi basterà raccogliere qualche foglia per sfruttare al meglio i benefici di questa pianta: bastano due tazze al giorno di una tisana preparata mettendo in infusione 10 grammi di foglie secche della pianta.

L’olio essenziale di luppolo è molto profumato ed è consigliato per l’aromaterapia in quegli ambienti destinati al relax: ancora meglio in camera da letto dato che annovera proprietà afrodisiache.

L’olio essenziale di luppolo è un rimedio naturale molto versatile: grazie alle sue proprietà calmanti e sedative è perfetto per curare l’ansia! Diluito in olio di mandorle dolce può dare vita a un unguento per massaggi con effetto emolliente. Diluito in olio di avocado, l’olio essenziale di luppolo può dare vita a un unguento utile in caso di pruriti.

Gli effetti collaterali sono rari ma possono esserci interazioni con tranquillanti e antidepressivi, quindi prima dell’assunzione si consiglia di consultare il proprio medico di fiducia.





Olio essenziale di luppolo, proprietà

L’olio essenziale di luppolo viene estratto dagli strobili mediante distillazione in corrente di vapore. Il colore dell’olio essenziale di luppolo varia da giallo paglia a un rosso ambrato.

Le principali proprietà dell’olio essenziale di luppolo sono:

afrodisiaco

emolliente

diuretico

soporifero

sedativo

battericida

astringente

tonificante

antisettico

antimicrobico

La distillazione in corrente di vapore usa il vapore come veicolo temporaneo per “estrarre” i principi attivi del luppolo, il prodotto finale è un distillato in forma liquida ottenuto mediante la condensazione del vapore. In alternativa, i principi attivi del luppolo vengono raccolti con la classica infusione e l’impiego di un solvente, nasce così la tintura madre di luppolo.

Tintura madre di luppolo

L’olio essenziale di luppolo è molto raro e difficile trovare in commercio. Una valida alternativa all’olio essenziale è la tintura madre analcolica. La tintura madre ha un effetto più blando per uso topico ma è anche vero che essendo meno concentrata, può essere usata più a cuor leggero: una controindicazione degli oli essenziali consiste nel fatto che queste sostanze sono irritanti e non possono essere mai usate pure. Prima dell’uso, un olio essenziale deve essere diluito dallo 0,5 al 3% in un’altra sostanza oleosa di natura vegetale detta olio portante o olio vettore. Con la tintura madre di luppolo non dovrete eseguire alcun accorgimento prima dell’uso.

Tintura madre di luppolo, dove comprarla

Pubblicato da Anna De Simone il 20 Novembre 2022