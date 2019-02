Macchie sui tessuti: i rimedi naturali più efficaci

Come eliminare le macchie sui tessuti: istruzioni per eliminare le macchie più ostinate che non vanno via con il classico lavaggio. Come pretrattare i tessuti macchiati.





Chi è rispettoso dell’ambiente trova nei rimedi naturali un fortissimo alleato soprattutto quando si tratta di pulizia domestica. In più, i rimedi naturali possono essere molto utili per chi vuole smacchiare tessuti che non riuscirebbero a sostenere un lavaggio in lavatrice. Quando le macchie sui tessuti sono ostinate e tenaci, anche il classico ciclo di lavaggio in lavatrice può essere inefficace.

Macchie sui tessuti

Quante volte vi è capitato di estrarre il bucato dal cestello della lavatrice e notare che quel capo era ancora sporco? Questo capito perché a volte lo sporco penetra nelle fibre e ha bisogno di essere pre-trattato prima del lavaggio. A tal proposito ecco alcuni rimedi naturali per eliminare le macchie sui tessuti senza dover inquinare l’ambiente. Vediamo come eliminare le più comuni macchie sui tessuti.

Nota bene: prima di provare il rimedio sul capo, sperimentatelo su un pezzo di tessuto ben nascosto. Si tratta di rimedi innocui e poco aggressivi, ma se l’abito in questione è tra i vostri preferiti, meglio applicare il principio di prudenza!

Macchie di caffè

Sui tessuti di lino e di cotone possiamo ricorrere all’acqua bollente! Cosa diversa se si tratta di tessuto in seta o in lana, in questo caso dovremo ricorrere al sapone di Marsiglia, sfregandolo sulla macchia per poi risciacquare con abbondante acqua calda. Se le macchie sono vecchie e fanno difficoltà ad andare via possiamo sciogliere un tuorlo d’uovo nell’alcol e con un batuffolo imbevuto della miscela strofinare la macchia.

Cioccolata

Diluite 30 milligrammi di percarbonato in un litro di acqua e immergervi il tessuto. Tenete a bagno anche mezza giornata.

Tessuto macchiato di olio o grasso

Per i tessuti in lana, seta, cotone, lino e per i tessuti sintetici, il grasso va via con facilità mettendoci subito del borotalco oppure del lievito in polvere. Aspettate almeno un’ora prima di spolverate poi passateci del sapone di Marsiglia a secco sulla macchia infine sciacquate con acqua ben calda.

Abiti sporchi di muffa

Potete ricorrere al latte bollente: basta immergere la parte fino al totale raffreddamento del liquido. Lasciate asciugare al sole il tessuto, poi procedete con il lavaggio.

Macchie di inchiostro

Intervenite appena avviene la macchia: basta impregnare la zona macchiata con del succo di limone e sale poi risciacquare. Ripetere più volte fino a quando non scompare la macchia.

Come ultima spiaggia, è possibile eliminare l’inchiostro con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol etilico.

Pantalone sporco di sangue

Le macchie di sangue sui tessuti sono davvero difficili da eliminare. Sciacquate subito con acqua fredda e strofinate per bene la parte interessata. Per i tessuti in cotone potete provare con una soluzione a base di amido in polvere diluito con acqua. Applicate sulla parte e aspettate che asciughi infine lavate ad acqua fredda.

E se il sangue è ormai secco? Le macchie di sangue sui vestiti colorati sono le più temibili. Se sul bianco è possibile ricorrere alla candegiana, sui vestiti colorati bisogna agire con cautela.

L’acqua gassata, così come l’acqua ossigenata, possono essere di buoni rimedi per eliminare le macchie di sangue dai vestiti. Un rimedio altrettanto efficace prevede l’uso di alcol. L’alcol riesce a sciogliere rapidamente il sangue ormai incrostato. Si tratta di un buon rimedio d’emergenza, soprattutto perché non tutti i vestiti colorati riescono a tollerare l’acqua ossigenata.

Macchie di vino rosso

Per le tovaglie tempestate di macchie di vino rosso basta lavarle con una soluzione a base di aceto, limone e bicarbonato di sodio. Fatto ciò, lavate i capi come di consueto.

Ruggine sui tessuti

Mettete sulla parte macchiata del sale fino e una goccia di limone poi fate asciugare bene al sole e lavate in acqua calda. Per altri rimedi più efficaci atti a eliminare le macchie di ruggine sui tessuti, vi rimandiamo alla guida specifica: macchie di ruggine.

Le macchie gialle sui vestiti hanno generalmente tre cause: il sudore, il sole o il deodorante. Le macchie gialle sono più frequenti sui vestiti bianchi o chiari.

In commercio esistono prodotti specifici tuttavia, un buon rimedio è costituito dal classico sapone di Marsiglia. I tessuti ingialliti possono essere trattati con dell’ammoniaca. Certo, l’ammoniaca non è il rimedio più naturale di questo mondo ma se usato a bassi dosaggi, risulta efficace e più rispettoso del classico detersivo. Come fare?

Basta mettere 1 cucchiaino di ammoniaca in un litro d’acqua e poi mettere il capo in ammollo in acqua. Questa proporzione è valida per tessuti resistenti come il cotone, la lana e tessuti sintetici. Per la seta, il raso o altri tessuti delicati, provate a diluire un singolo cucchiaino di ammoniaca in 3 litri d’acqua. Per rendere la soluzione più efficace, potete disciogliere nell’acqua tiepida anche del sale grosso.

Pubblicato da Anna De Simone il 24 Febbraio 2019