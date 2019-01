Frasi sul buio

Le frasi sul buio sono quelle che fanno passare la paura oppure che ce ne mettono ancora di più, sono frasi da sussurrare o da urlare, frasi che ci fanno riflettere sull’oscuro, in ogni senso. Vediamone alcune moderne e altre più antiche, per vedere che effetto ci fanno, possiamo anche citarle, se ci servono, in qualsiasi occasione al di là della luminosità del momento.







Ecco le mie tre preferite.

Se ci mettiamo a parlare in una stanza buia, le parole assumono improvvisamente nuovi significati. (Marshall McLuhan)

Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore. (Giorgio Faletti)

Stando a lungo al buio, il buio diventa la condizione normale, è la luce che finisce per sembrarci innaturale (Haruki Murakami)

Frasi sul buio famose

Il buio è in tema che ha ispirato molte persone, alcune delle quali anche famose le cui frasi sono rimaste nella storia. Tra le frasi sul buio famose troviamo anche quella tratta da un noto film

La caratteristica del buio è che ci galleggi dentro: tu e l’oscurità siete separati l’uno dall’altra perché l’oscurità è assenza di qualcosa, è un vuoto. La luce, al contrario, ti avvolge. Diventa parte di te. (Dal film Sunshine)

I veri libri devono essere figli non della luce e delle chiacchere ma dell’oscurità e del silenzio.(Marcel Proust)

Nell’oscurità l’immaginazione lavora più attivamente che in piena luce. (Immanuel Kant)

La creatività, come la vita umana stessa, comincia nell’oscurità. (Julia Margaret Cameron)

Si è sempre affascinati dal vuoto. Più è fondo, più è buio, più esso ci attrae: un misterioso richiamo d’amore. (Oriana Fallaci)

Ah no, io al buio con uno con tutte quelle mani non ci rimango! (Dal film A qualcuno piace caldo)

Frasi sul buio divertenti

Non è detto che il buio faccia sempre paura, ci sono dei momenti in cui ci può anche far ridere come dimostrano le frasi qui sotto. Nel buio potrebbe nascondersi un motivo per essere felici, cerchiamolo!

Se cercando una mano nel buio trovi invece un culo, pensa alla ricchezza e al mistero del buio. (Guido Ceronetti)

Alla luce, leggiamo le invenzioni di altri; nel buio ci inventiamo le nostre storie. (Alberto Manguel)

Quando guardi a lungo nell’abisso, l’abisso ti guarda dentro. (Friedrich Nietzsche)

Tutto ciò che la candela sa lo ha imparato nel buio (Marty Rubin)

La luce crede di viaggiare più veloce di ogni altra cosa, ma si sbaglia. Per quanto veloce viaggi, la luce scopre che l’oscurità arriva sempre prima, ed è lì che l’aspetta. (Terry Pratchett)

La scienza sa da tempo qual è la velocità della luce. E la velocità del buio? (Vytautas Karalius)

Al buio la villana è bella quanto la dama.(Proverbio)

Il mignolo di un piede è un aggeggio per trovare i mobili quando c’è buio. (Colin Bowles)

Frasi sul buio tristi

C’è chi al buio si rattrista, a molti in inverno capita che l’oscurità faccia cadere in uno stato di malinconia o di nostalgia. Dipende da come siamo fatti, a me ad esempio il buio invernale mette sicurezza a mi fa pensare al calduccio delle case e alle tisane fumanti. Vediamo ora qualche pensiero triste ma ben espresso.

Le cose reali nel buio non sembrano più reali dei sogni. (Murasaki Shikibu)

Perché la mia lingua sia vera, deve averla nutrita il buio. (Marco Ercolani)

Vi era un bel sole: tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio. (Mario Rigoni Stern)

La paura del buio è il terrore di sentirsi soli, smarriti nel mare di questa vita che onde burrascose rendono pericoloso. È perdere la cognizione del tempo, dello spazio, la consapevolezza di essere se stessi. Il buio è il caos, il vuoto, il niente assoluto. (Romano Battaglia)

Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c’è nessuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. (Carl Sagan)

Le religioni sono come le lucciole: per brillare hanno bisogno del buio. (Arthur Schopenhauer)

La maggior parte di noi sono imprigionati da qualcosa. Viviamo nel buio fino a quando quel qualcosa gira l’interruttore. (Wynonna Judd)

Mi addolora leggere al buio, ma è l’unica lettura possibile. Quando le righe non rivelano parole e dai fogli salgono solo dei brevi sussurri, che l’orecchio stenta a decifrare, ci si avvicina alla verità. (Marco Ercolani)

La vita dell’uomo è una lunga marcia attraverso la notte; nemici invisibili lo circondano, la stanchezza e il dolore lo torturano ed egli avanza verso una mèta che pochi possono sperare di raggiungere e dove nessuno potrà sostare a lungo. Uno per uno, mentre procedono, i nostri compagni scompaiono alla vista, colpiti dagli ordini silenziosi della morte onnipotente. (Bertrand Russell)

Si avanza nel buio a tentoni sin dove, invano prevista, s’apre sotto i piedi la botola. (Camillo Sbarbaro)

L’oscurità è il regno dell’errore. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

Il buio. Maledetto buio. Aveva l’impressione di esserci sepolto vivo. Murato. Mancava un secolo all’alba. Molti non l’avrebbero vista. Non avrebbero più visto il sole, sepolti per sempre nel buio. Per loro restava la cantilena monotona del prete, la cui voce avrebbe risuonato attutita ma percepibile sotto due metri di oscurità. E, al di sopra, c’erano i dolenti, che piangevano, singhiozzavano ma erano vivi. Erano ansiosi di uscire dalla chiesa nel caldo sole di maggio. E poi il sussurrante coro degli insetti e dei vermi che strisciando si aprivano la strada nella terra per recarsi al banchetto. (Stephen King)

Frasi sul buio e canzoni

Non possono certo mancare le frasi sul buio contenute nelle canzoni. In particolare in queste: “Hai paura del buio?” degli Afterhours, “I colori del buio” di Roberto Vecchioni e “Ballando al buio” degli Stadio.

Pubblicato da Marta Abbà il 1 Gennaio 2019