Frasi sull’amicizia ce ne sono tante, è forse un tema dei più gettonati, tra le mie preferite ci sono queste due. “L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico”, di Aristotele, e “Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità” di Madre Teresa di Calcutta. Vediamone altre, però, perché ci sono molti modi di vivere e intendere l’amicizia, sono necessarie quindi frasi sull’amicizia per varie occasioni.







Frasi sull’amicizia vera

Difficile a volte capire quando è vera, quando è sincera. Ci sono frasi sull’amicizia che ci aiutano a fare questa valutazione.

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica”. (C.S. Lewis)

La legge del dono fatto da amico ad amico è che l’uno dimentichi presto di aver dato, e l’altro ricordi sempre di aver ricevuto. (Seneca)

Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli. (Eustache Deschamps)

Gli amici che contano sono quelli che possono essere chiamati alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

L’amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili. E il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. (Peanuts)

Frasi sull’amicizia falsa

Che amarezza scoprire che chi pensavamo amico è invece mille Km lontano dal nostro cuore oppure addirittura un nemico. Una amarezza che viene da molti autori e artisti espressa a parole.

“L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi” (Livia Cassemiro)

“Io apprezzo l’amico che trova tempo per me nella sua agenda, ma ho caro l’amico che per me non guarda nemmeno l’agenda”. (Robert Brault)

“Per raro che sia il vero amore, è meno raro della vera amicizia”.(François de La Rochefoucauld)

“Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio e che annuisce quando annuisco; la mia ombra lo fa molto meglio”. (Plutarco)

Frasi sull’amicizia a distanza

C’è chi sostiene che quella che dura nonostante la distanza, sia per forza una vera amicizia. Non ne sono così certa, non è detto. Certo l’amicizia a distanza è rara e a volte preziosa.

“Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico”. (Albert Camus)

“Tutti abbiamo incontrato lo sguardo di qualcuno e sentito una specie di “riconoscimento” che avrebbe potuto essere l’inizio di un amicizia. Ma poi le luci cambiano, il treno parte, la folla fa ressa tutto intorno… e non sapremo mai”. (Pam Brown)

“I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie”. (Lao Tze)

Frasi sull’amicizia canzoni

Tra le tante canzoni sull’amicizia, ricordo quella di Lucio Dalla: “Amici”.

“Quando eravamo piccoli

sempre fuori pochi spiccioli

sporchi duri e un po’ ridicoli eravamo noi amici

gatti neri in mezzo ai vicoli

baci rubati dietro agli angoli

sempre insieme indivisibili eravamo noi amici

Alle nove e mezza

sotto la sua porta

lei alla finestra

esco un’altra volta

dai domani è festa

andiamo a camminare un po’ su e giù

al mare su e giù al mare”.

Mentre la si ascolta si può dare una lettura a questo “Amicizia è… 500 motivi per cui gli amici sono indispensabili”, divertene che fa riflettere. Di Lisa Swerling e Ralph Lazar, acquistabile a 10 euro su Amazon.

Frasi sull’amicizia in Tumblr

Su Tumblr, on line in generale, si parla molto di amicizia e fioccano frasi e citazioni. Propongo quindi una frase che ci faccia riflettere su come questo tema venga percepito in rete.

“Un Facebook-dipendente mi ha detto: ho fatto 500 amicizie e in un giorno: io non le ho fatte in 86 anni. Ma quanti amici può davvero avere un essere umano?. Risposta: 150. Non di più. È questo il Numero di Dunbar: ovvero, la quantità massima di persone che possono far parte del nostro paesaggio emotivo. Andare oltre sarebbe un esubero, uno spreco di tempo”. (Zygmunt Bauman)

Frasi sull’amicizia in inglese

Ci sono autori di lingua inglese che ci regalano frasi sull’amicizia davvero preziose. Eccone alcuni esempi.

L’uccello fa un nido, il ragno una ragnatela, l’uomo una amicizia. (William Blake)

Alcune persone si rifugiano in chiesa; altre nella poesia; io nei miei amici. (Virginia Woolf)

Il ruolo di un amico è di essere al tuo fianco quando sbagli, perché chiunque sarà accanto a te quando hai ragione. (Mark Twain)

L’amicizia verso sé stessi è di fondamentale importanza, perché senza di essa non si può essere amici di nessun altro. (Eleanor Roosevelt)

Frasi sull’amicizia: le migliori

Ecco la mia personale selezione, la dedico a tutti i miei amici sperando che voi facciate altrettanto

Un amico… niente è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

L’amore non vede i difetti, l’amicizia li ama. (Anonimo)

I veri amici afferrano quasi tutto in un istante. Fanno a gara a capirsi e vivono in un mondo senza menzogne. (Banana Yoshimoto)

Non esistono buoni amici o cattivi amici, esistono solo amici, persone che hanno costruito la loro casa nel tuo cuore (Stephen King)

Non ho alcun dubbio che ho meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici. (Walt Whitman)

Oh il conforto, l’inesprimibile conforto di sentirsi sicuro con una persona: di non avere né da pensare i pensieri, né da misurare le parole, ma solo da elargirli. Proprio come sono pula e grano insieme, sapendo che una mano fedele li prenderà e setaccerà, terrà quello che vale la pena di tenere e poi, con il fiato della gentilezza, soffierà via il resto (George Eliot)

Una nuova conoscenza è un esperimento, un nuovo amico è un rischio. (Ezra Pound)

Un amico è colui per cui noi faremmo ciò che non faremmo per niente al mondo. (Robert Sabatier)

Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. (Martin Luther King)

II massimo che posso fare per un amico è semplicemente essergli amico. (Henry David Thoreau)

Frasi sull’amicizia lunghe

Un amico è colui al quale puoi rivelare i contenuti del tuo cuore, ogni grano e granello, sapendo che le mani più gentili li passeranno al setaccio e che solo le cose di valore verranno conservate, tutto il resto verrà scartato con un soffio gentile. (Proverbio persiano)

Un amico vero lo riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questo è un vero amico, colui che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

