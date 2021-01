Frasi sui cavalli ironiche e illuminanti

Frasi sui cavalli ce ne sono a migliaia, a testimoniare di come questo animale abbia condiviso e continui a condividere con noi tanti momenti della nostra vita. Ne fa parte, dal punto di vista sociale ed economico ma anche letterario, è un animale che ha saputo conquistare il nostro cuore e a cui molti riconoscono un ruolo di primaria importanza anche oggi che in molti lavori in cui era il migliore, è stato sostituito dalle macchine e dai robot.

Ecco una intensa carrellata di frasi sui cavalli, ne troverete di banali e di sagaci, di poetiche e di riflessive e anche qualcuna polemica ma non certo nei confronti dei cavalli bensì dell’uomo.







Frasi sui cavalli d’amore

Sì, frasi di amore nei confronti di questo quadrupede che trotta al nostro fianco e sotto il nostro sedere da secoli e secoli. Non sono esaustive di tutti i pregi che possiamo attribuire a questo animale ma da considerarsi un semplice assaggio.

Cavallo. La più nobile conquista dell’uomo (Georges-Louis Leclerc de Buffon)

I cavalli – se Dio ha fatto qualcosa di più bello, l’ha tenuto per sé. (Anonimo)

Perché i cavalli quando muoiono si allontanano?// Perché… sono più coraggiosi delle persone. Le persone hanno bisogno di qualcuno che gli stia accanto, che li consoli. I cavalli sanno affrontare la morte da soli. (Camilla Belle e Steven Seagal, in The Patriot, 1998)

Il cavallo possedeva al massimo una qualità che faceva dimenticare tutti i suoi difetti; aveva il “sangue”, sangue “che si fa sentire”, come dicono gli inglesi. I muscoli fortemente rilevati al di sotto della rete delle vene, distesi sotto la pelle sottile, mobile e liscia come raso, sembravano duri come ossa. La testa asciutta, con gli occhi in rilievo, luminosi e vivi, si allargava verso le froge prominenti dalle membrane iniettate di sangue all’interno. In tutta la linea della cavalla, e in particolare nella testa, c’era qualcosa di volitivo e nello stesso tempo di dolce. Era una di quelle bestie che sembra non parlino solo perché la conformazione della loro bocca non lo permette.

(Lev Tolstoj)

I cavalli sono creature che adorano la terra

Il carro riposa in inverno, la slitta in estate, il cavallo mai. (Proverbio Yiddish)

Non c’è un momento sprecato nella vita se viene speso in sella. (Winston Churchill)

Frasi sui cavalli ironiche

Il forte amore che proviamo per i cavalli non ci devono bloccare la vena ironica con cui possiamo parlare di loro e soprattutto di noi in rapporto con loro. Ecco alcune frasi sui cavalli che ci hanno fatto sorridere

Le persone a cavallo hanno un aspetto migliore di quello che sono. Le persone in auto sembrano peggiori di quello che sono. (Marya Mannes)

Dio, non permettere che io vada in un Paradiso dove non ci sono cavalli! (R. B. Cunningham-Graham)

Due cuori ed un cervello fanno l’uomo a cavallo. (Anonimo)

Abbiamo praticamente dimenticato come sia strano che un animale così grande, possente e intelligente come un cavallo permetta a un altro ben più debole animale di montargli in groppa. (Peter Gray)

Data la carenza di persone eccezionali i monumenti del futuro avranno solo i cavalli! (Anonimo)

Il mio psicologo lo pago a fieno e mangime e mi ascolta per tutto il giorno. (Anonimo)

Ti senti giù? Sali in sella. (Anonimo)

Il cavallo è un animale povero, va in giro con gli zoccoli e senza calze; se gli salti addosso ti porta; se lo metti davanti a una carrozza esso la tira; se lo lasci in un posto sta lì, ed ecco che dorme in piedi. (Cochi e Renato)

I cavalli non scommettono sugli uomini (e neanche io). (Charles Bukowski)

Frasi sui cavalli illuminanti

Ci sono poi delle frasi sui cavalli che si paiono ispiranti, che fanno riflettere sulla natura di questo animale, sulla sua indole e sulle sue innumerevoli qualità.

Se io dipingo un cavallo selvaggio, magari non vedrete il cavallo ma senz’altro vedrete il selvaggio. (Pablo Picasso)

Un cavallo è la proiezione dei sogni che le persone fanno su sé stesse − forti, potenti, belle − e possiede la capacità di farci evadere dalla nostra esistenza mondana. (Pam Brown)

Il cavallo è il più orgoglioso degli animali, perché non è servile verso il proprio padrone; è più cortese, perché non è scontroso con gli estranei: non guarda in faccia nessuno. (Alessandro Alvisi)

La gioia essenziale di stare con i cavalli è il mettersi a contatto con i rari elementi di grazia, bellezza, spirito e fuoco. (Sharon Ralls Lemon)

I migliori maestri che abbia mai conosciuto sono stati gli stessi cavalli. Per le opinioni puoi rivolgerti a molta gente, ma se sono i fatti che ti interessano, ti conviene andare direttamente dal cavallo. (Nicholas Evans)

Frasi su cavalli e cavalieri

Il rapporto con tra uomo e cavallo è sicuramente un tema prezioso che da secoli è stato trattato da autori più o meno famosi in frasi sui cavalli che hanno cercato di renderlo nella maniera più fedele possibile con le parole pur consapevoli che si tratti di un legame che ha del magico.

È meglio lasciare che il cavallo segua la sua strada, e pretendere che sia la tua. Non c’è segreto più intimo di quello che c’è tra un cavaliere e il suo cavallo. (Robert Smith Surtees)

Il cavallo, come ognuno sa, è la parte più importante del cavaliere. (Jean Giraudoux)

Il suo colore è noce moscata e ha il calore del peperoncino… è aria pura e fuoco; e gli elementi senza vita della terra e dell’acqua non sono mai presenti in lui, ma solo la sua paziente immobilità mentre il suo cavaliere lo monta; egli è in realtà un cavallo, tutti gli altri ronzini li puoi chiamare bestie. (William Shakespeare)

Il cavaliere non pretenderà di vincere la paura del suo cavallo, se non sia certo di aver vinto, anzitutto, la propria! (Alessandro Alvisi)

Un cavaliere non dovrebbe conoscere né la paura, né la rabbia. (James Rarey)

I fondamenti della comunicazione tra uomo e cavallo si riferiscono a tre principali aspetti: la fiducia, il rispetto, la connessione. Tutte le risposte si trovano dentro a questi tre concetti. Quando i tre aspetti si congiungono si raggiunge la massima intesa uomo-cavallo. (Lorenzo Capellini)

I cavalli sono sempre cavalli. I cavalieri non sono sempre cavalieri. (Alessandro Alvisi)

Le gambe del cavallo diventano del cavaliere; in cambio questi gli dona il proprio cervello. (Alessandro Alvisi)

Cavalcare, ovvero l’arte di tenere il cavallo tra voi e il terreno (Anonimo)

Un uomo a cavallo è spiritualmente, oltre che fisicamente, più grande di un uomo a piedi. (John Steinbeck)

Se il tuo cavallo dice no, o tu hai fatto la domanda sbagliata o hai chiesto nel modo sbagliato. (Pat Parelli)

I cavalli ci prestano le ali che ci mancano. (Anonimo)

Un cavallo può prestare al suo cavaliere la velocità e la forza di cui manca; ma il cavaliere assennato tiene ben presente che si tratta soltanto di un prestito. (Pam Brown)

Frasi sui cavalli: le migliori

Per finire ecco le tre frasi sui cavalli che secondo noi sono significative ed importanti da conoscere se davvero si amano i cavalli. Ciascuna a modo proprio, è unica.

La scomparsa degli animali è un fatto di una gravità senza precedenti. Il loro carnefice ha invaso il paesaggio; non c’è posto che per lui. L’orrore di vedere un uomo là dove si poteva contemplare un cavallo! (Emil Cioran) Non si può voler bene a un’automobile come a un cavallo. Il cavallo ci fa provare delle emozioni che le macchine non riescono a darci. (Albert Einstein) Esiste il tatto della mano//il tatto delle gambe//il tatto dell’assetto//ed il tatto della testa//Il cavaliere dotato di tatto ricompensa//al più leggero cenno di obbedienza//quando chiede di nuovo//il cavallo risponde con calma//fiducia e piacere. (Nuno Oliveira)

Se non ti senti soddisfatto di queste frasi sui cavalli puoi leggere un intero libro su questi fantastici animali e tra tutti vi consigliamo Equitazione e leggerezza, primo libro di Francesco Vedani, innovativo ed eccentrico addestratore, specializzato nel recupero di cavalli difficili e pericolosi. Contiene preziose storie di cavalli e cavalieri che sanno appassionare.

