Come scegliere un robot tagliaerba

I robot tagliaerba sono ormai strumenti indispensabili per la manutenzione e la cura di prati e spazi verdi, sia in ambito domestico che in ambito pubblico. Permettono infatti di mantenere un prato impeccabile e curato senza il bisogno di passare ore e ore per i lavori di manutenzione.

Una volta programmati, infatti, sono dispositivi autonomi, affidabili e inoltre, nei modelli compatibili, è possibile anche gestirli completamente da remoto tramite apposita APP.

Come sono composti

La struttura dei robot tagliaerba è abbastanza semplice, le loro parti principali sono:

La scocca esterna , solitamente realizzata in plastica, ormai sempre più dura e resistente ad eventuali urti;

, solitamente realizzata in plastica, ormai sempre più dura e resistente ad eventuali urti; Il pannello di controllo , la parte dove è possibile programmare ed impostare il taglio manualmente, invece che tramite l’uso dell’APP. Viene solitamente posizionata sulla parte superiore del robot;

, la parte dove è possibile programmare ed impostare il taglio manualmente, invece che tramite l’uso dell’APP. Viene solitamente posizionata sulla parte superiore del robot; Le ruote , generalmente quelle posteriori sono di dimensioni maggiori e ad alta trazione, mentre quelle anteriori sono più piccole e pivotanti, per uno scorrimento omogeneo e facilitato del robot sul prato;

, generalmente quelle posteriori sono di dimensioni maggiori e ad alta trazione, mentre quelle anteriori sono più piccole e pivotanti, per uno scorrimento omogeneo e facilitato del robot sul prato; Il piatto di taglio, la parte che svolge a tutti gli effetti il taglio dell’erba. Può essere composto da tre o più lame che effettuano il taglio mulching. Questo metodo trita l’erba in parti finissime per poi depositarla direttamente sul terreno, non rendendo quindi necessario raccoglierla. L’erba, una volta depositata, inizierà un processo del tutto naturale, decomponendosi e restituendo al terreno acqua e sostanze nutritive importantissime per la salute e l’aspetto del tuo prato.

Quali aspetti considerare per l’acquisto

Prima di acquistare un robot tosaerba ci sono alcuni aspetti importanti da valutare e considerare, vediamo insieme i principali:

Pendenza massima di taglio : Indica il livello massimo di pendenza a cui il robot riesce ad effettuare le sue operazioni di taglio, va valutato in base alla forma e alle eventuali pendenze del proprio giardino.

: Indica il livello massimo di pendenza a cui il robot riesce ad effettuare le sue operazioni di taglio, va valutato in base alla forma e alle eventuali pendenze del proprio giardino. La gestione tramite APP : Si tratta di una caratteristica che fa sì aumentare il costo del robot, ma che lo rende totalmente autonomo e funzionale. I modelli con questa caratteristica, infatti, possono essere attivati e disattivati da remoto tramite l’uso del proprio smartphone anche se ci si trova lontano da casa.

: Si tratta di una caratteristica che fa sì aumentare il costo del robot, ma che lo rende totalmente autonomo e funzionale. I modelli con questa caratteristica, infatti, possono essere attivati e disattivati da remoto tramite l’uso del proprio smartphone anche se ci si trova lontano da casa. La loro installazione: La principale suddivisione del metodo di installazione dei robot tosaerba è relativa alla presenza o meno del filo perimetrale.

I robot con filo perimetrale sono particolarmente consigliati nel caso di giardini con molti ostacoli e dalle forme complesse. Una volta installato e deciso il percorso del robot, infatti, esso seguirà sempre lo stesso tracciato in totale autonomia. I modelli senza filo perimetrale, invece, lavorano avanzando in maniera casuale all’interno del giardino. La loro installazione sarà sicuramente più semplice, ma sono macchinari adatti ad aree verdi mediamente piccole, con forme lineari e un manto di erba omogenea.

La superficie massima di taglio: Indica l’estensione dell’area che la macchina è in grado di tagliare in modo ottimale.

Modelli di robot tagliaerba

Qui di seguito vi proponiamo alcuni modelli di robot tagliaerba che stanno riscuotendo ottimi consensi.

Dove acquistarli?

Sono ormai sempre di più gli e-commerce specializzati, in grado di guidare l’utente nell’acquisto di queste macchine. Un esempio nell’ambito della vendita online di macchine per agricoltura e giardinaggio è quello di AgriEuro, dove l’utente viene guidato passo passo all’acquisto tramite filtri specifici e guide dedicate. Consulta qui i costi dei robot tagliaerba per scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

I vari sensori

Una delle più importanti caratteristiche che ha contribuito oggi a decretarne il successo e la popolarità dei robot tagliaerba, è senza dubbio la sua indipendenza. Questa capacità di eseguire i lavori in autonomia è data dalla presenza di diversi sensori:

Sensori antiurto , permettono di far invertire al robot il senso di marcia in caso di urto con un ostacolo, o nei casi di sensori più avanzati, di aggirarlo;

, permettono di far invertire al robot il senso di marcia in caso di urto con un ostacolo, o nei casi di sensori più avanzati, di aggirarlo; Sensori anti-pioggia , in caso di pioggia intensa il robot torna automaticamente alla base;

, in caso di pioggia intensa il robot torna automaticamente alla base; Sensore di sollevamento, fa bloccare le lame mentre il robot viene sollevato

Vantaggi e svantaggi

Scegliere di acquistare un robot tagliaerba per la cura del proprio prato può essere una decisione complessa, vediamo allora una lista dei loro vantaggi e svantaggi.

Benefici:

Sono macchinari autonomi a partire dall’installazione;

Permettono di mantenere il prato curato senza eseguire operazioni manuali;

Possono essere gestiti anche da remoto;

Migliorano la salute del terreno, grazie al taglio mulching;

Non necessitano di grande manutenzione.

Di contro però:

Hanno una larghezza di taglio minore ai classici rasaerba;

Dipendono dall’autonomia e dalla potenza delle loro batterie;

Sono una scelta abbastanza costosa;

Possono non rappresentare la scelta ideale per i lavori di precisione.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 20 Marzo 2023