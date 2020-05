Acidi della frutta, utilizzi

Forse hai già sentito parlare degli acidi della frutta ma… sai esattamente quali siano gli utilizzi di questi ingredienti? Sai che possono essere utilizzati per il benessere e la cura della tua pelle senza particolari problemi?

In questo breve approfondimento, cercheremo di comprendere perché gli acidi della frutta sono così sicuri ed efficaci, e perché sono frequentemente usati nei prodotti per una migliore salute della pelle.





Cosa sono gli acidi della frutta?

Cominciamo dalle basi. Gli acidi della frutta sono indicati come Alfa Idrossiacidi e sono noti come acidi della frutta semplicemente perché… derivano dagli zuccheri della frutta!

Non tutti sanno inoltre che in commercio è possibile trovare prodotti che utilizzano i 5 principali acidi della frutta, e che derivano proprio da alimenti naturali, quali:

acido glicolico, dalla canna da zucchero

acido lattico, dal latte

acido malico, dalle mele

acido tartarico, dal vino d’uva

acido citrico, dagli agrumi

Ma perché dovremmo usarli?

Perché usare gli acidi della frutta

Gli acidi della frutta hanno l’invidiabile capacità di penetrare nella pelle dove possono agire con efficacia sulle cellule viventi.

Sono responsabili di un miglior ricambio cellulare, aiutando ad esfoliare la pelle, a liberarsi delle cellule morte, a dissolvere quella pellicola che trattiene le cellule morte sulla superficie della nostra pelle per rivelare una pelle più nuova e sana sotto di essa.

Insomma, i risultati derivanti da un regolare utilizzo degli acidi della frutta sulla pelle non sono certamente marginali. Sia sufficiente ricordare che l’utilizzo di queste sostanze favorisce il turnover cellulare e, dunque, aiuta a sbiadire le imperfezioni superficiali e le linee sottili e le rughe associate all’invecchiamento della cute. Gli acidi della frutta possono dunque contribuire al mantenimento di una pelle dall’aspetto più giovane, aumentando la produzione di collagene ed elastina.

In particolare, l’acido glicolico è noto per essere l’acido della frutta più comunemente usato in cosmetica, considerato che ha la struttura molecolare più piccola di tutti gli acidi e può penetrare più facilmente nella pelle. Contrariamente a quanto si crede, l’acido glicolico, insieme ad altri acidi della frutta, può essere usato su tutti i tipi di pelle, anche su quella più delicata: è infatti discretamente antinfiammatorio e ha eccezionali effetti anti-invecchiamento. Può rimuovere le cellule morte della pelle senza l’irritazione tradizionalmente associata ai tradizionali scrub per il viso.

Si tenga anche conto che l’efficacia degli acidi della frutta è stata lungamente sperimentata! I primi antenati erano infatti già in uso nell’antico Egitto, e la stessa Cleopatra era nota per la sua carnagione impeccabile, probabilmente favorita proprio dal fatto che aveva l’abitudine di immergersi nel latte acido.

Gli acidi della frutta sono sicuri?

Quando pensiamo all’acido, pensiamo al bruciore e all’irritazione ma… una cosa di cui la maggior parte delle persone non è consapevole è che la nostra pelle è naturalmente acida e ha una barriera protettiva, composta da una sottile pellicola oleosa, composta da sudore e sebo, che si trova sopra lo strato più esterno della nostra pelle ed ha come funzione principale quella di proteggere la pelle dai batteri che vi entrano. Sulla scala del pH, qualsiasi cosa più alta di 7 è alcalina, e qualsiasi cosa più bassa è acida. La nostra pelle è circa 5,5

Ora, i prodotti alcalini, come il sapone, danneggiano la barriera della nostra pelle e la fanno perdere l’equilibrio, causando irritazione, secchezza e persino acne. Di contro, gli acidi della frutta aiutano a mantenere il pH della pelle a un ottimale livello di acidità, contribuendo a neutralizzare i batteri nocivi, che possono portare ad acne, infezioni o irritazioni.

Chi non dovrebbe usarli?

Gli acidi della frutta sono molto potenti e anche molto sicuri se usati correttamente. Alcune cose da ricordare sono, tuttavia, che è sempre bene evitare di utilizzarli sulla zona degli occhi, indossare sempre una protezione solare, poiché gli acidi della frutta possono rendere la pelle più sensibile ai raggi UV, e evitare su pelle con lesioni e scottature.

È inoltre consigliabile consultare un professionista della cura della pelle (un dermatologo) se non si è sicuri dell’operato e di quel che si sta facendo.

Che sensazioni si avvertono sulla pelle?

Ricordiamo infine che è del tutto normale avvertire un discreto formicolio nel momento in cui si usano gli acidi della frutta, a causa della sostanza acida in essi presenti. In realtà, molto dipende dalla concentrazione dell’acido e dal fatto che sono molto attivi e penetrano nella pelle a un livello che molti altri ingredienti non possono raggiungere. La percentuale di acidi della frutta varia a seconda della marca di prodotti per la cura della pelle. Le marche cosmetiche tendono ad avere una maggiore percentuale di acidi della frutta rispetto alle marche cosmetiche.

A seconda della forza, si può anche verificare una temporanea desquamazione, perché la pelle sarà tendente all’esfoliazione, liberando molte cellule della pelle. La pelle si adatta agli acidi della frutta, e di solito si consiglia di utilizzarli una volta al giorno e di accumularli fino a due volte al giorno per evitare qualsiasi desquamazione temporanea o secchezza.

Speriamo che questi brevi suggerimenti siano stati utili per poter migliorare la conoscenza degli acidi della frutta. Naturalmente, prima di provarli e in caso di qualsiasi dubbio o interrogativo, è sempre opportuno rivolgersi a uno specialista nella cura della pelle, che possa individuare insieme a te il prodotto più adatto per la propria routine di salute e di bellezza.

Pubblicato da Anna De Simone il 28 Maggio 2020