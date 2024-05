Sea Beyond a New York: Enzo Barracco, Prada e UNESCO uniti per salvare il mare

Il 22 maggio 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Prada ha organizzato un evento speciale presso l’Epicentro di Broadway a New York per celebrare il progetto “Sea Beyond”. L’iniziativa, avviata nel 2019 in collaborazione con l’UNESCO, mira a sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità e la preservazione degli oceani.





Il fotografo e climate artist Enzo Barracco ha presentato una serie di scatti tratti dai suoi viaggi alle Galápagos e in Antartide. Le sue fotografie sono esposte insieme ai prodotti della collezione Re-Nylon di Prada, con una parte dei proventi destinata al progetto “Sea Beyond”. L’evento ha incluso una discussione su temi legati alla biodiversità marina, con la partecipazione di esperti e appassionati.

Il programma “Sea Beyond” si estenderà anche a 16 scuole della zona, trasformandole in “Blue Schools” attraverso attività educative legate all’oceano. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Prada e UNESCO nella promozione della consapevolezza ambientale e nella protezione dei nostri mari.