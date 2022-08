Quanti sono i pezzi degli scacchi

Il gioco degli scacchi prevede l’utilizzo di 32 pezzi, 16 di colore bianco e 16 di colore nero.

Quanti sono i pezzi degli scacchi a inizio partita

Ogni giocatore a inizio partita dispone di 16 pezzi:

Otto pedoni

Un re

Una donna

Due torri

Due alfieri

Due cavalli

Il Cavallo e l’Alfiere sono definiti pezzi minori (o leggeri). La Donna e la Torre sono definiti pezzi maggiori (o pesanti).

Nel corso della partita i pezzi vengono via via “catturati” e quindi rimossi dalla scacchiera.

Come posizionare i pezzi a inizio partita

All’inizio della partita i pezzi devono essere disposti come potete vedere nell’immagine di apertura di questo articolo che ritrae una delle mie scacchiere da torneo.

Prima ancora di disporre i pezzi è importante disporre correttamente la scacchiera: il giocatore con i pezzi bianchi dovrà avere la casa A1 in basso a sinistra.

Le scacchiere professionali da torneo presentano infatti le lettere sull’asse orizzontale e i numeri sull’asse verticale. Il gergo scacchistico definisce le case in senso orizzontale come traverse e le case in senso verticale come colonne.

Il giocatore con i pezzi neri dovrà avere la casa H8 in basso a sinistra.

Nel caso in cui la vostra scacchiera non presenti lettere e numeri potrete limitarvi ad accertarvi che entrambi i giocatori abbiano una casa di colore bianco in basso a destra.

Una volta posizionata correttamente la scacchiera, per posizionare rapidamente e senza errori tutti i pezzi consiglio ai principianti di seguire questi semplici 6 passi:

Posizionare le torri negli angoli Posizionare i cavalli subito dopo le torri Posizionare gli alfieri subito dopo i cavalli Posizionare la donna sulla casa centrale con un colore uguale a quello dei propri pezzi (quindi la donna bianca dovrà essere posizionata nella casa A1 e la donna nera nella casa D8) Posizionare il re sull’ultima casa rimasta (che dovrà avere colore opposto rispetto al colore del proprio pezzo). Posizionare la fila di pedoni del proprio colore nella traversa immediatamente davanti ai pezzi appena posizionati (i pedoni bianchi dovranno essere disposti lungo la seconda traversa e i pedoni neri lungo la settima traversa).

Quanto valgono i pezzi degli scacchi

Il valore dei pezzi degli scacchi segue la seguente convenzione:

Pedone = 1

Cavallo = 3

Alfiere = 3

Torre = 5

Donna = 9

Il Re ha un valore “infinito” nel senso che non può essere catturato ma può solo essere messo sotto scacco matto.

Il reale valore di ogni pezzo e quindi la sua “efficacia” ai fini di vincere la partita e dare scacco matto all’avversario varia però in relazione alle situazioni che si creano in ogni partita.

Nel corso degli anni sono stati ipotizzati valori leggermente diversi per i pezzi ma l’attribuzione dei valori sopra indicati è sicuramente quella più semplice anche a fini didattici.





Ci sono poi particolari situazioni che aumentano il valore teorico dei pezzi: ad esempio è meglio mantenere la coppia di alfieri rispetto ad avere un alfiere e un cavallo.

Come si catturano i pezzi degli scacchi

Negli scacchi i pezzi si catturano sempre posizionando il pezzo che cattura al posto di quello catturato.

L’unica eccezione è costituita dalla presa “en passant”, una mossa speciale, che trovate spiegata nel nostro articolo Come giocare a scacchi.

Se desiderate ripassare tutte le regole vi consiglio invece di leggere il nostro articolo Regole degli scacchi.

Pezzi degli scacchi: materiali, colori e dimensioni

I pezzi degli scacchi possono essere realizzati con diversi materiali anche se il materiale con cui sono realizzati i pezzi dei tornei più importanti è sempre il legno.

Il regolamento della Federazione Internazionale Scacchi cita semplicemente: “Chess pieces should be made of wood, plastic or an imitation of these materials.” -> I pezzi degli scacchi devono essere realizzati in legno, plastica o “con un’imitazione di questi materiali”.

Per quanto riguarda il colore dei pezzi il regolamento FIDE stabilisce che “I pezzi “neri” dovrebbero essere marrone o neri, o di un’altra tonalità scura di questi colori. I pezzi “bianchi” dovrebbero essere di colore bianco o panna, o di un altro colore chiaro. Si possono anche usare i colori naturali del legno (noce, acero ecc.). I pezzi non dovrebbero essere lucidi e dovrebbero essere gradevoli alla vista.”

Anche le dimensioni dei pezzi degli scacchi devono seguire specifiche definite. In particolare il pezzo più alto dovrà essere sempre il Re, poi il pezzo più alto sarà la Donna, quindi, in ordine dal più alto al più basso: Alfiere, Cavallo, Torre e pedoni.

In questo modo la disposizione iniziale dei pezzi offrirà una gradevole vista piramidale che aiuterà anche ad assicurarsi che la disposizione sia corretta. Qui di seguito potete vedere una fotografia che ho scattato ai pezzi bianchi disposti in modo corretto sulla mia scacchiera Queen Board.

Nelle partite di torneo si raccomando le seguenti dimensioni per i pezzi:

Re: 9,5 cm

Donna: 8,5 cm

Alfiere: 7 cm

Cavallo: 6 cm

Torre: 5,5 cm

Pedone: 5 cm.

Il diametro della base di ogni pezzo dovrebbe misurare il 40-50% della sua altezza.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 27 Agosto 2022