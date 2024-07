Pulsee presenta Piano10green: un’offerta sostenibile e conveniente per la tua casa

Pulsee, un marchio di Axpo Italia, ha lanciato l’offerta Piano10green, progettata per fornire energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili con tariffe stabili per un periodo di dieci anni. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano ridurre il loro impatto ambientale e beneficiare di una bolletta elettrica prevedibile e in costante diminuzione.

Dettagli dell’offerta

L’offerta Piano10green è suddivisa in tre fasce di potenza:

Small : fino a 3 kW, con un costo mensile di 59€

: fino a 3 kW, con un costo mensile di Medium : da 3,1 a 4,5 kW, con un costo mensile di 79€

: da 3,1 a 4,5 kW, con un costo mensile di Large: da 4,6 a 6 kW, con un costo mensile di 99€

Questi costi coprono la Componente Fissa che rimane invariata per tutta la durata del contratto e non è influenzata dai consumi o dalle fluttuazioni del mercato energetico.





Vantaggi ecologici ed economici

Oltre alla stabilità dei prezzi, Piano10green offre un risparmio crescente sulla Componente Fissa per premiare la fedeltà degli utenti. Questo significa che ogni anno la spesa annua per la Componente Fissa diminuirà, rendendo l’offerta sempre più conveniente col passare del tempo. Inoltre, grazie all’energia prodotta da fonti rinnovabili, i clienti contribuiranno significativamente alla riduzione delle emissioni di CO₂. Ad esempio, dopo dieci anni di adesione al Piano10green, un cliente può evitare l’emissione di oltre 16.000 kg di CO₂.

Strumenti di monitoraggio

Pulsee offre anche l’Energimetro, un servizio gratuito disponibile tramite l’app Pulsee Energy, che permette di monitorare i consumi degli elettrodomestici in tempo reale, aiutando così i clienti a identificare possibili risparmi e rendere la loro casa più efficiente dal punto di vista energetico.

Conclusioni

L’offerta Piano10green di Pulsee rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’alternativa sostenibile e a lungo termine per la fornitura di energia elettrica. Con tariffe stabili, riduzioni progressive della Componente Fissa e un impegno per l’ambiente, Piano10green è una soluzione vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ecologico.

Per maggiori dettagli sull’offerta e per attivarla, visita il sito ufficiale di Pulsee.