Exelentia, in Vaticano navetta elettrica per persone a mobilità ridotta

Il Vaticano ha recentemente introdotto una nuova iniziativa per migliorare l’accessibilità all’interno del suo territorio. La società Exelentia ha fornito una navetta elettrica progettata specificamente per persone a mobilità ridotta. Questa iniziativa segna un passo significativo verso l’inclusione e l’accessibilità in uno dei luoghi più visitati al mondo.

La navetta elettrica, alimentata interamente da energia rinnovabile, è stata progettata per offrire un trasporto agevole e confortevole all’interno della Città del Vaticano. Dotata di rampe per sedie a rotelle e di spazi appositi per chi necessita di assistenza, la navetta può trasportare fino a otto passeggeri alla volta. Inoltre, è stata equipaggiata con tecnologia avanzata per garantire la sicurezza e il comfort di tutti gli utilizzatori.

L’inaugurazione del servizio è avvenuta alla presenza di importanti esponenti della Chiesa e della comunità locale, che hanno accolto con favore questa novità. Il servizio sarà operativo tutti i giorni e offrirà un collegamento continuo tra i principali punti di interesse del Vaticano, come la Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e i Giardini Vaticani.





Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale, temi cari a Papa Francesco. La navetta elettrica non solo riduce l’impatto ambientale grazie alla sua emissione zero, ma facilita anche la visita a persone che altrimenti avrebbero difficoltà a muoversi all’interno del vasto territorio vaticano.

L’introduzione della navetta elettrica è stata accolta con entusiasmo sia dai turisti che dai residenti, e rappresenta un modello di come le tecnologie moderne possano essere utilizzate per promuovere l’accessibilità e l’inclusione. Con questa iniziativa, il Vaticano dimostra ancora una volta la sua attenzione verso il benessere di tutti i visitatori, garantendo a chiunque la possibilità di godere delle meraviglie storiche e artistiche che offre.

Foto ufficio stampa Exelentia