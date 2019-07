Premio Terre de Femmes: la Fondazione Yves Rocher premia le donne che sostengono l’ambiente

Anche nel 2019 si rinnova l’impegno di Yves Rocher a sostegno delle donne e dell’ambiente. Il 6 giugno la Fondazione Yves Rocher ha infatti aperto le candidature per la nuova edizione di Terre de Femmes, l’ormai consolidato appuntamento che dal 2001 premia le donne che si dedicano quotidianamente alla salvaguardia del nostro Pianeta. Le candidature saranno aperte fino al 12 settembre 2019.

Il Premio Terre de Femmes Italia

Il Premio Terre de Femmes è approdato in Italia nel 2016 e in questi anni ha sovvenzionato innovativi progetti al femminile, finalizzati a favorire la tutela dell’ambiente e della biodiversità.







Diversi studi scientifici internazionali evidenziano il ruolo di primaria importanza occupato dalle donne in tale ambito. È proprio dall’impegno quotidiano di molte figure femminili che nascono nuovi modelli di sviluppo per il presente e per il futuro, imperniati sull’eco-sostenibilità.

Nella sua edizione 2019, il Premio Terre de Femmes Italia consentirà di finanziare tre iniziative con i seguenti premi:

€ 10.000 per la prima vincitrice;

€ 5.000 per la seconda vincitrice;

€ 3.000 per la terza vincitrice.

Alla selezione saranno accettati i dossier che presenteranno uno o più progetti:

Legati all’ambiente;

Condotti da una donna;

In corso di svolgimento dalla data di ricevimento del dossier;

Che offrono prospettive sostenibili;

Che comportano un beneficio per la collettività e/o sono di interesse generale.

I vari progetti saranno successivamente valutati da una giuria qualificata di esperti impegnati nella valorizzazione e nella tutela dell’ambiente e/o del talento femminile, che sceglieranno tre vincitrici, premiate a dicembre 2019 durante la Cerimonia Nazionale a Milano.

La vincitrice del primo premio avrà l’opportunità di volare a Parigi, di partecipare alla Cerimonia Internazionale e di concorrere anche al Gran Premio Terre de Femmes, insieme a tutte le prime classificate delle diverse Nazioni coinvolte. Una giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, a cui sarà attribuita un’ulteriore somma pari a € 10.000. La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020.

A partire dallo scorso anno è stato inoltre istituito il premio Terre de Femmes Internazionale, la cui dotazione è di 10.000 €. Al premio possono partecipare non solo tutte le candidate degli 11 Paesi delle precedenti edizioni, ma qualsiasi donna maggiorenne occupata in progetti inerenti alla tematica definita annualmente secondo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il tema prescelto per la nuova edizione sarà “Piante Medicinali: tra modernità e tradizione”. Le candidature saranno aperte dal 15 settembre al 15 novembre 2019.

Come partecipare a Terre de Femmes Italia

La documentazione e il regolamento completi per poter candidare il proprio dossier sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Il progetto, comprensivo di tutte le caratteristiche richieste, va inviato all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 12 settembre 2019.

Le vincitrici di Terre de Femmes 2018

L’edizione italiana 2018 del Premio Terre de Femmes ha visto come vincitrice Debora Rizzetto con il progetto “L’ape: sentinella e termometro dell’ambiente”. Si tratta di un’iniziativa di tutela delle api nei contesti urbani e di biomonitoraggio della salute pubblica attraverso questi insetti, preziosissimi per la biodiversità. Il premio di 10.000 € attribuito dalla Fondazione Yves Rocher viene impiegato per coinvolgere la cittadinanza sulle problematiche di inquinamento ambientale presenti nei centri abitati, organizzando incontri aperti nonché attività divulgative nelle scuole e presso le amministrazioni pubbliche.

Ad aggiudicarsi il secondo premio è stata invece l’iniziativa B Corp Schools di Giulia Detomati, finalizzata a trasmettere la cultura della sostenibilità ambientale a scuola per formare così nuove generazioni di cittadini e di imprenditori consapevoli che abbiano a cuore la salvaguardia del nostro Pianeta.

Il terzo premio è stato invece consegnato a Chiara Delle Donne con l’iniziativa Orto² – OrtoQuadrato, un modello di agricoltura sociale che favorisce la relazione e lo scambio tra uomo e natura, realizzato solitamente in ambienti urbani ad alto rischio o da riqualificare.

Sei anche tu una donna impegnata per l’ambiente? Cosa aspetti: candidati al premio Terre de Femmes e continua a fare del bene per il nostro Pianeta! sito ufficiale

Pubblicato da Evelyn Baleani il 31 Luglio 2019