Perché scegliere un ricondizionato? Vantaggi che devi conoscere

Siamo sempre più attenti all’ambiente ma rimaniamo nell’era del consumismo, dove gli oggetti rotti vengono buttati in discarica per non occuparsi della riparazione che farebbe perdere troppo tempo… le cose però devono cambiare! Le persone sono sempre più sensibili sul tema e stanno trovando opzioni alternative per restare al passo con le tecnologie ma senza rischiare di impattare eccessivamente sul pianeta.

Oggi, con l’aiuto di CertiDeal, il sito per iPhone ricondizionati, vogliamo svelarti alcuni motivi per scegliere questa tipologia di smartphone rispetto ad un nuovo evidenziando che non solo ti permette di risparmiare fino al 50% ma che puoi anche ridurre di circa 70 kg la CO2!

I vantaggi di un ricondizionato rispetto ad uno smartphone nuovo

L’acquisto di un prodotto ricondizionato può offrire numerosi vantaggi rispetto all’acquisto di un nuovo prodotto. In particolare, questa scelta può essere più sostenibile dal punto di vista ambientale, nonché più conveniente dal punto di vista economico.





Partiamo dal lato green ed ecologico: quando acquistiamo un iPhone ricondizionato, stiamo dando una seconda vita ad un oggetto che altrimenti sarebbe stato destinato alla discarica; significa che stiamo riducendo la quantità di rifiuti che finiscono nelle discariche e che inquinano il nostro ambiente e allo stesso tempo, stiamo anche riducendo la quantità di risorse necessarie per produrre nuovi prodotti. In altre parole, stiamo limitando l’impatto ambientale della produzione di beni di consumo.

L’acquisto di prodotti ricondizionati è anche una scelta che può avere un impatto positivo sull’emissione di gas serra: la produzione di nuovi prodotti comporta infatti l’utilizzo di energia elettrica e di altre risorse naturali, nonché l’emissione di CO2 nell’atmosfera; acquistare prodotti ricondizionati significa invece limitare queste emissioni, in quanto il prodotto ha già attraversato la fase di produzione e quindi non richiede nuove risorse. Secondo le stime si calcola una riduzione di circa 70 kg di CO2.

Ma non sono solo gli aspetti ecologici a rendere vantaggiosa la scelta di prodotti ricondizionati. Dal punto di vista economico, infatti, l’acquisto di prodotti ricondizionati può essere molto conveniente. Gli iPhone ricondizionati, infatti, sono generalmente venduti ad un prezzo inferiore rispetto ai prodotti nuovi, permettendo di risparmiare fino al 50%! Questo perché il prodotto è già stato utilizzato in passato e non è più “nuovo di zecca” ma questo non significa che il prodotto sia di qualità inferiore. Al contrario, i negozi di prodotti ricondizionati sono tenuti ad eseguire una serie di test e controlli di qualità per garantire che il prodotto funzioni al meglio delle sue capacità.

Un altro vantaggio dell’acquisto di prodotti ricondizionati è che ciò può consentirci di ridurre la quantità di soldi che spendiamo in beni di consumo. In un mondo in cui i consumi sono spesso eccessivi e le persone sono sempre più inclini ad acquistare beni nuovi e di lusso, l’acquisto di smartphone ricondizionati può essere una scelta saggia dal punto di vista economico. Può anche essere a tutti gli effetti una scelta etica: quando acquistiamo un prodotto ricondizionato, stiamo sostenendo un’industria che cerca di ridurre la quantità di rifiuti e di risorse necessarie per produrre nuovi prodotti.