Italgas: piano strategico 2024-2030 e investimenti per 15,6 miliardi di euro

Il gruppo Italgas ha presentato il suo nuovo piano strategico per il periodo 2024-2030, che prevede investimenti complessivi per 15,6 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta un incremento di 7,5 miliardi rispetto ai piani precedenti. Gli investimenti si concentreranno su diverse aree chiave: l’acquisizione di 2i rete gas, lo sviluppo della rete di distribuzione del gas in Italia e Grecia, il potenziamento della presenza nel settore idrico e l’espansione nell’efficienza energetica, con un forte impegno verso gli obiettivi climatici dell’UE.

Obiettivi per il settore gas

Italgas ha ribadito l’importanza di consolidare il settore della distribuzione del gas in Italia, puntando a creare sinergie significative che offriranno benefici per famiglie e imprese in termini di sicurezza, efficienza e riduzione dei costi. Questo approccio mira anche a migliorare la decarbonizzazione degli usi finali del gas.

Intelligenza artificiale e trasformazione digitale

Un altro punto focale del piano è l’uso estensivo dell’intelligenza artificiale (AI) in tutte le attività del gruppo. Questa tecnologia guiderà una nuova fase di trasformazione digitale, accelerando il percorso verso la transizione ecologica. Inoltre, Italgas continuerà a contare su una solida struttura finanziaria, impegnandosi a mantenere il suo attuale credit rating.

Crescita degli utili e dividendi

Grazie alle sinergie operative e all’efficienza attesa, il gruppo prevede una crescita degli utili a doppia cifra entro il 2030. Questo ha portato a un aumento del floor dei dividendi fino al 2026, con una crescita garantita del 5% annuo rispetto al dividendo per azione (DPS) del 2023, pari a 0,352 euro.





Dichiarazioni dell’amministratore delegato Paolo Gallo

L’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha sottolineato che il piano strategico 2024-2030 segnerà un momento storico per il gruppo, poiché contribuirà alla creazione di un “campione europeo” nella distribuzione del gas. “La combinazione tra la nuova dimensione del gruppo, l’innovazione e la trasformazione digitale è la chiave per raggiungere i target della transizione energetica, garantendo sicurezza negli approvvigionamenti e sostenibilità dei costi per famiglie e imprese,” ha affermato Gallo.

Investimenti per la crescita

Dei 15,6 miliardi di euro stanziati, una parte significativa sarà destinata allo sviluppo, alla digitalizzazione e alla trasformazione della rete di distribuzione del gas sia in Italia che in Grecia. Gallo ha inoltre evidenziato l’importanza dell’intelligenza artificiale per guidare questa trasformazione, che rafforzerà anche le attività nel settore idrico e dell’efficienza energetica.

Performance finanziaria attesa

Italgas prevede che l’integrazione con 2i rete gas offrirà numerose opportunità di creazione di valore, con sinergie ed efficienze operative che porteranno a risparmi stimati di 200 milioni di euro entro il 2030. Gli investimenti nella digitalizzazione della rete di 2i rete gas contribuiranno inoltre a incrementare i ricavi, con una crescita annua prevista del 13% per l’EBITDA e per l’utile netto.

Prospettive per il futuro

Grazie alla solida generazione di cassa e alla gestione efficiente della posizione finanziaria netta, Italgas prevede di mantenere un leverage del 63% entro la fine del 2024. La politica dei dividendi fino al 2026 è stata confermata, con l’obiettivo di offrire agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile, che rifletta la crescita attesa.