IdeeGreen condanna imbrattamento monumenti

Imbrattare i monumenti per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche ambientali: secondo noi di IdeeGreen non è questa la strada giusta da seguire! Senza se e senza ma!

Non deve mai essere giustificato e giustificabile un reato, perché di questo stiamo parlando, neanche per una finalità lodevole come quella di dare un segnale forte sull’importanza e l’urgenza di affrontare concretamente i problemi legati ai cambiamenti climatici.

Vedere il monumento equestre a Vittorio Emanuele, nella mia amata Piazza del Duomo di Milano, imbrattato di vernice gialla è un vero dolore e penso che sia necessario che tutti i siti web dedicati ad ambiente e sostenibilità attivi in Italia, come il nostro IdeeGreen.it debbano prendere una posizione su queste azioni inaccettabili messe in atto dagli attivisti di Ultima Generazione.

Per ripulire i monumenti imbrattati serviranno costosi interventi che richiederanno l’utilizzo di centinaia di litri di acqua e altre sostanze. Uno spreco folle e un costo per la collettività veramente senza senso!





Per non dire della pessima impressione fornita all’opinione pubblica, ai turisti e ai media di tutto il mondo.

Queste azioni hanno come unico risultato quello di screditare il lavoro di chi ogni giorno si batte realmente per rendere migliore il nostro pianeta, dai privati che si impegnano con piccoli gesti quotidiani, alle aziende e alle istituzioni che si dedicano a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per la reale risoluzione dei problemi.

Solo così si può costruire un mondo più green!

Chi vandalizza un monumento non dovrebbe neanche essere considerato “un’attivista per l’ambiente” ma semplicemente un teppista, così come non si devono considerare “tifosi di calcio” i criminali che troppo spesso devastano beni pubblici inneggiando a una squadra.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 11 Aprile 2023