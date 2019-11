Foglie ingiallite: le principali cause

Una delle cose più frustranti che si può provare quando si lavora così duramente per mantenere e curare le proprie piante, sono le foglie ingiallite. Si tratta di un fenomeno particolarmente frequente, che spesso colpisce anche le piante che ricevono il maggior amore e le maggiori attenzioni. Ma quali sono le motivazioni per cui le foglie possono ingiallirsi? E c’è qualcosa – ben più di qualcosa! – che possiamo fare per permettere alle nostre foglie di non deteriorarsi?





Un problema comune

Iniziamo con il sottolineare che è in verità molto comune che le foglie delle piante ingialliscano a causa dello stress subito dalla stessa pianta, che può essere a sua volta determinato in molti modi diversi e, spesso, in attesi.

Considerato che questo è un argomento davvero diffuso nelle discussioni dei futuri e degli attuali pollici verdi, abbiamo pensato di condividere con te qualche informazione in più su perché le foglie ingialliscono e, soprattutto, come evitare che le piante da interno si deteriorino con questo difetto. Vediamo dunque insieme come mantenere le piante felici e sane!

Lo stress da umidità

La ragione più comune per cui le foglie delle piante ingialliscono è a causa dello stress da umidità, che può essere dovuto all’irrigazione eccessiva o alla mancanza di irrigazione. Se dunque hai una pianta che sta iniziando a manifestare il classico sintomo delle foglie gialle, la prima cosa che ti consigliamo di fare è certamente quella di controllate il terreno nel vaso per vedere se è asciutto o meno.

Se infatti il terreno è completamente asciutto e, magari, ci sono dei segni che fanno capire che sta soffrendo di secchezza, è possibile che tu abbia già individuato la causa delle foglie ingiallite!

Se dunque ritieni che il problema sia dovuto all’innaffiatura, innaffia la pianta più spesso e considera l’idea di lasciare che il vaso sia poggiato su un piatto, per ricordare che l’acqua è stata aggiunta, e in modo tale che le radici possano assorbire l’acqua in eccesso.

D’altra parte, un’irrigazione eccessiva può contribuire a far sì che le foglie diventino gialle, esattamente come il problema della scarsa irrigazione. Se dunque senti che il terreno è troppo bagnato, allora sai probabilmente anche che stai rifornendo la tua pianta di troppa acqua. In questo caso la soluzione è altrettanto semplice, in quanto dovresti iniziare ad innaffiare con minore frequenza.

Insomma, trovare il giusto equilibrio dell’innaffiatura è il primo e più importante passo che dovresti fare per cercare di dare alla pianta le migliori opportunità di evitare il fenomeno delle foglie ingiallite. Ma non basta!

La luce

Un altro motivo comune per cui le foglie delle piante diventano gialle è perché non c’è abbastanza luce che raggiunge la stessa pianta. Questo accade perché il tasso di fotosintesi è limitato in condizioni di scarsa illuminazione, ma con l’aumentare della luce, aumenta anche la fotosintesi.

Dunque, prova a spostare la pianta in un luogo che possa essere ancora più confortevole, e in cui tu possa ricevere la giusta dose di luce.

La temperatura

La temperatura contribuisce a modificare il colore delle foglie, tanto che quando è troppo caldo o troppo freddo, il rischio di foglie ingiallite sarà più elevato. In termini di temperature fredde, le correnti d’aria sulla maggior parte delle piante tropicali possono purtroppo contribuire molto rapidamente all’ingiallimento delle foglie. Se non si tratta di periodiche variazioni di temperatura, le foglie saranno dunque molto probabilmente di colore marrone se sono esposte a temperature fredde prolungate, specialmente quando sono posizionate vicino a un condizionatore d’aria.

Naturalmente, puoi correre lo stesso rischio anche nel caso in cui tu inizia ad esporre la tua pianta a temperature troppo torride. Dunque, come sopra abbiamo già avuto modo di rammentare, diviene essenziale cercare di trovare il giusto equilibrio non solo di acqua e luce, quanto anche di temperatura!

La nutrizione delle piante

Se quanto sopra ti è chiaro, ti chiediamo – per il bene delle tue piante – di compiere un altro passo in avanti. Sappi infatti che l’ingiallimento delle foglie delle tue piante può anche essere una buona indicazione della loro nutrizione, buona o meno. In particolare, se c’è uno strano ingiallimento sulla superficie delle foglie, come ad esempio la presenza di vene verdi, ma di tessuto giallo, allora è quasi sempre un problema nutritivo ciò che sta deteriorando la bellezza della tua pianta. Ma che cosa significa?

In sintesi, le fonti più comuni di problemi nutrizionali sono la sotto-fertilizzazione o la sovra-fertilizzazione, per cui è importante utilizzare il fertilizzante al tasso indicato sull’etichetta! Spesso infatti le persone tendono ad usare troppo fertilizzante sulle loro piante per farle crescere più velocemente, ma ciò che fa in realtà è creare un ambiente tossico che “brucia” le foglie e le fa ingiallire.

Oltre ai problemi sopra elencati, altre condizioni che portano all’ingiallimento delle foglie includono malattie infettive (funghi o batteri), terreno troppo povero di nutrienti, invecchiamento naturale della pianta e distruzione a cura dei parassiti.

Insomma, come puoi vedere, le cause delle foglie ingiallite sono davvero tante e, se con qualche accorgimento tra quelli che sopra ti abbiamo presentato non riesci proprio a risolvere questo problema, non ti rimane far altro che parlarne con il tuo giardiniere e agronomo di riferimento. Gli esperti di settore sapranno certamente fare in modo che le tue piante rimangano in salute, senza alcun lavoro supplementare da parte tua. Fallo con fiducia e con tempestività, al fine di poter intervenire il prima possibile a garantire o ripristinare il giusto benessere delle tue piante in giardino o da interno!

Pubblicato da Anna De Simone il 21 Novembre 2019