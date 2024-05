Electrolux inaugura la prima stazione di ricarica veloce per e-truck a Susegana

Electrolux ha inaugurato la prima stazione di ricarica veloce per camion elettrici (e-truck) presso il suo stabilimento di Susegana, in provincia di Treviso. Questa innovativa struttura, sviluppata in collaborazione con Scania, è parte integrante della strategia dell’azienda per una logistica sempre più sostenibile e l’utilizzo di energia rinnovabile al 100%​.

La stazione di ricarica è dotata di due postazioni con una potenza variabile tra 240 e 300 kW, con piani di espansione per arrivare fino a quattro postazioni e 400 kW. Questa capacità consente di ricaricare completamente un camion da 40 tonnellate in soli 90 minuti. L’infrastruttura è attualmente utilizzata da un e-truck che effettua viaggi giornalieri tra il sito di Susegana e un fornitore di componenti, percorrendo centinaia di chilometri ogni giorno​​.





Il sito di Susegana è stato scelto per questo progetto pilota grazie alla sua posizione strategica, centrale rispetto ai fornitori locali e agli hub di trasporto intermodale. L’installazione di questa stazione rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di CO2, con un risparmio stimato di oltre 55 tonnellate all’anno​​.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Electrolux nel migliorare la sostenibilità delle sue operazioni logistiche, offrendo soluzioni efficienti e ecologiche per il trasporto delle merci​​.

Foto ufficio stampa Electrolux Italia Spa