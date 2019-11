Ecomondo 2019: date, programmi, eventi, novità e biglietti

Si apre oggi alla Fiera di Rimini, Ecomondo 2019, l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale, che il nostro sito IdeeGreen.it supporta in veste di Media Partner.

Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.







Ecomondo 2019: aree tematiche

Le aree tematiche in cui sono ripartiti gli stand di Ecomondo 2019 sono 4. Ogni area comprende sottoaree.

Rifiuti e risorse Valorizzazione e servizi per la gestione integrata dei rifiuti

Tecnologie e macchinari per il trattamento dei rifiuti

Attrezzature e mezzi per raccolta e trasporto rifiuti

Sistemi e contenitori per rifiuti

Macchinari e attrezzature per la movimentazione e il sollevamento

Ecodesign e nuovi materiali

Servizi di riparazione e ripristino BioEconomia circolare Bioeconomia

Bioenergie

Agrifood e Blue Growth Bonifica e Rischio Idrogeologico Bonifiche dei siti contaminati e riqualificazione

Rischio idrogeologico Acqua Ciclo idrico integrato (Global Water Expo)

Ecomondo 2019: aree progetti speciali

Saranno inoltre presenti 3 aree dedicate a progetti speciali:

Il Salone biennale del Veicolo per l’Ecologia SAL.VE, organizzato in partnership con ANFIA, torna in un’area espositiva di 6.000 mq. In mostra l’intera gamma della produzione di veicoli industriali e speciali per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi.

A Ecomondo i top player nella produzione di compattatori, spazzatrici e attrezzature per aspirazione e pulizia idrodinamica, insieme ai produttori di telai e i componentisti dello stesso comparto.

Organizzata in collaborazione con la sezione veicoli per servizi ecologici di ANFIA.

La Prima Piattaforma tecnologica nazionale del bio-metano, supportata e lanciata da Ecomondo il 9 novembre scorso. La piattaforma, guidata da CIB e CIC, ha l’obiettivo di potenziare l’alleanza strategica con l’industria del gas naturale, in considerazione del biometano come punto di transizione fra energie rinnovabili ed energie tradizionali.

Un’area innovativa dedicata alle start up italiane e internazionali, in collaborazione e con il supporto di:

• ASTER – Regione Emilia Romagna, in collaborazione delle

Knowledge Innovation community dell’EIT

(Climate, Raw Materials a Innoenergy)

• Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria

Ecomondo 2019: Stati Generali della Green Economy

Anche quest’anno il 5 e 6 novembre 2019, si svolgeranno a Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy, l’appuntamento annuale di riferimento per la green economy italiana. Promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, propongono un’analisi e un aggiornamento sui temi economici e normativi più attuali e cruciali.

E’ decisamente un appuntamento da non perdere.

Ecomondo 2019: programma e calendario

Per consultare il programma con il calendario ufficiale costantemente aggiornato con tutti gli eventi che si terranno a Ecomondo vi rimandiamo alle pagine dedicate sul sito ufficiale

Ecomondo 2019: date, orari e biglietti

E’ possibile visitare Ecomondo 2019 da martedi 5 novembre a venerdi 8 novembre, dalle ore 9 alle ore 18.

Acquistare il biglietto online sul sito ufficiale, dopo essersi registrati, è molto conveniente in quanto permette di spendere solo 12 Euro anziché 25 Euro necessari per acquistare il biglietto onsite.

Ecco il link per registrarsi sul sito ufficiale e acquistare il biglietto a prezzo scontato: https://www.ecomondo.com/visita/Info/reserved-area

E’ possibile acquistare anche biglietti validi per 2 giorni al prezzo di 20 Euro online e 30 Euro onsite. Diversamente il biglietto vale per un solo giorno.

Ecomondo 2019: come arrivare

Ecomondo 2019 si tiene nel Quartiere Fieristico di Rimini, in Via Emilia, 155.

Il mondo più semplice, comodo e “green” di arrivare, è in treno scendendo alla fermata Rimini Fiera, situata direttamente a 200 metri dall’ingresso. E’ il metodo che ho sempre scelto io per arrivare in fiera e quello che sceglierò anche quest’anno.

Da Rimini è possibile raggiungere Ecomondo con i seguenti bus:

Numero 9, con partenza dalla Stazione Ferroviaria di Rimini

Numero 10, da Rimini Sud (Miramare)

Numero 5, da Rimini Nord (Torre Pedrera)

Per chi arriva da lontano ed è costretto a prendere l’aereo sono state predisposte navette gratuite dall’aereoporto alla Fiera.

Per chi arrivasse in auto, non servono ormai particolari indicazioni: dall’autostrada potete uscire indifferentemente a Rimini Sud o Rimini Nord, visto che le due uscite distano più o meno lo stesso numero di Km dall’ingresso (rispettivamente 7 km e 6 km).

