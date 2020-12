Eco Organizer: tenere in ordine la scrivania in modo trendy ed ecosostenibile

Per l’ufficio, il negozio o la cameretta dei bambini, come idea regalo, omaggio a clienti e partner commerciali, per accompagnare con un gadget originale una campagna di comunicazione ecosostenibile: eco organizer è proprio un oggetto versatile. Di cosa si tratta? Di un porta penne/matite in legno che combina un design brillante e un’anima verde.

Un articolo ecosostenibile che non solo è realizzato con tecniche e materiali eco friendly, ma ha al suo interno anche un vasetto, compostabile, da cui si potrà veder germogliare un fiore, una piantina.







Articoli Ecosostenibili con la doppia anima green

Dotato di uno spazio per riporre penne e matite e un alloggiamento per lo smartphone, Eco Organizer offre una soluzione verde alle esigenze delle moderne postazioni di lavoro e di studio. E’ lungo 23 cm, non ruba spazio a libri e documenti e allo stesso tempo offre la possibilità di crearsi un piccolo angolo verde con la piantina contenuta al suo interno che renderà anche l’ambiente più pulito assorbendo CO2.

Insieme alla matita sprout e alla la penna con semi, è l’idea regalo ideale: utile, ecosostenibile e con la possibilità di sorprendere e lasciarsi sorprendere scoprendo quale piantina crescerà tra le tante tipologie di sementi disponibili. Infatti, scegliendo questo gadget ecosostenibile si avrà anche la possibilità di decidere quale piantina regalare tra un colorato girasole nano, la profumata lavanda, o le opzioni “portafortuna”: quadrifoglio e peperoncino.

Puntare sull’effetto sorpresa per le campagne di comunicazione ecosostenibile

La felice combinazione tra dimensioni ridotte, design intelligente e fabbricazione “green” fanno di questo porta penne/matite in legno il gadget perfetto per accompagnare ogni campagna di comunicazione ecosostenibile. Eco Organizer, infatti, da un lato dimostra come si possa sostituire la tradizionale oggettistica con un gadget ecosostenibile senza per questo rinunciare al design ma anzi, inserendo un elemento dal gusto minimal che si abbina ad ogni tipo di arredo.

E dall’altro, puntando sull’effetto sorpresa – chi mai si aspetterebbe di trovare in un organizer una tenera piantina da curare, che rende ogni pausa decisamente più rilassante? – veicola i messaggi in modo decisamente più efficace. Lasciare il segno ed essere sicuri di farsi ricordare è proprio l’obiettivo di chi sceglie Eco Organizer per le proprie campagne, anche grazie alla possibilità di personalizzare questo articolo con il servizio esclusivo che iGreen mette a disposizione.

Come tutti i prodotti di iGreen, anche Eco Organizer può essere interamente personalizzato e con l’ulteriore vantaggio di poter scegliere se decorare l’etichetta esterna, il corpo in legno o entrambi. È possibile richiedere una stampa ad alta definizione sull’etichetta (anch’essa in carta al 100% riciclata) con pattern, colori aziendali, scritte e date. Ma anche personalizzare il porta penne/matite con incisione laser su legno. Insomma, per chi vuole essere sicuro di lasciare davvero il segno, farsi ricordare e associare il proprio brand a un valore positivo come quello dell’ecosostenibilità, eco organizer è l’articolo green da scegliere.

Pubblicato da Matteo Di Felice il 15 Dicembre 2020