Differenza tra alici e acciughe

Esistono differenza tra alici e acciughe o si tratta del medesimo pesce? Ecco ciò che devi sapere per fare acquisti consapevoli e distinguere alcune caratteristiche salienti.







Se stai cercando la differenza tra alice e acciuga sappi che non troverai nulla: alice e acciuga sono sinonimi. Con il nome di alice o acciuga si identifica il medesimo pesce azzurro. Il suo nome scientifico è Engraulis encrasicolus, si tratta di un pesce marino appartenente alla famiglia Engraulidae.

Differenza tra alici e acciughe

La differenza tra alici e acciughe è solo regionale! In alcune località il pesce Engraulis encrasicolus è chiamato comunemente “alice” e, in altre, è chiamato “acciuga”. Non vi alcuna differenza!

La parola acciuga deriva dal latino volgare apiuva e ha subito alcune influenze dei dialetti liguri. Il termine “alice” è usato principalmente nell’Italia meridionale, in particolare nel napoletano e in Sicilia. La parola “alice” deriva dal latino hallex, un’antica salsa preparata a partire dalle interiora di questo pesce.

Differenza tra sardine e acciughe

Se la differenza tra alici e acciughe non trova alcun riscontro, c’è una grossa differenza tra sardine acciughe! Molte persone tendono a confondere le sardine con le alici.

Ricapitolando: alici e acciughe sono sinonimi! Termini usati per indicare lo stesso pesce.

Sardine e acciughe sono entrambi pesci azzurri ma NON devono essere confusi. Queste due specie appartengono a famiglie diverse e hanno un aspetto differente.

L’acciuga ha un corpo più allungato, snello, con sezione definita e cilindrica. Le alici non hanno cresta ventrale data da scaglie rigide. Al contrario, la sardina ha un corpo più schiacciato, caratterizzato dalla tipica cresta ventrale di scaglie rigide.

Le sardine e le acciughe condividono le stesse abitudini ma non devono essere confuse. Un consumatore inesperto può cadere in errore. Le sardine hanno un corpo più affusolato, più compresso lateralmente (più schiacciato). Le scaglie sul ventre formano una fila rigida e ppuntita (scutelli).

Nella foto in alto, in apertura dell’articolo, è mostrato un banco di alici. Nella foto in basso, invece, sono riportate due sardine.

Come si nota, i due pesci azzurri sono simili ma presentano marcate differenze che con un po’ di osservazione subito saltano all’occhio.

Se non riesci a trovare le differenze è comprensibile. Sappi che generalmente le sardine hanno un corpo leggermente più grosso e non sono cilindriche. Se la pinne ventrale non ti dice niente alla vista, te lo dirà al tatto! Non aver paura di toccare il pesce crudo, la pinna ventrale delle sardine è ben più rigida.

Altro indicatore che ti potrà scandire la differenza tra acciughe e sardine sta nelle dimensioni. Questo è un parametro orientativo perché tutto dipende dal pescato. Generalizzando si può dire che le acciughe (o alici) che troviamo in commercio hanno una lunghezza tra 15-18 cm o sono più piccole! Le sardine sono più lunghe, in genere sul mercato si trovano sardine dalla lunghezza di 20-25 cm.

Se te lo stai chiedendo… no, non vi è alcuna differenza tra sarda e sardina. Si tratta anche in questo caso di sinonimi. La sardina ha un “muso” più appuntito di quello dell’alice.

Come riconoscere le alici fresche

Le alici (o acciughe) fresche si riconoscono per:

occhio vispo

corpo sodo

colori ben definiti

Le alici così come gli altri pesci azzurri, per le carni delicate tendono a deperirsi facilmente. Per questo è importante comprare alici fresche e consumarle in fretta.

Le acciughe più vecchie o conservate in cattivo modo, si presentano con un aspetto facile da decifrare. Tra le caratteristiche più salienti da evidenziare:

Occhi venati e rossi

colori non lucidi, ne’ definiti

Carni non più sode

Quando le acciughe sono ancora più vecchie, noterai:

Occhi opachi

Carni sfatte e deperite

Carne molle al tatto

Ventre cedevole e sfatto

Quando vai al mercato o al supermercato, potresti trovare alici già sfilettate. Spesso, tale strategie è utile per vedere pesci meno freschi. Pertanto ti consigliamo di comprare acciughe sfilettate solo da pescatori di fiducia.

Come pulire le acciughe

Se ti stai chiedendo come pulire le alici (o acciughe) puoi trovare la guida completa dedicata al pesce azzurro. Per tutte le info: come pulire il pesce azzurro.

Parliamo ancora di animali marini. Conosci la differenza tra totano e calamaro? Oppure la differenza che c’è tra polpo e polipo? E la differenza tra astice e aragosta? Scoprilo con i nostri articoli di approfondimento, correlati di foto per capire come distinguere i due diversi esemplari.

Pubblicato da Anna De Simone il 16 Luglio 2019