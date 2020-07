Cavallo Anglo-arabo francese: caratteristiche

Molto sportivo ma non banale da cavalcare, il cavallo Anglo-arabo francese è un animale di notevole bellezza. Il suo corpo è armonioso e con molti muscoli, Cavallo Anglo-arabo francese si muove con agilità e prestanza e ha degli occhi molto dolci. Andiamo a conoscere la sua storia e le specialità in cui eccelle.







Cavallo Anglo-arabo francese: origini

Come appare ovvio dal nome, questa razza equina trova le sue origini in Francia ma non si può dire che sia diffuso solo nella sua patria visto che ne troviamo diversi esemplari in tutta Europa. Gli allevamenti principali restano comunque quelli francesi, situati a Pompadour, Tarbes, Pau e Gelos, tutte località del sud-est della Francia, ma ce ne sono anche in Italia, come vedremo.

Il creatore di questa razza è stato il veterinario E. Gayot che dopo diversi tentativi fallimentari, negli anni intorno al 1843 riuscì nell’intento di realizzare una razza Anglo-araba lavorandoci presso l’Haras di Le Pin, poi presso Pompadour. Nello sviluppo della razza hanno giovato un ruolo importante lo stallone Arabo Massoud (1814-43) e quello turco Aslan, importato dall’Egitto che vennero accoppiati con tre fattici Puroangue Inglesi: Selim Mare, Comus Mare e Daer.

Quando la razza è stata ufficializzata si è andati anche a stabilire quali potessero essere i parametri relativi agli incroci e i francesi hanno deciso che il requisito per entrare nel registro della genealogia sia il 25% di sangue Arabo, con un solo antenato, Arabo, Purosangue Inglese o Anglo-Arabo.

Nel perfezionamento della razza furono utilizzati anche degli altri cavalli ed in particolare si ricorda Prisme (vissuto dal 1890 al 1917), che fissò affermativamente i caratteri della razza nello standard. Anno dopo anno gli esemplari di cavallo Anglo-arabo francese hanno lievemente modificato alcune caratteristiche fisiche e lo possiamo notare soprattutto nell’incremento dell’altezza al garrese che un tempo non era mai maggiore di 160 centimetri mentre oggi troviamo dei cavalli alti più di 165 centimetri.

Cavallo Anglo-arabo francese: caratteristiche

La sua altezza è media, al garrese varia dai 155 ai 167 cm e il suo corpo è piuttosto robusto, ma andiamo a vedere meglio che caratteristiche ha questo animale così sportivo. Ha una testa piuttosto piccola rispetto al corpo e con il profilo leggermente concavo oppure rettilineo, la fronte si presenta larga, le orecchie sono parecchio piccole ma dritte e gli occhi grandi ed espressivi.

Il garrese è asciutto e in rilievo, l’incollatura è ben proporzionata e attaccata e anche piuttosto muscolosa, la linea del dorso e dei lombi è dritta, la groppa si presenta orizzontale con una coda attaccata saldamente ad un’altezza media. I fianchi sono forti e potenti e anche gli arti sono torniti di muscoli e dotati di articolazioni resistenti, asciutte e tendini rilevati mentre il piede è di grandezza media e con zoccolo duro.

Per quanto riguarda la pelle e il mantello, la prima è piuttosto sottile mentre il pelo è corto e fine. Come razza sono ammessi tutti i colori interi ma il più diffuso è decisamente il grigio seguito dalle tonalità principali che sono il sauro, il baio e il morello.

Cavallo Anglo-arabo francese: carattere

Il cavallo anglo-arabo francese è un animale che possiamo definire sincero, onesto e con un carattere gradevole. Chi lo ha lo descrive con un carattere tranquillo ma allo stesso tempo energico e un po’ nevrile. Quando è all’opera si dimostra coraggioso e allo stesso tempo leale e sa costruire un rapporto di fiducia con il proprio cavaliere.

Cavallo Anglo-arabo francese: attitudini

Noto come un eccellente saltatore, il cavallo Anglo-Arabo Francese è un animale da sella che richiede un cavaliere con diversi anni di esperienza alle spalle però ed è sconsigliato ai principianti o agli insicuri. Lo troviamo impiegato soprattutto in ambito sportivo molto indicato per il salto ostacoli, il cross-country, il Completo e l’Endurance.

Cavallo Anglo-arabo francese: allevamenti

Allevamenti di questa razza se ne trovano parecchi in Italia, molti in Sardegna ma non solo. Ne indichiamo quattro fra tutti invitandovi a consultare l’elenco completo on line. In provincia di Savona, a Ceriale, troviamo Herbs and Garden, mentre in provincia di Sassari, a Pattada, c’è il centro ippico Monte Lerno. Proseguendo in Toscana, vicino a Siena, ad Asciano, troviamo “Razza dell’Impero” mentre in Lombardia, a Polpenazze del Garda (Brescia) l’allevamento animali Valtenesi che oltre al nostro Cavallo Anglo-arabo francese tiene anche diverse razze di cani tra cui Barboncino, Bichon, Cavalier King, Maltese, Shiba Inu, Shitzu e Cocker.

Ti potrebbero interessare anche i seguenti articoli correlati:

Pubblicato da Marta Abbà il 21 Luglio 2020